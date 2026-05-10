Die 18. Ausgabe des Guide MICHELIN Hong Kong & Macao ist erschienen – und sie kommt mit einer Reihe bemerkenswerter Neuerungen. Insgesamt 278 Restaurants finden sich in der Selektion 2026, darunter 98 sterngekrönte Adressen. Wir haben die kompletten Listen. Besonders hervorzuheben sind zwei Aufsteiger in die Kategorie der Zwei-Sterne-Restaurants sowie vier neu vergebene Spezialpreise, darunter erstmals der Preis für den „Chef Mentor“ in den chinesischen Regionen Hong Kong und Macao.

Poon Choi – Hongkong CNY

MICHELIN Hong Kong & Macao

Die feierliche Verleihung fand im Grand Lisboa Palace Resort Macau statt.

Überblick: 278 ausgezeichnete Adressen

Die Gesamtselektion des MICHELIN Hong Kong & Macao 2026 umfasst:

Kategorie Hong Kong Macao Gesamt 3 Sterne 7 2 9 2 Sterne 13 6 19 1 Stern 57 13 70 Sterne insgesamt 77 21 98 Bib Gourmand 70 13 83 Empfehlungen 72 25 97 Gesamt 219 59 278

Die neuen Zwei-Sterne-Restaurants: Zwei Aufsteiger

In diesem Jahr erweitert sich die Liste der Zwei-Sterne-Restaurants um zwei herausragende Adressen:

Cristal Room by Anne-Sophie Pic (Hong Kong)

Das zweite Restaurant der berühmten französischen Chefköchin Anne-Sophie Pic in Asien überzeugte die MICHELIN-Inspektoren auf ganzer Linie. Die elegante französische Küche, die Kreativität und die präzise Aromenführung brachten dem jungen Restaurant den Aufstieg in die Zwei-Sterne-Kategorie ein.

L’Atelier De Joël Robuchon (Hong Kong)

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten kehrt dieses legendäre Restaurant in die Selektion zurück – und gleich auf dem Niveau von zwei Sternen. Die Küchenmannschaft setzt die hohen Standards der internationalen Robuchon-Marke mit Bravour um und präsentiert französische Kochkunst auf höchstem Niveau.

Vier neue Ein-Sterne-Restaurants

Die Kategorie der Ein-Sterne-Restaurants wächst um vier neue Mitglieder:

Restaurant Standort Besonderheit China Tang Hong Kong Wiedereröffnung nach Renovierung; Kantonesische Küche mit Einflüssen aus Peking und Sichuan Sushi Takeshi Hong Kong Edomae-Sushi mit fein abgestimmten Reisessig-Mischungen Don Alfonso 1890 Macao Aufstieg aus der Empfehlungskategorie; italienische Gourmetküche Palace Garden Macao Aufstieg aus der Empfehlungskategorie; raffinierte chinesische Küche

Grüne Sterne: Fünf Restaurants engagieren sich für Nachhaltigkeit

Alle fünf bereits im Vorjahr ausgezeichneten Green Stars wurden bestätigt. Diese Auszeichnung würdigt Restaurants, die sich in besonderem Maße für nachhaltige Gastronomie einsetzen:

Amber (Hong Kong)

(Hong Kong) Feuille (Hong Kong)

(Hong Kong) Mora (Hong Kong)

(Hong Kong) Roganic (Hong Kong)

(Hong Kong) UTM Educational Restaurant (Macao)

Vier MICHELIN Spezialpreise 2026

Erstmals wurde in Hong Kong und Macao der Prix MICHELIN du Chef Mentor vergeben. Alle Preise im Überblick:

1. Prix MICHELIN du Chef Mentor: Chef Lau Ping Lui, Paul (Tin Lung Heen)

Mit fast 50 Jahren Berufserfahrung hat Chef Lau Ping Lui, Executive Chef des Zwei-Sterne-Restaurants Tin Lung Heen, Generationen von Köchen ausgebildet. Seine ehemaligen Schützlinge führen heute renommierte Restaurants in ganz China. Er verkörpert den Geist der Weitergabe und des Mentorings in der Gastronomie.

