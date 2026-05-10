Die 18. Ausgabe des Guide MICHELIN Hong Kong & Macao ist erschienen – und sie kommt mit einer Reihe bemerkenswerter Neuerungen. Insgesamt 278 Restaurants finden sich in der Selektion 2026, darunter 98 sterngekrönte Adressen. Wir haben die kompletten Listen. Besonders hervorzuheben sind zwei Aufsteiger in die Kategorie der Zwei-Sterne-Restaurants sowie vier neu vergebene Spezialpreise, darunter erstmals der Preis für den „Chef Mentor“ in den chinesischen Regionen Hong Kong und Macao.
MICHELIN Hong Kong & Macao
Die feierliche Verleihung fand im Grand Lisboa Palace Resort Macau statt.
Überblick: 278 ausgezeichnete Adressen
Die Gesamtselektion des MICHELIN Hong Kong & Macao 2026 umfasst:
|Kategorie
|Hong Kong
|Macao
|Gesamt
|3 Sterne
|7
|2
|9
|2 Sterne
|13
|6
|19
|1 Stern
|57
|13
|70
|Sterne insgesamt
|77
|21
|98
|Bib Gourmand
|70
|13
|83
|Empfehlungen
|72
|25
|97
|Gesamt
|219
|59
|278
Die neuen Zwei-Sterne-Restaurants: Zwei Aufsteiger
In diesem Jahr erweitert sich die Liste der Zwei-Sterne-Restaurants um zwei herausragende Adressen:
Cristal Room by Anne-Sophie Pic (Hong Kong)
Das zweite Restaurant der berühmten französischen Chefköchin Anne-Sophie Pic in Asien überzeugte die MICHELIN-Inspektoren auf ganzer Linie. Die elegante französische Küche, die Kreativität und die präzise Aromenführung brachten dem jungen Restaurant den Aufstieg in die Zwei-Sterne-Kategorie ein.
L’Atelier De Joël Robuchon (Hong Kong)
Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten kehrt dieses legendäre Restaurant in die Selektion zurück – und gleich auf dem Niveau von zwei Sternen. Die Küchenmannschaft setzt die hohen Standards der internationalen Robuchon-Marke mit Bravour um und präsentiert französische Kochkunst auf höchstem Niveau.
Vier neue Ein-Sterne-Restaurants
Die Kategorie der Ein-Sterne-Restaurants wächst um vier neue Mitglieder:
|Restaurant
|Standort
|Besonderheit
|China Tang
|Hong Kong
|Wiedereröffnung nach Renovierung; Kantonesische Küche mit Einflüssen aus Peking und Sichuan
|Sushi Takeshi
|Hong Kong
|Edomae-Sushi mit fein abgestimmten Reisessig-Mischungen
|Don Alfonso 1890
|Macao
|Aufstieg aus der Empfehlungskategorie; italienische Gourmetküche
|Palace Garden
|Macao
|Aufstieg aus der Empfehlungskategorie; raffinierte chinesische Küche
Grüne Sterne: Fünf Restaurants engagieren sich für Nachhaltigkeit
Alle fünf bereits im Vorjahr ausgezeichneten Green Stars wurden bestätigt. Diese Auszeichnung würdigt Restaurants, die sich in besonderem Maße für nachhaltige Gastronomie einsetzen:
- Amber (Hong Kong)
- Feuille (Hong Kong)
- Mora (Hong Kong)
- Roganic (Hong Kong)
- UTM Educational Restaurant (Macao)
Vier MICHELIN Spezialpreise 2026
Erstmals wurde in Hong Kong und Macao der Prix MICHELIN du Chef Mentor vergeben. Alle Preise im Überblick:
1. Prix MICHELIN du Chef Mentor: Chef Lau Ping Lui, Paul (Tin Lung Heen)
Mit fast 50 Jahren Berufserfahrung hat Chef Lau Ping Lui, Executive Chef des Zwei-Sterne-Restaurants Tin Lung Heen, Generationen von Köchen ausgebildet. Seine ehemaligen Schützlinge führen heute renommierte Restaurants in ganz China. Er verkörpert den Geist der Weitergabe und des Mentorings in der Gastronomie.
2. Prix MICHELIN du Jeune Chef: Chef Kim GwanJu (Sol)
Trotz seines jungen Alters verfügt Chef Kim GwanJu über umfangreiche Erfahrung in mehreren MICHELIN-Sternerestaurants in Asien. Im neu empfohlenen Restaurant Sol interpretiert er koreanische Spezialitäten mit modernen Techniken und präsentiert seinen Gästen die Herkunft der Zutaten mit großer Leidenschaft.
