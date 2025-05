Michelin Belgien Luxemburg: Das Restaurant Lea Linster erhält den 2. Stern

Léa Linster und Maison Colette erhalten zwei Sterne im MICHELIN Belgien Luxemburg 2025

Lea Linster erhält den 2. Stern

13 neue Restaurants erhalten ihren ersten MICHELIN-Stern. Lea Linster erhält zum 70. Geburtstag den 2. Michelin Stern.

Die Besten der belgischen und luxemburgischen Gastronomie haben sich in der Handelsbeurs in Antwerpen versammelt, um den neuen MICHELIN-Führer Belgien & Luxemburg 2025 zu entdecken. Zu den Höhepunkten dieser Ausgabe gehören zwei neue Restaurants, die mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden, 13 neue Lokale, die ihren ersten MICHELIN-Stern erhalten haben, und drei Lokale, die für ihr Engagement für eine umweltbewusste Gastronomie mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet wurden. Insgesamt umfasst diese neue Auswahl 790 Restaurants in Belgien und Luxemburg, von denen 151 mit einem Stern ausgezeichnet sind.

„Die Auswahl 2025 für Belgien und Luxemburg wirft ein helles Licht auf eine sich ständig weiterentwickelnde kulinarische Szene“, sagt Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, im Gourmet Report Gespräch. „Wir erleben das Aufkommen einer neuen Generation von Talenten, die kulinarische Bestätigung etablierter Lokale sowie den Start neuer Projekte unter der Leitung bereits bekannter Küchenchefs. Zusammen bilden sie ein Mosaik gastronomischer Ausdrucksformen, die sowohl einzigartig als auch ausgesprochen hemmungslos sind. Ob sie sich auf Traditionen stützen oder von Innovationen angetrieben werden, die ausgezeichneten Lokale überraschen, begeistern und inspirieren. Es hat unseren Inspektoren großen Spaß gemacht, diese Tische wiederzuentdecken, deren Kreativität und Engagement diese Auswahl besonders bemerkenswert machen“.

Michelin Belgien Luxemburg

Zilte und Boury behalten ihre drei MICHELIN-Sterne

Als Beweis für ihr großes Talent haben Viki Geunes und Tim Boury mit ihren Teams ihre drei MICHELIN-Sterne für ihre Restaurants Zilte in Antwerpen und Boury in Roeselare erneut erhalten. Diese Auszeichnung, die den außergewöhnlichsten Betrieben der Welt vorbehalten ist, verdeutlicht das hohe Niveau zweier einzigartiger kulinarischer Signaturen, die von diesen talentierten Künstlern geschaffen wurden. Ob die Qualität der Zutaten, die technische Meisterschaft oder die Großzügigkeit und Tiefe, mit der jedes Gericht konzipiert ist, allein diese beiden Tische rechtfertigen eine wahre kulinarische Reise!

Zwei neue Lokale erhalten zwei MICHELIN-Sterne

Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben in diesem Jahr zwei neue Einträge in ihre Auswahl aufgenommen: Léa Linster in Frisange, Luxemburg, und Maison Colette in Tongerlo, Belgien. Bei Léa Linster hat Louis, der die Küche vor einigen Jahren von seiner Mutter Léa übernommen hat, die Qualität auf ein neues Niveau gehoben. Die klassische Finesse und Eleganz, die den Ruf dieses Lokals jahrzehntelang ausmachten, haben sich unter seiner Leitung subtil weiterentwickelt und machen Platz für minimalistischere, zeitgemäßere Gerichte, die mit exotischen Aromen fein gewürzt sind. Die raffinierten Saucen des Küchenchefs verleihen jedem Gericht eine weitere Dimension. Mit der Verleihung von zwei MICHELIN-Sternen wertet Louis Linster die Gastronomie in diesem besonders herzlichen Familienbetrieb weiter auf.

Thijs Vervloet, bekannt durch sein Restaurant Colette – De Vijvers, in dem er gastronomische Höchstleistungen vollbrachte, hat mit Erfolg ein neues Projekt gestartet und zwei Sterne für sein neues Maison Colette in Tongerlo erhalten. In einem ehemaligen Ärztehaus, das er in ein luxuriöses Ambiente verwandelt hat, kreiert der Liebhaber feiner Produkte traditionelle und großzügige Gerichte. In diesem intimen Haus sind die Gäste eingeladen, eine exklusive Reise zu erleben, die durch exquisite Weinkombinationen und kleine, durchdachte Details bis hin zu den feinsten Berührungen bereichert wird.

Der MICHELIN-Führer Belgien & Luxemburg 2025 enthält nun insgesamt 22 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen.

13 neue Restaurants erhalten ihren ersten MICHELIN-Stern

Auch in Luxemburg gibt es neue Restaurants, die mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden. Im Fields by René Mathieu in Findel setzt René Mathieu seine leidenschaftliche kulinarische Reise auf Gemüsebasis fort. Obwohl er La Distillerie hinter sich gelassen hat, beeindruckt er weiterhin mit seiner Art, Gemüse, Kräuter und Früchte zu veredeln.