2. Prix MICHELIN du Jeune Chef: Chef Kim GwanJu (Sol)

Trotz seines jungen Alters verfügt Chef Kim GwanJu über umfangreiche Erfahrung in mehreren MICHELIN-Sternerestaurants in Asien. Im neu empfohlenen Restaurant Sol interpretiert er koreanische Spezialitäten mit modernen Techniken und präsentiert seinen Gästen die Herkunft der Zutaten mit großer Leidenschaft.

3. Prix MICHELIN du Service: Jenny Ye (The Huaiyang Garden)

Die erfahrene Gastgeberin aus der Provinz Guangdong überzeugt durch ihre diskrete, aufmerksame Art. Mit ihrem feinen Gespür für die Wünsche der Gäste schafft sie im Zwei-Sterne-Restaurant The Huaiyang Garden eine Atmosphäre herzlicher Gastfreundschaft.

4. Prix MICHELIN de la Sommellerie: Floriane Hureau (Caprice)

Die in Frankreich geborene Sommelière arbeitet seit drei Jahren im Drei-Sterne-Restaurant Caprice. Mit ihrer warmherzigen, professionellen Art und einer sorgfältig zusammengestellten Weinkarte, die ihre Persönlichkeit widerspiegelt, bereichert sie das Gästeerlebnis maßgeblich.

Kommentar des MICHELIN-Direktors

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, hob die Dynamik der beiden Städte hervor:

„Die kulinarischen Szenen von Hong Kong und Macao zeichnen sich durch ihre unvergleichliche Gastfreundschaft sowie durch ihr kontinuierliches Engagement für Widerstandsfähigkeit und Entwicklung aus. Unsere Inspektoren waren beeindruckt von der Beständigkeit, Innovation und Vielfalt, die diese beiden Städte weiterhin auszeichnen.“ Fazit: Hong Kong und Macao bleiben kulinarische Hochburgen Die Selektion 2026 des Guide MICHELIN zeigt eindrucksvoll die außergewöhnliche Dichte und Qualität der Gastronomie in Hong Kong und Macao. Mit neun Drei-Sterne-Restaurants, 19 Zwei-Sterne-Restaurants und 70 Ein-Sterne-Restaurants zählen die beiden Städte nach wie vor zu den weltweit führenden Gourmet-Destinationen. Besonders erfreulich: Die Dynamik bleibt erhalten. Zwei neue Zwei-Sterne-Häuser, vier Aufsteiger in die Ein-Sterne-Kategorie und die erstmalige Vergabe des Chef-Mentor-Preises unterstreichen die Lebendigkeit der Region. Auch das Engagement für Nachhaltigkeit – sichtbar an den fünf Grünen Sternen – zeigt, dass die Spitzengastronomie in Hong Kong und Macao Verantwortung für die Zukunft übernimmt. Für weiterführende Informationen:

Die vollständige Selektion sowie alle Details zu den ausgezeichneten Restaurants sind auf der offiziellen Website des Guide MICHELIN https://guide.michelin.com/de/de/hong-kong-region/hong-kong/restaurants verfügbar. Ratgeber: Luxus-Hotels günstiger buchen

📋 Überblick: Alle Auszeichnungen im Überblick

Kategorie Hong Kong Macao Gesamt 3 Sterne 7 2 9 2 Sterne 13 6 19 1 Stern 57 13 70 Sterne insgesamt 77 21 98 Bib Gourmand 70 13 83 Empfehlungen (Selected) 72 25 97 Gesamt 219 59 278

⭐⭐⭐ Drei-Sterne-Restaurants (9)

Hong Kong (7)

8 ½ Otto e Mezzo – Bombana Amber Caprice Forum (富臨飯店) Sushi Shikon (志魂) Ta Vie (旅) T’ang Court (唐閣)

Macao (2)

Jade Dragon (譽瓏軒) Robuchon au Dôme (天巢法國餐廳)

⭐⭐ Zwei-Sterne-Restaurants (19)

Hong Kong (13)

Arbor Bo Innovation (廚魔) Cristal Room by Anne-Sophie Pic (neu aufgestiegen) Lai Ching Heen (麗晶軒) L’Atelier De Joël Robuchon (neu aufgenommen) L’Envol Lung King Heen (龍景軒) Noi by Paulo Airaudo Octavium Rùn (潤) Tate Tin Lung Heen (天龍軒) Ying Jee Club (營致會館)

