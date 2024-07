UN Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism: Die Philippinen präsentieren sich als Ziel für kulinarischen Tourismus – Philippinen – ein kulinarisches Ziel

Philippinen – ein kulinarisches Ziel

Ende Juni fand das Leitforum für gastronomischen Tourismus in Cebu statt. Insgesamt nahmen 600 Experten für Gastronomie und Tourismus aus aller Welt teil. Organisatoren waren neben dem Tourismusministerium der Philippinen die UNWTO und das Basque Culinary Center.

Vielfältige Aromen, Klänge und Sehenswürdigkeiten erwarteten die geladenen Gäste des UN Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism für Asien und den Pazifik in der Gastgeberstadt Cebu. Mit dem symbolischen Einfüllen von Reis in einen riesigen pusô – eine kulinarische Tradition aus Cebu – wurde die prestigeträchtige Veranstaltung unter Anwesenheit von über 600 hochrangigen Gästen am 26. Juni 2024 feierlich eröffnet.

„Wir fühlen uns zutiefst geehrt durch das Vertrauen, das die UN-Tourismusorganisation und ihre Mitgliedsstaaten unserem Land entgegenbringen durch die Gelegenheit, dieses globale Ereignis auszurichten, das Minister, Delegationsleiter, Experten und Enthusiasten aus über 40 Ländern zusammenbringt, um die Kulinarik zu feiern und den Tourismus zu fördern“, sagte Ministerin Frasco.

Cebu, mit über einem halben Jahrtausend dokumentierter Geschichte und tief verwurzeltem kulturellem Erbe, ist laut Ministerin Frasco ein idealer Ausgangsort für die gastronomischen Erkundungen und Diskussionen der Gäste. In ihrer Eröffnungsrede nahm sie die Gäste mit auf eine Reise durch die reiche Geschichte Cebus und deren Bedeutung in der philippinischen Geschichte.

Die vielfältigen kulturellen und kulinarischen Einflüsse des Landes, darunter spanische, chinesische und amerikanische, haben die Grundlage des malaiischen Erbes und der indigenen Ursprünge des Landes ergänzt, die die philippinische Identität geprägt haben. „Die philippinische Küche ist ein vielfältiges Mosaik von Geschmacksrichtungen, das regionale Merkmale aus unserem schönen Archipel von 7.641 Inseln widerspiegelt,“ führte Frasco aus.

Surab Pololikashvili, Generalsekretär der UNWTO, lobte die philippinische Gastfreundschaft und betonte die historische Bedeutung des Ereignisses: „Dieses Ereignis ist ein historischer Tag, weil wir zum ersten Mal ein Gastronomieforum in der Region feiern, und es geht nicht nur um Gastronomie, sondern auch um Kultur.“ Er erwähnte außerdem Pläne, ein Bildungszentrum für Gastronomie in Cebu zu etablieren, um die Bedeutung von Bildung im Tourismus hervorzuheben.

Idoia Calleja, Direktorin des Basque Culinary Centers, Mitausrichter des Forums, hob das enorme Potenzial des Gastronomietourismus hervor, die Lebensqualität in Gemeinden zu fördern und sozioökonomische Bedürfnisse zu transformieren. Sie betonte: „Gastronomie bringt die Lebensweise in einem Land zum Ausdruck. Wenn wir reisen, möchten wir die lokale Küche, Reiseziele, Restaurants, Geschmäcker, Produkte und Traditionen entdecken und eine authentische Erfahrung machen.“

Beim „Regional Lunch“ wurden traditionelle Gerichte aus allen 16 Regionen des Landes serviert. Darüber hinaus konnten sich die Delegierten im Rahmen von Touren durch die Provinz Cebu, auf die Camotes-Inseln, zu den historischen Orte Argao und Dalaguete sowie zu den Ökotourismusangebote in Aloguinsan selbst vom Potenzial der Philippinen als gastronomisches Reiseziel überzeugen.

Im Anschluss an das Forum fand am 28. Juni das 36. gemeinsamen Kommissionstreffen der UN – Tourismuskommissionen für Ostasien und den Pazifik sowie für Südasien statt.

Weitere Informationen zu den Philippinen unter: https://philippines.travel/

