Die 50 besten Restaurants der Welt 2018

Die Stars der internationalen Hochküche versammelten sich am 19. Juni 2018 für die Auszeichnung „Die 50 besten Restaurants 2018“ der Welt, gesponsert von Nestles S. Pellegrino & Acqua Panna, im Palacio Euskalduna in Bilbao, Spanien.

Die Auszeichnungen, die 23 Länder auf sechs Kontinenten mit einem Platz auf der Liste belohnten, gipfelten in der Bekanntgabe einer neuen Nummer 1: Küchenchef Massimo Bottura erhielt den Preis für seine Osteria Francescana im italienischen Modena.

Die Osteria Francescana, die 2016 die Nummer 1 war, wurde von El Celler de Can Roca (Nr. 2), Girona (Spanien) und Mirazur (Nr. 3), Menton (Frankreich), in die Top Drei aufgenommen. Der Spitzenplatz der Osteria Francescana ist ein Beweis für Botturas anhaltendes Engagement, den einzigartigen Charakter des Restaurants voranzutreiben. Das kleine Restaurant in Modena serviert Botturas hochmoderne Küche, die die italienische kulinarische Tradition herausfordert und neu erfindet. Bottura verwendet dafür die besten Produkte aus der Region Emilia-Romagna.

William Drew, Gruppenredakteur der 50 besten Restaurants der Welt, sagte: „Wir begrüßen alle, die an dieser Liste von inspirierenden Restaurants beteiligt sind, die ständig neu gezeichnet werden und die globale gastronomische Karte widerspiegeln. Wir freuen uns auch, dass die Osteria Francescana in diesem Jahr wieder an die Spitze der Rangliste der 50 besten Restaurants der Welt zurückkehrt. “

Spanien verfügt über sieben Restaurants auf der Liste, darunter drei in den Top 10: El Celler de Can Roca (Nr. 2); Mugaritz (Nr. 9) und Asador Etxebarri (Nr. 10). Die USA folgen eng mit sechs Restaurants auf der Liste, darunter der letztjährige Gewinner Eleven Madison Park in New York (Nr. 4).

Frankreich hat fünf Restaurants auf der Liste, darunter zwei in den Top 10: Mirazur in Menton (Nr. 3) und Arpège (Nr. 8) in Paris, und Großbritannien und Italien sind jeweils mit vier Restaurants vertreten. Peru, mit drei Restaurants in der Liste, umfasst zwei in den Top sieben allein: Central (Nr. 6) und Maido (Nr. 7), beide in Lima.

Deutschland ist mit dem Restaurant Tim Raue, Berlin, vertreten.

Nach der Auszeichnung mit dem Miele One To Watch Award im Jahr 2017 setzt Disfrutar in Barcelona seinen Aufstieg fort und gewinnt den von Aspire Lifestyles gesponserten Highest New Entry Award für das Jahr 2018.

Dem Den in Tokyo, Japan, wird der von Lavazza gesponserte Highest Climber Award für 2018 vergeben, nachdem das Den in nur einem Jahr von Platz 45 auf Platz 17 aufgestiegen ist.

Odette in Singapur ist ein weiterer bemerkenswerter Neuzugang auf Platz 28, der vor weniger als drei Jahren eröffnet wurde.

Hiša Franko, das erste slowenische Restaurant auf der Liste, wird auf Platz 48 vorgestellt. Es ist ein weiterer Triumph für Ana Roš, die Gewinnerin des World’s Best Female Chef Award 2017.

Mikla in Istanbul (Nr. 44) repräsentiert das erste Restaurant der Türkei seit 2002, und Maaemo in Oslo (Nr. 35) bringt Norwegen zum ersten Mal seit 2003 wieder auf die Liste. Lyle’s in London ist auch ein Newcomer und debütiert auf Platz 38. Nihonryori RyuGin aus Tokio, Japan (Nr. 41), Schloss Schauenstein aus Fürstenau, Schweiz (Nr. 47) und The Test Kitchen aus Kapstadt, Südafrika (Nr. 50) sind wieder in die Liste aufgenommen worden.

Dan Barber von Blue Hill in den Stone Barns in Pocantico Hills, USA (Nr. 12), gewinnt den von Estrella Damm gesponserten Chefs ‚Choice Award. Der Chefs ‚Choice Award wird an eine Person verliehen, die von ihren Kollegen als der wichtigste Beitrag der Branche im vergangenen Jahr angesehen wurde und ein Beleg für Barbers innovative Arbeit und sein Engagement für die Debatte über die Ethik der Lebensmittel ist.

