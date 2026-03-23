Eigentlich wollten wir die Küche von Peter Maria Schnurr probieren, da wir es nie geschafft hatten, in Leipzig bei ihm zu essen. Ich kaufte extra ein wirklich teures Gutscheinbuch, dass zwei Personen 120 € Rabatt auf sein Menü im Golvet gewährte, um ein wenig zu sparen, denn es war teuer. Nicholas Hahn im Golvet, Berlin.

Speisekarte Golvet 2026

Nicholas Hahn im Golvet, Berlin

Teuer, wenn auch nicht so teuer, ist es geblieben. Um den Gutschein einsetzen zu dürfen, muss man das große Menü nehmen und zahlt dann aber „nur“ 125 € pro Kopf. Immer noch viel Geld. Aber wird es das auch wert sein?

Die Inhaber des Golvets, Thorsten und Anna Schermall, sind eigentlich Schulcaterer (40 seconds kids) und verkaufen täglich über 30.000 Essen. Sie haben sich wohl mit dem Golvet ein Kontrastprogramm schaffen wollen. Eröffnet hatte damals das Golvet der umtriebige Björn Swanson, der schon ein halbes Jahr nach der Eröffnung einen Michelin Stern holte. Swanson formulierte das Konzept bewusst als Gegenentwurf zur klassischen „Schickimicki-Sterne-Gastronomie“: „Ich wollte ein Restaurant konzipieren, das mich als Gast glücklich machen würde, denn ich hatte von der ganzen Schickimicki-Sterne-Gastronomie einfach die Schnauze voll“.

Nun ja, gut dass ich wusste, dass es kein schicker Laden sein wird. Ist es in der Tat nicht.

Golvet, Berlin

Unten muss man klingeln und nach nur drei Versuchen, gelang es uns die Tür zu öffnen und den Fahrstuhl in den 8. Stock zu nehmen. Man kommt dann in eine riesige, dunkle Etage, in der locker ein paar Tische und Stühle stehen. Vielleicht Platz für 70- 80 Gäste? Wir werden dann zu unserem Tisch geleitet, vorbei an der offenen Küche, in der 6 Köche arbeiteten. Im Laden hämmert recht laut Techno Music. Unser Tisch für sechs Personen – wir waren zu viert – war am anderen Ende des Restaurants. Ich sass so, dass ich keinen direkten Blick auf die Philharmonie usw hatte. Die anderen drei lobten den Blick mehrere Male. Der Tisch war unpraktisch, weil ich die Beine nicht ausstrecken konnte, da ein breiter Tischfuß im Weg war.

Pizza a la Nicholas Hahn

Um 19 Uhr waren drei Tische im Restaurant besetzt, später kamen noch vielleicht 6 Tische dazu, so wie vereinzelt Menschen, die an der Bar oder am Tresen vor der Küche sassen. Vor dem Tresen an der Küche sass ein Herr Im Rollstuhl, den ich fast immer sehe, wenn ich in Sternerestaurants bin. Sei es bei Tim Raue, im Hugos oder jetzt im Golvet.

Amuse Geule Paprika

Die Küche startete mit zwei Grüßen aus der Küche. Zuerst gab es eine Baiser-Pizza. Das war recht interessant. So richtig gut war das zweite Amuse Geule: Paprika-Tatar mit Paprikaeis und Jalapeño-Jus. Das war für mich ein echter Wow Effekt, während meine Frau, die nicht so gerne Paprika mag, meine Begeisterung nicht teilte.

Kai Lan, Kartoffel, Makrulimette – Nicholas Hahn

Leider war es sehr dunkel im Restaurant, so dass man die Bilder, äh, das Essen, dass in der Tat wie Kunst serviert wurde, nicht besonders gut auf den Hering Tellern fotografiert bekam. Später schob ich die Teller in die Mitte, wo mehr Licht war, da können Sie besser sehen. Ich hatte hier „Kai Lan, Kartoffel, Makrutlimette“. Bis auf die mittlere Komponente weiß ich nicht, was das ist. Ich konnte auch die Ausführungen des italienischen Kellners nicht verstehen, da mittlerweile eine englischsprachige, laute Gruppe genau hinter mir sass und der Kellner immer gegenüber bei den Damen annoncierte. Aber, es schmeckte gut! Sehr gut.

Garnele mit Spargel und Mandelsauce – Nicholas Hahn

Beim nächsten Gang war ich so langsam am Juchzen. Mann – kann der Hahn kochen! Garnele mit Spargel in Mandelsauce. Schade nur, dass die Portionen immer sehr klein waren.

Aubergine, Zucchini Cafe de Paris – Nicholas Hahn, Golvet

Die Pausen zwischen den kleinen Gängen waren sehr lang. Ich bat die Kellner, die Küche zu bitten, schneller zu schicken. Jeder Gang machte mir mehr Hunger als der vorherige. Weder Aubergine noch Zucchini gehören zu meinen Lieblingsgemüsen. Diese Aubergine war einfach fantastisch im Geschmack. Sie erinnerte an Fleisch, war aber viel komplexer. Toll!