Macao (6)

Alain Ducasse at Morpheus (阿蘭·杜卡斯) Chef Tam’s Seasons (譚卉) Feng Wei Ju (風味居) The Eight (8餐廳) The Huaiyang Garden (淮揚曉宴) Wing Lei (永利軒)

⭐ Ein-Sterne-Restaurants (70)

Hong Kong (57)

Ami Andō Arcane Beefbar Belon Chaat China Tang (唐人館) (neu aufgenommen) Duddell’s (都爹利會館) Épure Estro Feuille Fook Lam Moon (Wan Chai) (福臨門 灣仔) Fu Ho (富豪) Gaddi’s (吉地士) Godenya Hansik Goo Ho Hung Kee (Causeway Bay) (何洪記 銅鑼灣) I M Teppanyaki & Wine (鑄·鐵板燒) Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine (Tsim Sha Tsui) (御寶軒 尖沙咀) Kam’s Roast Goose (甘牌燒鵝) Kappo Rin (割烹凜) Liu Yuan Pavilion (留園雅敘) Loaf On (六福菜館) Louise Man Ho (Admiralty) (萬豪金殿 金鐘) Man Wah (文華廳) Mono Mora (摩) Nagamoto (長本) Neighborhood New Punjab Club Pang’s Kitchen (彭慶記) Petrus (珀翠) Plaisance by Mauro Colagreco Racines Roganic Ryota Kappou Modern Seventh Son (Wan Chai) (家全七福 灣仔) Shang Palace (香宮) Spring Moon (嘉麟樓) Summer Palace (夏宮) Sun Tung Lok (新同樂) Sushi Takeshi (鮨たけし) (neu aufgenommen) Sushi Wadatsumi The Chairman (大班樓) The Legacy House (彤福軒) Tosca di Angelo Tuber Umberto Bombana Vea Whey Xin Rong Ji (新榮記) Yardbird Yat Lok (Central) (一樂燒鵝 中環) Yat Tung Heen (逸東軒) Yè Shanghai (Tsim Sha Tsui) (夜上海 尖沙咀) Yong Fu (甬府) Zhejiang Heen (浙江軒)

Macao (13)

Zuicho (瑞兆)

8½ Otto e Mezzo – Macau

Aji (阿吉)

Don Alfonso 1890 (當奧豐素1890) (aufgestiegen)

Five Foot Road (風味居 MGM)

Lai Heen (麗軒)

Mizumi (泓)

Palace Garden (御花園) (aufgestiegen)

Pearl Dragon (玥龍軒)

Sushi Kinetsu (鮨金悅)

Sushi Kissho by Miyakawa (鮨吉祥·宮川)

Ying (泓)

Zi Yat Heen (紫逸軒)

🍽️ Bib Gourmand Hongkong (70 Restaurants)

