Tim Lentl übernimmt die Küchenleitung des QIU im The Mandala Berlin

Das Restaurant QIU im The Mandala Berlin hat einen neuen Küchenchef. Tim Lentl, zuvor mehrere Jahre im Zwei-Sterne-Restaurant FACIL tätig, verantwortet ab sofort die kulinarische Ausrichtung des Hauses.

Tim Lentl (c) Steffen Sinzinger

Tim Lentl

Der 28-jährige Koch bringt ein eigenständiges Konzept mit, das er selbst initiiert hat: eine präzise, reduzierte Küche mit Zutaten aus deutschen Regionen – zwischen Küste, Wiesen und Feldern.

Lentl folgt damit auf seinen Vorgänger und übernimmt erstmals in seiner Karriere die Position des Küchenchefs. Die Idee zur Leitung des QIU sei seine eigene gewesen, teilt das Haus mit. Daraus entwickelt habe sich ein vollständiges gastronomisches Konzept, das nun mit einer neuen Abendkarte umgesetzt wird.

Kulinarisches Konzept: Heimische Produkte im Fokus

Lentls kulinarische Handschrift ist geprägt von handwerklicher Präzision, die er während seiner Zeit im FACIL erworben hat, kombiniert mit einem eigenen, eigenständigen Stil. Sein Ansatz: „Wir modernisieren nicht altbekannte deutsche Gerichte, sondern schaffen mit Zutaten aus verschiedenen Regionen Deutschlands Neues.“ Ergänzend dazu formuliert er seine Haltung: „Statt nach den Sternen zu greifen, bringen wir alles zwischen Küste, Wiesen und Feldern zum Strahlen.“

Ein erklärtes Ziel des neuen Küchenchefs ist es, „vergessene Zutaten wieder zum Leben zu erwecken“. Sämtliche Produkte auf der Karte stammen aus Deutschland. Die Karte wechselt alle drei Monate und unterliegt damit einer saisonalen Dynamik.

Neue Dinner-Karte: Gerichte im Detail

Die neue Abendkarte präsentiert eine Auswahl an Gerichten, die Klassiker der deutschen Küche neu interpretieren, ohne diese direkt zu zitieren. Zu den aufgeführten Highlights gehören:

Büsumer Krabben auf knusprigem Brioche – Lentl bezeichnet dieses Gericht als seine Hommage an das Krabbenbrötchen, eines seiner persönlichen Lieblingsgerichte.

– Lentl bezeichnet dieses Gericht als seine Hommage an das Krabbenbrötchen, eines seiner persönlichen Lieblingsgerichte. Sylter Royal Austern

Spargel aus Beelitz

Bavette vom Wagyu aus dem Vogelsberg – Das Gericht orientiert sich laut Lentl am schwäbischen Zwiebelrostbraten als Vorbild. Das Fleisch wird sous vide gegart und mit einem Chimichurri aus deutschen Kräutern serviert.

– Das Gericht orientiert sich laut Lentl am schwäbischen Zwiebelrostbraten als Vorbild. Das Fleisch wird sous vide gegart und mit einem Chimichurri aus deutschen Kräutern serviert. Dry-aged Forelle von der Lüneburger Heide – Der begleitende Mangold wird mit Fenchelsamen zu einem Röllchen geformt. Diese Zubereitung ist inspiriert von der türkischen Sarma-Tradition und spiegelt Lentls Interesse an der anatolischen Küche wider.

Fortführung des Business-Lunch

Das QIU hat bisher vor allem durch seinen Business-Lunch Bekanntheit erlangt. Diese mittägliche Tradition mit wöchentlich wechselnder Karte will Lentl beibehalten und mit eigenen Kreationen weiter ausbauen. Die warme Küche wird mittags von 12 bis 15 Uhr und abends von 18 bis 22 Uhr serviert (donnerstags bis samstags bis 23 Uhr). Montags bis freitags gibt es mittags den Business Lunch, abends sowie am Wochenende die neue Speisekarte.

Der Business Lunch kostet 21 – 32 € und beinhaltet einen gemischten Salat oder eine Suppe, ein alkoholfreies Getränk (0,2 l) sowie Kaffee oder Tee neben dem Hauptgericht.

Werdegang von Tim Lentl

Tim Lentl ist gebürtiger Esslinger. Vor seiner Karriere in der Gastronomie absolvierte er ein Studium der Kultur- und Medienbildung in Ludwigsburg. 2021 wechselte er nach Berlin und ließ sich im Borchardt zum Koch ausbilden. Ab 2023 war er im FACIL tätig, dem Zwei-Sterne-Restaurant im Hotel The Mandala Berlin, das unter der kulinarischen Leitung von Michael Kempf steht. Diese Erfahrung brachte ihn mit einer hochpräzisen, sternegeprägten Küchenpraxis zusammen. Nun kehrt er innerhalb desselben Hotelkomplexes – The Mandala Berlin – als Küchenchef des QIU zurück, nun jedoch in verantwortungsvoller Position.

Statements der Verantwortlichen

Lutz Hesse, Geschäftsführer des The Mandala Berlin, betont die Bedeutung der Nachwuchsförderung: „Wir begleiten unsere Mitarbeitenden auf ihrem Weg und freuen uns, wenn wir ihnen den Rahmen geben können, in dem sie wirklich aufblühen. Tim Lentl ist dafür ein starkes Beispiel.“

Michael Kempf, der 2003 im Alter von 26 Jahren den ersten Michelin-Stern für das FACIL erkochte und zehn Jahre später den zweiten Stern hinzufügte, äußert sich ebenfalls zu Lentls neuer Rolle: „Tim beeindruckt mit innovativen Ideen. Seine Kreativität und seine Teamplayer-Qualitäten bieten beste Voraussetzungen, um als Küchenchef neue Gäste und Stammgäste gleichermaßen zu begeistern und dem QIU die Aufmerksamkeit zu verleihen, die es verdient.“

Positionierung des QIU

Lentl selbst formuliert seine Ambition für das QIU zurückhaltend: „Wenn ich mir wünschen könnte, was die Gäste über uns sagen, dann wäre es dies: QIU ist ein entspannter Ort, an dem man erstaunlich gut essen kann.“ Damit positioniert sich das Restaurant nicht als Fine-Dining-Betrieb mit Sternenambition, sondern als Ort für gehobene, aber zugängliche Küche mit hohem handwerklichem Anspruch.

Das QIU Bar und Restaurant ist täglich ab 12 Uhr geöffnet. Die warme Küche serviert mittags von 12 bis 15 Uhr und abends von 18 bis 22 Uhr (donnerstags bis samstags bis 23 Uhr).

Internet: https://qiu.de/de/