Zander, Meerrettich und Kohlrabi – Nicholas Hahn

Auch der Fischgang begeisterte. Mehr wäre auch hier gut gewesen.

Jetzt bin ich mal schnell zur Toilette gegangen. Oops, die Toiletten müssten dringend mal saniert werden. Die sind ja wirklich nicht schön.

Spitzkohl mit Koshihikari Reis und grünem Pfeffer – Nicholas Hahn

Es folge Spitzkohl mit Koshihikari Reis und grünem Pfeffer. Auch sehr lecker.

Wachtel, Spitzmorchel udn Blaubeere- Nicholas Hahn Wachtel – Nicholas Hahn

Nun kam der Fleischgang: Wachtel. Leider klein, wie so eine Wachtel halt ist, aber was für eine Komposition: Spitzmorchel und Blaubeere gab es dazu, Schmeckte hervorragend! Links auf dem linken Foto ist die Brust, die im Original viel besser aussieht.

Pre-Dessert Waldbeeren

Es folgten die Waldbeeren als Pre-Dessert, die wir alle uneingeschränkten mochten.

Pistazien, Tomate Buttermilch – Nicholas Hahn

Das Dessert mit gefüllter Tomate mit sehr harter Schale, Pistazien- und Buttermilchcreme war jetzt nicht der große Hit. Mittlerweile waren wir auch satt und hatten seit langer Zeit mal wieder ein wirklich anständiges Menü gehabt, wo man nicht jammern brauchte, wie teuer es ist, sondern sich freuen konnte, große Kunst auf dem Teller gehabt zu haben!

Wie zahlten zu zweit inklusive zwei Glas Sekt (18 €/Glas) und 2 Flaschen Taunusquelle (8 €/Flasche) 335 € dank des Vouchers. Sonst wären es 455 € gewesen. Viel Geld zu zweit, aber jeden Euro wert. Bevor ich Hahns Küche kennengelernt hatte, war ich doch angesäuert, dass Schnurr schon wieder gegangen worden ist. Nach dem Essen bei Hahn sah ich es als Glück für uns an!

Einzig das komische, dunkle Bahnhofs-Ambiente, die überlaute (und für mich unangenehme) Musik, die laute Akkustik und die abgeranzten Toiletten passten (für mich) nicht zu der Kunst auf dem Teller. Trotzdem werden wir wieder hingehen – aufgrund der Küchenleistung. Da hat das Golvet bei der Auswahl des Küchenchefs viel Glück oder ein glückliches Händchen gehabt.

Küchenchef Nicholas Hahn – Profil

Nicholas Hahn ist ein deutscher Spitzenkoch, der im Februar 2026 die Küchenleitung des Berliner Sternerestaurants Golvet am Potsdamer Platz übernommen hat . Der 42-Jährige (geboren um 1984) wurde im November 2025 als Berliner Meisterkoch 2025 ausgezeichnet .

Aktuelle Position

Seit dem 1. Februar 2026 ist Nicholas Hahn Küchenchef im Golvet, einem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant in Berlin . Er folgt auf Peter Maria Schnurr, der das Restaurant im Dezember 2025 verlassen hatte . Die erste Präsentation seiner neuen kulinarischen Linie fand am 11. Februar 2026 statt .

Das Golvet liegt im 8. Obergeschoss am Potsdamer Platz, verfügt über eine offene Küche und bietet einen spektakulären Ausblick über Berlin .

Karriereverlauf

Cookies Cream (August 2023 – Januar 2026)

Vor seinem Wechsel ins Golvet leitete Hahn rund zweieinhalb Jahre die Küche des renommierten vegetarischen Szenerestaurants Cookies Cream in Berlin . Das 2007 gegründete Restaurant hält seit 2018 einen Michelin-Stern und gilt als erstes vegetarisches Sternerestaurant Deutschlands . Unter Hahns Leitung entwickelte sich das Konzept zunehmend in Richtung vegane Küche .

Restaurant am Steinplatz (ab 2017)

Von März 2017 an war Hahn Küchenchef im Restaurant am Steinplatz in Berlin-Charlottenburg, wo er auf Marcus Zimmer folgte . Dort präsentierte er ein Konzept, das Gäste auf eine „kulinarische Weltreise“ mitnahm und seltene, fast vergessene Produkte wie die Yacon-Wurzel verwendete .

Frühere Stationen

Seine Karriere begann Hahn mit einer Ausbildung im Hotel Schwanen in Köngen . Es folgten Stationen in namhaften Sternebetrieben:

Schuhbecks Südtiroler Stuben

Hotel Bareiss (Baiersbronn)

(Baiersbronn) Restaurant Wielandshöhe

Restaurant Breitenbach in Stuttgart (Chef de Partie, 2007–2009)

in Stuttgart (Chef de Partie, 2007–2009) Sao Gabriel an der Algarve (1-Sterne-Restaurant, Chef de Partie)

an der Algarve (1-Sterne-Restaurant, Chef de Partie) Auslandsaufenthalte in den USA und Ungarn