Nr. Restaurantname (DE/EN) Chinesisch (zh-HK) 1 Ăn Chơi 2 Ah Chun Shandong Dumpling (Prince Edward) 阿純山東餃子 (太子) 3 Ah Yuen Is Here (Western District) 阿元來了 (西環) 4 Art & Taste 5 Ba Yi 巴依 6 Ban Hei (Tsim Sha Tsui) 板噏 (尖沙咀) 7 Cheung Hing Kee (Tsim Sha Tsui) 祥興記 (尖沙咀) 8 Chiu Family Cuisine 潮家宴 9 Chiu Lok Yuen 潮樂園 10 Congee and Noodle Shop (Wellington Street) 沾仔記 (威靈頓街) 11 Dragon’s Den (new) 九龍飯館 12 Din Tai Fung (Causeway Bay) 鼎泰豐 (銅鑼灣) 13 Din Tai Fung (Tsim Sha Tsui) 鼎泰豐 (尖沙咀) 14 Dragon King 容龍 15 Fiata (new) Fiata 16 Fisholic (North Point) 魚事者 (北角) 17 Fung Shing (North Point) 鳳城 (北角) 18 Good Hope Noodle 好到底 19 Grandma’s Boy (Prince Edward) 暖心芝作 (太子) 20 Ho Ho Chak (new) 賀賀澤 21 Ho To Tai Noodle (Tai Wai) 好湯好麵 (大圍) 22 Hung Kee 強記美食 23 Hung’s Delicacy 阿鴻小吃 24 Indonesian Restaurant (Wan Chai) 好運印尼餐廳 25 Juno 26 Kai Kai 佳佳甜品 (佐敦) 27 Kau Kee 九記 28 Lai’s Kitchen (new) 美麗小廚 29 Little Napoli 30 Liu Sen Kee Noodle (Fuk Wing Street) 劉森記麵家 (福榮街) 31 Lo’s Kitchen 32 LuLu Baobao (Wong Chuk Hang) 33 Mak Man Kee 麥文記 34 Moon Kee (Queen’s Road West) 坤記煲仔小菜 (皇后大道西) 35 Moon Kee Bamboo Noodle 坤記竹昇麵 36 Muk’s Kitchen 美味廚 37 Po Kee 波記 38 Putien (Causeway Bay) 莆田 (銅鑼灣) 39 Sang Kee (Sai Ying Pun) 生記滷味 (西環) 40 Sang Kee Restaurant 生記飯店 41 Saya 42 Seafood Island 太湖海鮮城 43 She Wong Hei 蛇王良 44 Siaw (new) 友 45 Sing Kee 星記 46 Shu Xiang Hunan (Sai Wan) 書湘門第 (西環) 47 Soho Tai Pai Dong (Tsim Sha Tsui) 泰排檔 (佐敦) 48 Star of Tung Chung 德記 49 Sun Tung Lok 新同樂 50 Tai Wai Dining Hall 大圍小館 51 Tai Wing Wah 大榮華 52 Takeya 竹家 53 Thai Noodle (Wan Chai) 泰麵 (灣仔) 54 Tim Ho Wan (Sham Shui Po) 添好運 (深水埗) 55 Tin Hung 天鴻燒鵝 56 Tsim’s (Central) 沾仔記 (中環) 57 Two Sisters Liangpi Limited (Mong Kok) 兩姊妹涼皮有限公司 (旺角) 58 Uncle Quek (new) 59 Wah Kee 華姐清湯腩 60 Wang Fu 王府 61 Wing Lai Yuen 詠藜園 62 Wing Wah (Tsuen Wan) 榮華 63 Wo Yee (Shau Kei Wan) 一家 (筲箕灣) 64 Woo Jia 聚興家 65 Yat Lok (Central) 一樂燒鵝 (中環) 66 Yee Tung 頤東 67 Yee Shun Milk Company (Jordan) 義順牛奶公司 (佐敦) 68 Ying Kee Noodle 英記麵家 69 Zeng Hee Yee Chu 增煇藝廚 70 Yue Kee 裕記

🍽️ Bib Gourmand Macao (13 Restaurants)

Nr. Restaurantname (DE/EN) Chinesisch (zh-MO) 1 A Lorcha (new) 船屋 2 Chan Seng Kei 陳勝記 3 Cheung Kei 祥記 4 Din Tai Fung (City of Dreams) 鼎泰豐 (新濠天地) 5 Impression (Macau) 印象派 6 Lok Kei 老記 7 Lok Kei Noodles (Patane) 六記粥麵 (沙梨頭) 8 Nok Song (new) 鸞鳴 9 O Castiço 10 Restaurante Litoral (Taipa) 海灣餐廳 (氹仔) 11 Shunde Kung Restaurant 順德公飯店 12 Sun Iek (Pátio do Luís de Camões) 新益美食 13 UTM Educational Restaurant 澳門旅遊大學教學餐廳

📌 Neue Bib Gourmand 2026 (8 Restaurants)

Restaurant Standort Küche Dragon’s Den Hongkong Klassische kantonesische Küche Fiata Hongkong Neapolitanische Pizza Ho Ho Chak Hongkong Chiu Chow (Teochew) Küche Lai’s Kitchen Hongkong Kantonesische Dai Pai Dong Küche Siaw Hongkong Thailändische Küche Uncle Quek Hongkong Südostasiatische Hausmannskost A Lorcha Macao Portugiesische Küche Nok Song Macao Thailändische Fusionsküche

📊 Zusammenfassung

Kategorie Anzahl Bib Gourmand Hongkong 70 Bib Gourmand Macao 13 Gesamt 83

Hongkong im Gourmet Report