3. Prix MICHELIN du Service: Jenny Ye (The Huaiyang Garden)
Die erfahrene Gastgeberin aus der Provinz Guangdong überzeugt durch ihre diskrete, aufmerksame Art. Mit ihrem feinen Gespür für die Wünsche der Gäste schafft sie im Zwei-Sterne-Restaurant The Huaiyang Garden eine Atmosphäre herzlicher Gastfreundschaft.
4. Prix MICHELIN de la Sommellerie: Floriane Hureau (Caprice)
Die in Frankreich geborene Sommelière arbeitet seit drei Jahren im Drei-Sterne-Restaurant Caprice. Mit ihrer warmherzigen, professionellen Art und einer sorgfältig zusammengestellten Weinkarte, die ihre Persönlichkeit widerspiegelt, bereichert sie das Gästeerlebnis maßgeblich.
Kommentar des MICHELIN-Direktors
Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, hob die Dynamik der beiden Städte hervor:
„Die kulinarischen Szenen von Hong Kong und Macao zeichnen sich durch ihre unvergleichliche Gastfreundschaft sowie durch ihr kontinuierliches Engagement für Widerstandsfähigkeit und Entwicklung aus. Unsere Inspektoren waren beeindruckt von der Beständigkeit, Innovation und Vielfalt, die diese beiden Städte weiterhin auszeichnen.“
Fazit: Hong Kong und Macao bleiben kulinarische Hochburgen
Die Selektion 2026 des Guide MICHELIN zeigt eindrucksvoll die außergewöhnliche Dichte und Qualität der Gastronomie in Hong Kong und Macao. Mit neun Drei-Sterne-Restaurants, 19 Zwei-Sterne-Restaurants und 70 Ein-Sterne-Restaurants zählen die beiden Städte nach wie vor zu den weltweit führenden Gourmet-Destinationen.
Besonders erfreulich: Die Dynamik bleibt erhalten. Zwei neue Zwei-Sterne-Häuser, vier Aufsteiger in die Ein-Sterne-Kategorie und die erstmalige Vergabe des Chef-Mentor-Preises unterstreichen die Lebendigkeit der Region. Auch das Engagement für Nachhaltigkeit – sichtbar an den fünf Grünen Sternen – zeigt, dass die Spitzengastronomie in Hong Kong und Macao Verantwortung für die Zukunft übernimmt.
Für weiterführende Informationen:
Die vollständige Selektion sowie alle Details zu den ausgezeichneten Restaurants sind auf der offiziellen Website des Guide MICHELIN https://guide.michelin.com/de/de/hong-kong-region/hong-kong/restaurants verfügbar.
📋 Überblick: Alle Auszeichnungen im Überblick
|Kategorie
|Hong Kong
|Macao
|Gesamt
|3 Sterne
|7
|2
|9
|2 Sterne
|13
|6
|19
|1 Stern
|57
|13
|70
|Sterne insgesamt
|77
|21
|98
|Bib Gourmand
|70
|13
|83
|Empfehlungen (Selected)
|72
|25
|97
|Gesamt
|219
|59
|278
⭐⭐⭐ Drei-Sterne-Restaurants (9)
Hong Kong (7)
- 8 ½ Otto e Mezzo – Bombana
- Amber
- Caprice
- Forum (富臨飯店)
- Sushi Shikon (志魂)
- Ta Vie (旅)
- T’ang Court (唐閣)
Macao (2)
- Jade Dragon (譽瓏軒)
- Robuchon au Dôme (天巢法國餐廳)
⭐⭐ Zwei-Sterne-Restaurants (19)
Hong Kong (13)
- Arbor
- Bo Innovation (廚魔)