In seinem gleichnamigen Restaurant in Lauterborn tritt Archibald De Prince in die Fußstapfen seines Mentors und bietet eine kreative Küche auf hohem Niveau, in der Gemüse im Mittelpunkt steht, aber auch einige hervorragende Gerichte mit tierischem Eiweiß.

Ebenfalls in Luxemburg-Stadt bieten Clovis Degrave und sein Team im Grünewald Chef’s Table ein explosives Erlebnis, das am Tresen genossen wird.

In Brüssel beweist Küchenchef Kobe Desramaults im Eliane eine bemerkenswerte Kreativität. Er kreiert intensive Gerichte, die die hochwertigen Zutaten, mit denen er arbeitet, optimal zur Geltung bringen, wie z. B. ein cremiges Risotto, das mit Gelbwein angereichert und mit Austern kombiniert wird.

In Flandern gingen viele der neuen Sterne an Restaurants, die von renommierten Köchen geführt werden. Im La Botte in Genk verfeinert Giuseppe Giacomazza weiterhin die Küche des familiengeführten Restaurants. Seine Ode an das sizilianische Terroir ist sowohl authentisch als auch originell.

Wouter Van Tichelen ist in das luxuriöse Hotel De Tuilerieën in Brügge umgezogen, wo er im Mémoire sein Talent unter Beweis stellt.

In Ostende macht Dimitri Proost dem Ruf des HAUT alle Ehre, indem er die besten Meeresfrüchte aus der Nordsee mit subtilen japanischen Akzenten in Szene setzt.

Im Modest in Opglabbeek erleben die Gäste eine delikate Mischung aus französischer Tradition und modernen asiatischen Einflüssen, kreiert von Küchenchef Sander Spreeuwers.

Davy Devlieghere beeindruckt weiterhin im Julien in Lotenhulle mit seiner Hommage an die französische Gastronomie.

In Wallonien wird das Talent junger Köche in dieser neuen Auswahl hervorgehoben. François-Xavier Simon vom Bistrot Blaise in Marche-en-Famenne hat sich als großzügiger Handwerker etabliert, der die Genüsse der französischen Küche mit hervorragenden modernen Techniken verbindet.

Curtis Maquet im Beau Rivage by Curtis in Dave führt diese Namur-Institution mit Raffinesse weiter. Seine ausdrucksstarke, delikate und produktorientierte Küche ist sowohl erkennbar als auch elegant.

In Comblain-au-Pont glänzt Maxime Zimmer von Un Max de Goût mit seiner Konzentration auf lokale Handwerker und Erzeuger und präsentiert seine Produkte mit viel Kreativität.

Quentin Gallopyn vom La Vicomté in Roucourt schließlich kreiert präzise und delikate Gerichte, die das Auswahlteam beeindruckten.

Insgesamt enthält der MICHELIN Belgien & Luxemburg 2025 127 Ein-Sterne-Restaurants.

MICHELIN Sonderpreise

Ein Besuch in einem vom MICHELIN-Führer ausgezeichneten Restaurant ist oft ein Erlebnis, das über den Tellerrand hinausgeht. Mit ihren Special Awards zeichnen die Inspektoren Profis aus, die mit ihren Talenten für unvergessliche kulinarische Momente sorgen.

Quentin Gallopyn aus dem Sternerestaurant Vicomté in Roucourt erhält den MICHELIN Young Chef Award.

Der MICHELIN Sommelier Award geht an Laurent Dierickx vom empfohlenen Restaurant Les Frères Louise in Ellezelles. Der geschichtsbegeisterte Profi begeistert seine Kunden mit seinem Wissen und seiner Fähigkeit, Flaschen oder Kombinationen anzubieten, die aus dem Rahmen fallen.

Das Team des Restaurants Bozar wird mit dem MICHELIN Service Award ausgezeichnet. Gut gekleidet, lächelnd und aufmerksam bis ins kleinste Detail, bietet dieses Team einen erstklassigen und aufmerksamen Service.

15 neue Restaurants erhalten einen Bib Gourmand

Der Bib Gourmand ist zu einem treuen Begleiter für Feinschmecker geworden, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Mit nicht weniger als 15 neuen Adressen ist 2025 ein fantastisches Jahr für diese besondere Auszeichnung, die an insgesamt 126 Restaurants vergeben wird.

Die diesjährigen Neuzugänge sind ebenso vielfältig wie großzügig, von der thailändischen Küche im Lune Siamoise in Ixelles über die traditionellen Aromen im Table et Vin in Mont-sur-Marchienne bis hin zu den Pintxos im Taberna Bask in Ledeberg. Allein in Brüssel gibt es drei neue Bib Gourmand-Restaurants, in Wallonien sieben und in Flandern fünf. Die vollständige Liste der Bib Gourmand-Restaurants mit allen Neuzugängen finden Sie auf der Website des Guide Michelin.

Der MICHELIN-Führer Belgien & Luxemburg 2025 empfiehlt 790 Restaurants, darunter:

2 Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen

22 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (2 neue)

127 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (13 neu)

14 Restaurants mit einem grünen MICHELIN-Stern (3 neu)

126 Bib Gourmand-Restaurants (15 neu)

