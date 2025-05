FINE DINING by Phillip Probst, Bremerhaven

Neun norddeutsche Privathotels sind aktuell unter dem Dach der Raphael Hotels vereinigt. Sieben attraktive Standorte in Hamburg sowie jeweils ein Haus in Schwerin und Bremerhaven bieten 628 Zimmer und Suiten für Freizeit- und Geschäftsreisende. Gegründet wurden die Raphael Hotels 1981 und steht bis heute für eine persönliche, familiäre und charmante Atmosphäre in besten Lagen. Fünf Häuser gehören der weltweit größten Hotelkooperation Best Western an, einem Netzwerk von rund 4.300 Hotels in über 100 Ländern.