Der Ferrari Trento Art of Hospitality Award geht an das Geranium in Kopenhagen, Dänemark (Nr.19). Mitbegründer Søren Ledet, preisgekrönter Küchenchef, entfernte den Übergang von der Küche zum Gastraum, als er das Geranium gründete.

Azurmendi aus Larrabetzu in der spanischen Region Bizkaia (Nr. 43) gewinnt den Sustainable Restaurant Award. Unter der Leitung von Küchenchef Eneko Atxa gewann Azurmendi zuvor diesen Preis in 2014. Die diesjährige Auszeichnung würdigt die kontinuierliche Verbesserung der nachhaltigen Praktiken des Restaurants. Dazu gehörte das Pflanzen von 800 Bäumen rund um das Restaurant und die Entwicklung eines Projekts mit lokalen Familien und Bars, um ihre organischen Abfälle in Kompost für die Bauern der Region zu verwandeln.

Der französische Konditor Cédric Grolet erhält den von Sosa gesponserten Preis des besten Konditors der Welt. Als Chefkonditor im Le Meurice in Paris hat Grolet in diesem Jahr Le Meurice’s Pastry Boutique eröffnet.



Die Wahlen

Die Liste der 50 besten Restaurants der Welt wird von der Beratungsfirma Deloitte bewertet. Diese Entscheidung soll sicherstellen, dass die Integrität und Authentizität des Wahlprozesses und die daraus resultierende Liste der 50 besten Restaurants 2018 der Welt korrekt sind. Die Restaurants der Liste werden von mehr als 1.000 internationalen Experten der Gastronomie und weitgereisten Feinschmeckern gewählt, die so die 50 besten Restaurants der Welt wählen. Die sogenannte „Akademie“ umfasst 26 verschiedene Regionen auf der ganzen Welt, von denen jede 40 Mitglieder hat. Keiner der Sponsoren der Veranstaltung hat Einfluss auf den Wahlvorgang.

Sind das jetzt die 50 besten Restaurants der Welt? Nein, ganz bestimmt nicht. Es sind 50 aktuelle Restaurants in den jeweiligen Regionen. Ein prima Leitfaden zum Verreisen. Wer jedoch meint, er würde im White Rabbit in Moskau (Platz 15) um Längen besseres Essen als bei Christian Bau (unplatziert) bekommen, wird sehr enttäuscht sein. Der Weiße Hase ist vermutlich das in Moskau beste Restaurant und wird deswegen von den lokalen Wahlleuten einheitlich gewählt. Bau kocht um Klassen besser, wird aber bei der großen Konkurrenz in Deutschland gerne übersehen, da sein Restaurant in der tiefsten Provinz liegt. Die 40 deutschen Wahlmänner splitten sich sehr auf, so dass nur der Berliner Tim Raue es in die Liste schaffte. Die Österreicher scheinen sich (natürlich verbotenerweise) zu verabreden und nur einen einzigen Koch gemeinsam zu wählen, so dass der sicher hervorragende Heinz Reitbauer es auf Platz 14 landet. Die mit 7 Platzierungen führenden Spanier werden viel von Lateinamerikanern besucht, man wählt sich gerne gegenseitig. So erklären sich einige der Phänomene der Liste. Man braucht sie nicht zu ernst zu nehmen. Aber sie gibt gute Hinweise auf aktuelle Trends. Glückwunsch allen, die in der Liste vertreten sind.

Eine Bitte: Schmeisst das Nestle Water aus Euren Restaurants raus! Nehmt lokale Wasser!

