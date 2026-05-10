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MICHELIN Hong Kong & Macao 2026

Die 18. Ausgabe des Guide MICHELIN Hong Kong & Macao ist erschienen – und sie kommt mit einer Reihe bemerkenswerter Neuerungen. Insgesamt 278 Restaurants finden sich in der Selektion 2026, darunter 98 sterngekrönte Adressen. Wir haben die kompletten Listen. Besonders hervorzuheben sind zwei Aufsteiger in die Kategorie der Zwei-Sterne-Restaurants sowie vier neu vergebene Spezialpreise, darunter erstmals der Preis für den „Chef Mentor“ in den chinesischen Regionen Hong Kong und Macao.

Poon Choi – Hongkong CNY

MICHELIN Hong Kong & Macao

Die feierliche Verleihung fand im Grand Lisboa Palace Resort Macau statt.

Überblick: 278 ausgezeichnete Adressen

Die Gesamtselektion des MICHELIN Hong Kong & Macao 2026 umfasst:

KategorieHong KongMacaoGesamt
3 Sterne729
2 Sterne13619
1 Stern571370
Sterne insgesamt772198
Bib Gourmand701383
Empfehlungen722597
Gesamt21959278

Die neuen Zwei-Sterne-Restaurants: Zwei Aufsteiger

In diesem Jahr erweitert sich die Liste der Zwei-Sterne-Restaurants um zwei herausragende Adressen:

Cristal Room by Anne-Sophie Pic (Hong Kong)

Das zweite Restaurant der berühmten französischen Chefköchin Anne-Sophie Pic in Asien überzeugte die MICHELIN-Inspektoren auf ganzer Linie. Die elegante französische Küche, die Kreativität und die präzise Aromenführung brachten dem jungen Restaurant den Aufstieg in die Zwei-Sterne-Kategorie ein.

L’Atelier De Joël Robuchon (Hong Kong)

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten kehrt dieses legendäre Restaurant in die Selektion zurück – und gleich auf dem Niveau von zwei Sternen. Die Küchenmannschaft setzt die hohen Standards der internationalen Robuchon-Marke mit Bravour um und präsentiert französische Kochkunst auf höchstem Niveau.

Hongkong Tipps

Vier neue Ein-Sterne-Restaurants

Die Kategorie der Ein-Sterne-Restaurants wächst um vier neue Mitglieder:

RestaurantStandortBesonderheit
China TangHong KongWiedereröffnung nach Renovierung; Kantonesische Küche mit Einflüssen aus Peking und Sichuan
Sushi TakeshiHong KongEdomae-Sushi mit fein abgestimmten Reisessig-Mischungen
Don Alfonso 1890MacaoAufstieg aus der Empfehlungskategorie; italienische Gourmetküche
Palace GardenMacaoAufstieg aus der Empfehlungskategorie; raffinierte chinesische Küche

Grüne Sterne: Fünf Restaurants engagieren sich für Nachhaltigkeit

Alle fünf bereits im Vorjahr ausgezeichneten Green Stars wurden bestätigt. Diese Auszeichnung würdigt Restaurants, die sich in besonderem Maße für nachhaltige Gastronomie einsetzen:

  • Amber (Hong Kong)
  • Feuille (Hong Kong)
  • Mora (Hong Kong)
  • Roganic (Hong Kong)
  • UTM Educational Restaurant (Macao)
MICHELIN Taiwan 2024

Vier MICHELIN Spezialpreise 2026

Erstmals wurde in Hong Kong und Macao der Prix MICHELIN du Chef Mentor vergeben. Alle Preise im Überblick:

1. Prix MICHELIN du Chef Mentor: Chef Lau Ping Lui, Paul (Tin Lung Heen)

Mit fast 50 Jahren Berufserfahrung hat Chef Lau Ping Lui, Executive Chef des Zwei-Sterne-Restaurants Tin Lung Heen, Generationen von Köchen ausgebildet. Seine ehemaligen Schützlinge führen heute renommierte Restaurants in ganz China. Er verkörpert den Geist der Weitergabe und des Mentorings in der Gastronomie.

2. Prix MICHELIN du Jeune Chef: Chef Kim GwanJu (Sol)

Trotz seines jungen Alters verfügt Chef Kim GwanJu über umfangreiche Erfahrung in mehreren MICHELIN-Sternerestaurants in Asien. Im neu empfohlenen Restaurant Sol interpretiert er koreanische Spezialitäten mit modernen Techniken und präsentiert seinen Gästen die Herkunft der Zutaten mit großer Leidenschaft.