- Cristal Room by Anne-Sophie Pic (neu aufgestiegen)
- Lai Ching Heen (麗晶軒)
- L’Atelier De Joël Robuchon (neu aufgenommen)
- L’Envol
- Lung King Heen (龍景軒)
- Noi by Paulo Airaudo
- Octavium
- Rùn (潤)
- Tate
- Tin Lung Heen (天龍軒)
- Ying Jee Club (營致會館)
Macao (6)
- Alain Ducasse at Morpheus (阿蘭·杜卡斯)
- Chef Tam’s Seasons (譚卉)
- Feng Wei Ju (風味居)
- The Eight (8餐廳)
- The Huaiyang Garden (淮揚曉宴)
- Wing Lei (永利軒)
⭐ Ein-Sterne-Restaurants (70)
Hong Kong (57)
- Ami
- Andō
- Arcane
- Beefbar
- Belon
- Chaat
- China Tang (唐人館) (neu aufgenommen)
- Duddell’s (都爹利會館)
- Épure
- Estro
- Feuille
- Fook Lam Moon (Wan Chai) (福臨門 灣仔)
- Fu Ho (富豪)
- Gaddi’s (吉地士)
- Godenya
- Hansik Goo
- Ho Hung Kee (Causeway Bay) (何洪記 銅鑼灣)
- I M Teppanyaki & Wine (鑄·鐵板燒)
- Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine (Tsim Sha Tsui) (御寶軒 尖沙咀)
- Kam’s Roast Goose (甘牌燒鵝)
- Kappo Rin (割烹凜)
- Liu Yuan Pavilion (留園雅敘)
- Loaf On (六福菜館)
- Louise
- Man Ho (Admiralty) (萬豪金殿 金鐘)
- Man Wah (文華廳)
- Mono
- Mora (摩)
- Nagamoto (長本)
- Neighborhood
- New Punjab Club
- Pang’s Kitchen (彭慶記)
- Petrus (珀翠)
- Plaisance by Mauro Colagreco
- Racines
- Roganic
- Ryota Kappou Modern
- Seventh Son (Wan Chai) (家全七福 灣仔)
- Shang Palace (香宮)
- Spring Moon (嘉麟樓)
- Summer Palace (夏宮)
- Sun Tung Lok (新同樂)
- Sushi Takeshi (鮨たけし) (neu aufgenommen)
- Sushi Wadatsumi
- The Chairman (大班樓)
- The Legacy House (彤福軒)
- Tosca di Angelo
- Tuber Umberto Bombana
- Vea
- Whey
- Xin Rong Ji (新榮記)
- Yardbird
- Yat Lok (Central) (一樂燒鵝 中環)
- Yat Tung Heen (逸東軒)
- Yè Shanghai (Tsim Sha Tsui) (夜上海 尖沙咀)
- Yong Fu (甬府)
- Zhejiang Heen (浙江軒)
Macao (13)
Zuicho (瑞兆)
8½ Otto e Mezzo – Macau
Aji (阿吉)
Don Alfonso 1890 (當奧豐素1890) (aufgestiegen)
Five Foot Road (風味居 MGM)
Lai Heen (麗軒)
Mizumi (泓)
Palace Garden (御花園) (aufgestiegen)
Pearl Dragon (玥龍軒)
Sushi Kinetsu (鮨金悅)
Sushi Kissho by Miyakawa (鮨吉祥·宮川)
Ying (泓)
Zi Yat Heen (紫逸軒)
🍽️ Bib Gourmand Hongkong (70 Restaurants)
|Nr.
|Restaurantname (DE/EN)
|Chinesisch (zh-HK)
|1
|Ăn Chơi
|2
|Ah Chun Shandong Dumpling (Prince Edward)
|阿純山東餃子 (太子)
|3
|Ah Yuen Is Here (Western District)
|阿元來了 (西環)
|4
|Art & Taste
|5
|Ba Yi
|巴依
|6
|Ban Hei (Tsim Sha Tsui)
|板噏 (尖沙咀)
|7
|Cheung Hing Kee (Tsim Sha Tsui)
|祥興記 (尖沙咀)
|8
|Chiu Family Cuisine
|潮家宴
|9
|Chiu Lok Yuen
|潮樂園
|10
|Congee and Noodle Shop (Wellington Street)
|沾仔記 (威靈頓街)
|11
|Dragon’s Den (new)
|九龍飯館
|12
|Din Tai Fung (Causeway Bay)
|鼎泰豐 (銅鑼灣)
|13
|Din Tai Fung (Tsim Sha Tsui)
|鼎泰豐 (尖沙咀)
|14
|Dragon King
|容龍
|15
|Fiata (new)
|Fiata
|16
|Fisholic (North Point)
|魚事者 (北角)
|17
|Fung Shing (North Point)
|鳳城 (北角)
|18
|Good Hope Noodle
|好到底
|19
|Grandma’s Boy (Prince Edward)
|暖心芝作 (太子)
|20
|Ho Ho Chak (new)
|賀賀澤
|21
|Ho To Tai Noodle (Tai Wai)
|好湯好麵 (大圍)
|22
|Hung Kee
|強記美食
|23