1. Osteria Francescana, MODENA, ITALY

2. El Celler de Can Roca, GIRONA, SPAIN

3. Mirazur, MENTON, FRANCE

4. Eleven Madison Park, NEW YORK, USA

5. Gaggan, BANGKOK, THAILAND

6. Central, LIMA, PERU

7. Maido, LIMA, PERU

8. Arpège, PARIS, FRANCE

9. Mugaritz, SAN SEBASTIAN, SPAIN

10. Asador Etxebarri, AXPE, SPAIN

11. Quintonil, MEXICO CITY, MEXICO

12. Blue Hill at Stone Barns, POCANTICO HILLS, USA

13. Pujol, MEXICO CITY, MEXICO

14. Steirereck VIENNA, AUSTRIA

15. White Rabbit, MOSCOW, RUSSIA

16. Piazza Duomo, ALBA, ITALY

17. Den, TOKYO, JAPAN

18. Disfrutar, BARCELONA, SPAIN

19. Geranium COPENHAGEN, DENMARK

20. Attica, MELBOURNE, AUSTRALIA

21. Alain Ducasse au Plaza Athénée, PARIS, FRANCE

22. Narisawa, TOKYO, JAPAN

23. Le Calandre, RUBANO, ITALY

24. Ultraviolet by Paul Pairet, SHANGHAI, CHINA

25. Cosme, NEW YORK, USA

26. Le Bernardin, NEW YORK, USA

27. Boragó, SANTIAGO, CHILE

28. Odette, SINGAPORE

29. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, PARIS, FRANCE

30. D.O.M., SÃO PAULO, BRAZIL

31. Arzak, SAN SEBASTIAN, SPAIN

33. Tickets, BARCELONA, SPAIN

33. The Clove Club, LONDON, UK

34. Alinea, CHICAGO, USA

35. Maaemo, OSLO, NORWAY

36. Reale ,CASTEL DI SANGRO, ITALY

37. Restaurant Tim Raue, BERLIN, GERMANY

38. Lyle’s LONDON, UK

39. Astrid y Gastón, LIMA, PERU

40. Septime, PARIS, FRANCE

41. Nihonryori RyuGin, TOKYO, JAPAN

42. The Ledbury, LONDON, UK

43. Azurmendi, LARRABETZU, SPAIN0

44. Mikla, ISTANBUL, TURKEY

45. Dinner by Heston Blumenthal, LONDON, UK

46. Saison, SAN FRANCISCO, USA

47. Schloss Schauenstein, FÜRSTENAU, SWITZERLAND

48. Hiša Franko, KOBARID, SLOVENIA

49. Nahm, BANGKOK, THAILAND

50. The Test Kitchen, CAPE TOWN, SOUTH

51. DE LIBRIJE, ZWOLLE, NETHERLANDS

52. L’ASTRANCE, PARIS, FRANCE

53. BENU, SAN FRANCISCO, USA

54. SÜHRING, BANGKOK, THAILAND

55. DON JULIO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

56. AMBER, HONG KONG, CHINA

57. NERUA, BILBAO, SPAIN

58. BRAE, BIRREGURRA, AUSTRALIA

59. FLORILÈGE, TOKYO, JAPAN

60. TEGUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

61. BURNT, ENDS SINGAPORE

62. MOMOFUKU KO, NEW YORK, USA

63. HOF VAN CLEVE, KRUISHOUTEM, BELGIUM

64. SUD777, MEXICO CITY, MEXICO

65. FRANTZÉN, STOCKHOLM, SWEDEN

66. VENDÔME, BERGISCH GLADBACH, GERMANY

67. FÄVIKEN, JÄRPEN, SWEDEN

68. QUIQUE DACOSTA, DENIA, SPAIN

69. CHEF’S TABLE AT BROOKLYN FARE, NEW YORK, USA

70. SELFIE, MOSCOW, RUSSIA

71. RELAE, COPENHAGEN, DENMARK

72. TWINS, GARDEN MOSCOW, RUSSIA

73. AQUA, WOLFSBURG, GERMANY

74. THE FAT DUCK, RAY, UK

75. BELCANTO, LISBON, PORTUGAL

76. MARTIN BERASATEGUI, LASARTE-ORIA, SPAIN

77. ELKANO, GETARIA, SPAIN

78. MINGLES, SEOUL, KOREA

79. A CASA DO PORCO, SÃO PAULO, BRAZIL

80. LUNG KING HEEN, HONG KONG, CHINA

81. PER SE, NEW YORK, USA

82. HEDONE, LONDON, UK

83. ESTELA, NEW YORK, USA

84. ST JOHN, LONDON, UK

85. LE COUCOU, NEW YORK, USA

86. THE FRENCH LAUNDRY, YOUNTVILLE, USA

87. MANÍ, SÃO PAULO, BRAZIL

88. NOBELHART & SCHMUTZIG, BERLIN, GERMANY

89. THE JANE, ANTWERP, BELGIUM

90. INDIAN ACCENT, NEW DELHI, INDIA

91. SINGLETHREAD, HEALDSBURG, USA

92. L’EFFERVESCENCE, TOKYO, JAPAN

93. 8 1/2 OTTO E MEZZO, BOMBANA HONG KONG, CHINA

94. ALO, TORONTO, CANADA

95. ENIGMA, BARCELONA, SPAIN

96. DIVERXO, MADRID, SPAIN

97. ATELIER, MUNICH, GERMANY

98. 108, COPENHAGEN, DENMARK

99. LEO, BOGOTÁ, COLOMBIA

100. LASAI, RIO DE JANEIRO, BRAZIL