3. Prix MICHELIN du Service: Jenny Ye (The Huaiyang Garden)

Die erfahrene Gastgeberin aus der Provinz Guangdong überzeugt durch ihre diskrete, aufmerksame Art. Mit ihrem feinen Gespür für die Wünsche der Gäste schafft sie im Zwei-Sterne-Restaurant The Huaiyang Garden eine Atmosphäre herzlicher Gastfreundschaft.

4. Prix MICHELIN de la Sommellerie: Floriane Hureau (Caprice)

Die in Frankreich geborene Sommelière arbeitet seit drei Jahren im Drei-Sterne-Restaurant Caprice. Mit ihrer warmherzigen, professionellen Art und einer sorgfältig zusammengestellten Weinkarte, die ihre Persönlichkeit widerspiegelt, bereichert sie das Gästeerlebnis maßgeblich.

Kommentar des MICHELIN-Direktors

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, hob die Dynamik der beiden Städte hervor:

„Die kulinarischen Szenen von Hong Kong und Macao zeichnen sich durch ihre unvergleichliche Gastfreundschaft sowie durch ihr kontinuierliches Engagement für Widerstandsfähigkeit und Entwicklung aus. Unsere Inspektoren waren beeindruckt von der Beständigkeit, Innovation und Vielfalt, die diese beiden Städte weiterhin auszeichnen.“

Fazit: Hong Kong und Macao bleiben kulinarische Hochburgen

Die Selektion 2026 des Guide MICHELIN zeigt eindrucksvoll die außergewöhnliche Dichte und Qualität der Gastronomie in Hong Kong und Macao. Mit neun Drei-Sterne-Restaurants, 19 Zwei-Sterne-Restaurants und 70 Ein-Sterne-Restaurants zählen die beiden Städte nach wie vor zu den weltweit führenden Gourmet-Destinationen.

Besonders erfreulich: Die Dynamik bleibt erhalten. Zwei neue Zwei-Sterne-Häuser, vier Aufsteiger in die Ein-Sterne-Kategorie und die erstmalige Vergabe des Chef-Mentor-Preises unterstreichen die Lebendigkeit der Region. Auch das Engagement für Nachhaltigkeit – sichtbar an den fünf Grünen Sternen – zeigt, dass die Spitzengastronomie in Hong Kong und Macao Verantwortung für die Zukunft übernimmt.

Für weiterführende Informationen:
Die vollständige Selektion sowie alle Details zu den ausgezeichneten Restaurants sind auf der offiziellen Website des Guide MICHELIN https://guide.michelin.com/de/de/hong-kong-region/hong-kong/restaurants verfügbar.

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📋 Überblick: Alle Auszeichnungen im Überblick

KategorieHong KongMacaoGesamt
3 Sterne729
2 Sterne13619
1 Stern571370
Sterne insgesamt772198
Bib Gourmand701383
Empfehlungen (Selected)722597
Gesamt21959278

⭐⭐⭐ Drei-Sterne-Restaurants (9)

Hong Kong (7)

  1. 8 ½ Otto e Mezzo – Bombana
  2. Amber
  3. Caprice
  4. Forum (富臨飯店)
  5. Sushi Shikon (志魂)
  6. Ta Vie (旅)
  7. T’ang Court (唐閣)

Macao (2)

  1. Jade Dragon (譽瓏軒)
  2. Robuchon au Dôme (天巢法國餐廳)

⭐⭐ Zwei-Sterne-Restaurants (19)

Hong Kong (13)

  1. Arbor
  2. Bo Innovation (廚魔)
  3. Cristal Room by Anne-Sophie Pic (neu aufgestiegen)
  4. Lai Ching Heen (麗晶軒)
  5. L’Atelier De Joël Robuchon (neu aufgenommen)
  6. L’Envol
  7. Lung King Heen (龍景軒)
  8. Noi by Paulo Airaudo
  9. Octavium
  10. Rùn (潤)
  11. Tate
  12. Tin Lung Heen (天龍軒)
  13. Ying Jee Club (營致會館)

Macao (6)

  1. Alain Ducasse at Morpheus (阿蘭·杜卡斯)
  2. Chef Tam’s Seasons (譚卉)
  3. Feng Wei Ju (風味居)
  4. The Eight (8餐廳)
  5. The Huaiyang Garden (淮揚曉宴)
  6. Wing Lei (永利軒)
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⭐ Ein-Sterne-Restaurants (70)