|Hung’s Delicacy
|阿鴻小吃
|24
|Indonesian Restaurant (Wan Chai)
|好運印尼餐廳
|25
|Juno
|26
|Kai Kai
|佳佳甜品 (佐敦)
|27
|Kau Kee
|九記
|28
|Lai’s Kitchen (new)
|美麗小廚
|29
|Little Napoli
|30
|Liu Sen Kee Noodle (Fuk Wing Street)
|劉森記麵家 (福榮街)
|31
|Lo’s Kitchen
|32
|LuLu Baobao (Wong Chuk Hang)
|33
|Mak Man Kee
|麥文記
|34
|Moon Kee (Queen’s Road West)
|坤記煲仔小菜 (皇后大道西)
|35
|Moon Kee Bamboo Noodle
|坤記竹昇麵
|36
|Muk’s Kitchen
|美味廚
|37
|Po Kee
|波記
|38
|Putien (Causeway Bay)
|莆田 (銅鑼灣)
|39
|Sang Kee (Sai Ying Pun)
|生記滷味 (西環)
|40
|Sang Kee Restaurant
|生記飯店
|41
|Saya
|42
|Seafood Island
|太湖海鮮城
|43
|She Wong Hei
|蛇王良
|44
|Siaw (new)
|友
|45
|Sing Kee
|星記
|46
|Shu Xiang Hunan (Sai Wan)
|書湘門第 (西環)
|47
|Soho Tai Pai Dong (Tsim Sha Tsui)
|泰排檔 (佐敦)
|48
|Star of Tung Chung
|德記
|49
|Sun Tung Lok
|新同樂
|50
|Tai Wai Dining Hall
|大圍小館
|51
|Tai Wing Wah
|大榮華
|52
|Takeya
|竹家
|53
|Thai Noodle (Wan Chai)
|泰麵 (灣仔)
|54
|Tim Ho Wan (Sham Shui Po)
|添好運 (深水埗)
|55
|Tin Hung
|天鴻燒鵝
|56
|Tsim’s (Central)
|沾仔記 (中環)
|57
|Two Sisters Liangpi Limited (Mong Kok)
|兩姊妹涼皮有限公司 (旺角)
|58
|Uncle Quek (new)
|59
|Wah Kee
|華姐清湯腩
|60
|Wang Fu
|王府
|61
|Wing Lai Yuen
|詠藜園
|62
|Wing Wah (Tsuen Wan)
|榮華
|63
|Wo Yee (Shau Kei Wan)
|一家 (筲箕灣)
|64
|Woo Jia
|聚興家
|65
|Yat Lok (Central)
|一樂燒鵝 (中環)
|66
|Yee Tung
|頤東
|67
|Yee Shun Milk Company (Jordan)
|義順牛奶公司 (佐敦)
|68
|Ying Kee Noodle
|英記麵家
|69
|Zeng Hee Yee Chu
|增煇藝廚
|70
|Yue Kee
|裕記
🍽️ Bib Gourmand Macao (13 Restaurants)
|Nr.
|Restaurantname (DE/EN)
|Chinesisch (zh-MO)
|1
|A Lorcha (new)
|船屋
|2
|Chan Seng Kei
|陳勝記
|3
|Cheung Kei
|祥記
|4
|Din Tai Fung (City of Dreams)
|鼎泰豐 (新濠天地)
|5
|Impression (Macau)
|印象派
|6
|Lok Kei
|老記
|7
|Lok Kei Noodles (Patane)
|六記粥麵 (沙梨頭)
|8
|Nok Song (new)
|鸞鳴
|9
|O Castiço
|10
|Restaurante Litoral (Taipa)
|海灣餐廳 (氹仔)
|11
|Shunde Kung Restaurant
|順德公飯店
|12
|Sun Iek (Pátio do Luís de Camões)
|新益美食
|13
|UTM Educational Restaurant
|澳門旅遊大學教學餐廳
📌 Neue Bib Gourmand 2026 (8 Restaurants)
|Restaurant
|Standort
|Küche
|Dragon’s Den
|Hongkong
|Klassische kantonesische Küche
|Fiata
|Hongkong
|Neapolitanische Pizza
|Ho Ho Chak
|Hongkong
|Chiu Chow (Teochew) Küche
|Lai’s Kitchen
|Hongkong
|Kantonesische Dai Pai Dong Küche
|Siaw
|Hongkong
|Thailändische Küche
|Uncle Quek
|Hongkong
|Südostasiatische Hausmannskost
|A Lorcha
|Macao
|Portugiesische Küche
|Nok Song
|Macao
|Thailändische Fusionsküche
📊 Zusammenfassung
|Kategorie
|Anzahl
|Bib Gourmand Hongkong
|70
|Bib Gourmand Macao
|13
|Gesamt
|83
MICHELIN Hong Kong & Macao
Zusammenfassung
Die 18. Ausgabe des Guide MICHELIN Hong Kong & Macao ist erschienen – und sie kommt mit einer Reihe bemerkenswerter Neuerungen. Insgesamt 278 Restaurants finden sich in der Selektion 2026, darunter 98 sterngekrönte Adressen. Wir haben die kompletten Listen.