Hong Kong (57)

  1. Ami
  2. Andō
  3. Arcane
  4. Beefbar
  5. Belon
  6. Chaat
  7. China Tang (唐人館) (neu aufgenommen)
  8. Duddell’s (都爹利會館)
  9. Épure
  10. Estro
  11. Feuille
  12. Fook Lam Moon (Wan Chai) (福臨門 灣仔)
  13. Fu Ho (富豪)
  14. Gaddi’s (吉地士)
  15. Godenya
  16. Hansik Goo
  17. Ho Hung Kee (Causeway Bay) (何洪記 銅鑼灣)
  18. I M Teppanyaki & Wine (鑄·鐵板燒)
  19. Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine (Tsim Sha Tsui) (御寶軒 尖沙咀)
  20. Kam’s Roast Goose (甘牌燒鵝)
  21. Kappo Rin (割烹凜)
  22. Liu Yuan Pavilion (留園雅敘)
  23. Loaf On (六福菜館)
  24. Louise
  25. Man Ho (Admiralty) (萬豪金殿 金鐘)
  26. Man Wah (文華廳)
  27. Mono
  28. Mora (摩)
  29. Nagamoto (長本)
  30. Neighborhood
  31. New Punjab Club
  32. Pang’s Kitchen (彭慶記)
  33. Petrus (珀翠)
  34. Plaisance by Mauro Colagreco
  35. Racines
  36. Roganic
  37. Ryota Kappou Modern
  38. Seventh Son (Wan Chai) (家全七福 灣仔)
  39. Shang Palace (香宮)
  40. Spring Moon (嘉麟樓)
  41. Summer Palace (夏宮)
  42. Sun Tung Lok (新同樂)
  43. Sushi Takeshi (鮨たけし) (neu aufgenommen)
  44. Sushi Wadatsumi
  45. The Chairman (大班樓)
  46. The Legacy House (彤福軒)
  47. Tosca di Angelo
  48. Tuber Umberto Bombana
  49. Vea
  50. Whey
  51. Xin Rong Ji (新榮記)
  52. Yardbird
  53. Yat Lok (Central) (一樂燒鵝 中環)
  54. Yat Tung Heen (逸東軒)
  55. Yè Shanghai (Tsim Sha Tsui) (夜上海 尖沙咀)
  56. Yong Fu (甬府)
  57. Zhejiang Heen (浙江軒)

Macao (13)

Zuicho (瑞兆)

8½ Otto e Mezzo – Macau

Aji (阿吉)

Don Alfonso 1890 (當奧豐素1890) (aufgestiegen)

Five Foot Road (風味居 MGM)

Lai Heen (麗軒)

Mizumi (泓)

Palace Garden (御花園) (aufgestiegen)

Pearl Dragon (玥龍軒)

Sushi Kinetsu (鮨金悅)

Sushi Kissho by Miyakawa (鮨吉祥·宮川)

Ying (泓)

Zi Yat Heen (紫逸軒)

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🍽️ Bib Gourmand Hongkong (70 Restaurants)

Nr.Restaurantname (DE/EN)Chinesisch (zh-HK)
1Ăn Chơi
2Ah Chun Shandong Dumpling (Prince Edward)阿純山東餃子 (太子)
3Ah Yuen Is Here (Western District)阿元來了 (西環)
4Art & Taste
5Ba Yi巴依
6Ban Hei (Tsim Sha Tsui)板噏 (尖沙咀)
7Cheung Hing Kee (Tsim Sha Tsui)祥興記 (尖沙咀)
8Chiu Family Cuisine潮家宴
9Chiu Lok Yuen潮樂園
10Congee and Noodle Shop (Wellington Street)沾仔記 (威靈頓街)
11Dragon’s Den (new)九龍飯館
12Din Tai Fung (Causeway Bay)鼎泰豐 (銅鑼灣)
13Din Tai Fung (Tsim Sha Tsui)鼎泰豐 (尖沙咀)
14Dragon King容龍
15Fiata (new)Fiata
16Fisholic (North Point)魚事者 (北角)
17Fung Shing (North Point)鳳城 (北角)
18Good Hope Noodle好到底
19Grandma’s Boy (Prince Edward)暖心芝作 (太子)
20Ho Ho Chak (new)賀賀澤
21Ho To Tai Noodle (Tai Wai)好湯好麵 (大圍)
22Hung Kee強記美食
23Hung’s Delicacy阿鴻小吃
24Indonesian Restaurant (Wan Chai)好運印尼餐廳
25Juno
26Kai Kai佳佳甜品 (佐敦)
27Kau Kee九記
28Lai’s Kitchen (new)美麗小廚
29Little Napoli
30Liu Sen Kee Noodle (Fuk Wing Street)劉森記麵家 (福榮街)
31Lo’s Kitchen
32LuLu Baobao (Wong Chuk Hang)
33Mak Man Kee麥文記
34Moon Kee (Queen’s Road West)坤記煲仔小菜 (皇后大道西)
35Moon Kee Bamboo Noodle坤記竹昇麵
36Muk’s Kitchen美味廚
37Po Kee波記
38Putien (Causeway Bay)莆田 (銅鑼灣)
39Sang Kee (Sai Ying Pun)生記滷味 (西環)
40Sang Kee Restaurant生記飯店
41Saya
42Seafood Island太湖海鮮城
43She Wong Hei蛇王良
44Siaw (new)
45Sing Kee星記
46Shu Xiang Hunan (Sai Wan)書湘門第 (西環)
47Soho Tai Pai Dong (Tsim Sha Tsui)泰排檔 (佐敦)
48Star of Tung Chung德記
49Sun Tung Lok新同樂
50Tai Wai Dining Hall大圍小館
51Tai Wing Wah大榮華
52Takeya竹家
53Thai Noodle (Wan Chai)泰麵 (灣仔)
54Tim Ho Wan (Sham Shui Po)添好運 (深水埗)
55Tin Hung天鴻燒鵝
56Tsim’s (Central)沾仔記 (中環)
57Two Sisters Liangpi Limited (Mong Kok)兩姊妹涼皮有限公司 (旺角)
58Uncle Quek (new)
59Wah Kee華姐清湯腩
60Wang Fu王府
61Wing Lai Yuen詠藜園
62Wing Wah (Tsuen Wan)榮華
63Wo Yee (Shau Kei Wan)一家 (筲箕灣)
64Woo Jia聚興家
65Yat Lok (Central)一樂燒鵝 (中環)
66Yee Tung頤東
67Yee Shun Milk Company (Jordan)義順牛奶公司 (佐敦)
68Ying Kee Noodle英記麵家
69Zeng Hee Yee Chu增煇藝廚
70Yue Kee裕記
MICHELIN Frankreich 2026: 75 neue Bib Gourmands

🍽️ Bib Gourmand Macao (13 Restaurants)

Nr.Restaurantname (DE/EN)Chinesisch (zh-MO)
1A Lorcha (new)船屋
2Chan Seng Kei陳勝記
3Cheung Kei祥記
4Din Tai Fung (City of Dreams)鼎泰豐 (新濠天地)
5Impression (Macau)印象派
6Lok Kei老記
7Lok Kei Noodles (Patane)六記粥麵 (沙梨頭)
8Nok Song (new)鸞鳴
9O Castiço
10Restaurante Litoral (Taipa)海灣餐廳 (氹仔)
11Shunde Kung Restaurant順德公飯店
12Sun Iek (Pátio do Luís de Camões)新益美食
13UTM Educational Restaurant澳門旅遊大學教學餐廳

📌 Neue Bib Gourmand 2026 (8 Restaurants)

RestaurantStandortKüche
Dragon’s DenHongkongKlassische kantonesische Küche
FiataHongkongNeapolitanische Pizza
Ho Ho ChakHongkongChiu Chow (Teochew) Küche
Lai’s KitchenHongkongKantonesische Dai Pai Dong Küche
SiawHongkongThailändische Küche
Uncle QuekHongkongSüdostasiatische Hausmannskost
A LorchaMacaoPortugiesische Küche
Nok SongMacaoThailändische Fusionsküche

📊 Zusammenfassung

KategorieAnzahl
Bib Gourmand Hongkong70
Bib Gourmand Macao13
Gesamt83

Hongkong im Gourmet Report

Nicholas Hahn im Golvet, Berlin

MICHELIN Hong Kong & Macao

Zusammenfassung

Die 18. Ausgabe des Guide MICHELIN Hong Kong & Macao ist erschienen – und sie kommt mit einer Reihe bemerkenswerter Neuerungen. Insgesamt 278 Restaurants finden sich in der Selektion 2026, darunter 98 sterngekrönte Adressen. Wir haben die kompletten Listen.

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