First Floor in Berlin (Sous Chef bei Matthias Diether)

in Berlin (Sous Chef bei Matthias Diether) Hotel Villa Sorgenfrei in Dresden (Küchenchef, auf Anhieb 15 Gault-Millau-Punkte)

Auszeichnungen

Berliner Meisterkoch 2025 (verliehen im November 2025)

(verliehen im November 2025) Michelin-Stern (für das Cookies Cream unter seiner Leitung, verteidigt seit 2018)

15 Gault-Millau-Punkte (für das Hotel Villa Sorgenfrei in Dresden)

Kulinarischer Stil

Nicholas Hahns Küche ist geprägt von:

Technischer Präzision und kompromisslosem Fokus auf Produktqualität

und kompromisslosem Fokus auf Produktqualität Modernen Techniken wie Smoken, Fermentieren und Dörren

wie Smoken, Fermentieren und Dörren Vegetarischer und veganer Ausrichtung – ohne Dogma, mit Betonung auf Genuss

– ohne Dogma, mit Betonung auf Genuss Verwendung seltener Produkte (z. B. Yacon-Wurzel, Annattosamen)

(z. B. Yacon-Wurzel, Annattosamen) Signature Dishes wie Sellerie mit Macadamia und Yuzu, Rote-Paprika-Tartar mit Jalapeño und Kapern

Sein Motto: „Ich möchte mit meiner Küche ein echtes kulinarisches Erlebnis schaffen – ohne Dogma. Spaß und sehr gutes Essen stehen im Vordergrund.“

Privates

Hahn ist ausgebildeter Koch mit Wurzeln in Stuttgart . Er lebt und arbeitet in Berlin.

Golvet Restaurant Berlin – Hintergründe und Entwicklung

Das Golvet ist ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant am Potsdamer Platz in Berlin. Der Name ist schwedisch und bedeutet „der Boden“ – ein bewusster Kontrast zur Lage in 32 Metern Höhe im achten Obergeschoss .

1. Lage und Konzept

Adresse:

Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin

Das Restaurant befindet sich im Rahmen des Projekts „40 Seconds Berlin“ des Unternehmers Thorsten Schermall. Die Fläche wurde 2004 entwickelt, zunächst als Club genutzt und 2017 in ein Restaurant umgewandelt . Das Golvet verfügt über 90 Sitzplätze – eine für ein Berliner Sternerestaurant ungewöhnlich hohe Kapazität .

Gestaltungskonzept:

Dunkle Farbgebung im Interieur, um den spektakulären Blick über Berlin in den Fokus zu rücken

im Interieur, um den spektakulären Blick über Berlin in den Fokus zu rücken Offene Küche , die keine Geheimnisse zulässt

, die keine Geheimnisse zulässt Casual Service statt formeller Sterne-Gastronomie

statt formeller Sterne-Gastronomie Elektronische Musik statt klassischer Hintergrundmusik

statt klassischer Hintergrundmusik Späte Bestellungen möglich – Hauptgänge bis 23:00 Uhr

Gründer Björn Swanson formulierte das Konzept bewusst als Gegenentwurf zur klassischen „Schickimicki-Sterne-Gastronomie“: „Ich wollte ein Restaurant konzipieren, das mich als Gast glücklich machen würde, denn ich hatte von der ganzen Schickimicki-Sterne-Gastronomie einfach die Schnauze voll“ .

2. Geschichte und Küchenchef-Wechsel

Gründung durch Björn Swanson (2017)

Das Golvet wurde 2017 von Björn Swanson eröffnet, einem gebürtigen Berliner mit schwedischen Wurzeln. Swanson hatte zuvor im Relais & Châteaux Gutshaus Stolpe einen Michelin-Stern erkocht. Bereits sechs Monate nach Eröffnung erhielt das Golvet seinen ersten Michelin-Stern sowie 16 Gault-Millau-Punkte .

Phase unter Jonas Zörner (bis 2024)

Nach Swansons Weggang übernahm der junge Küchenchef Jonas Zörner die Küche. Unter seiner Leitung wurde das Konzept des Foodpairings zwischen Küche und Bar intensiviert. Gemeinsam mit Barchef Yannik Walter entwickelte Zörner ein innovatives Konzept mit auf das Menü abgestimmten Drinks, bei dem systematisch Resteverwertung aus der Küche (z. B. Joghurt vom Personalfrühstück, Champagner-Reste) für Cocktails genutzt wurde . Zörner wechselte Ende 2024 ins Hotel Adlon .

Peter Maria Schnurr (Januar – Dezember 2025)

Ab dem 29. Januar 2025 übernahm der bekannte TV-Koch Peter Maria Schnurr (56) die Küchenleitung. Schnurr hatte zuvor 18 Jahre das Zwei-Sterne-Restaurant Falco in Leipzig geprägt, das im November 2023 überraschend geschlossen wurde .

Bereits im Dezember 2025 – nach nur rund einem Jahr – verließ Schnurr das Golvet wieder. Laut gemeinsamer Mitteilung mit den Inhabern Anna und Thorsten Schermall geschah die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen. Schnurr kehrte „zunächst aus privaten Gründen“ nach Leipzig zurück .

In der Übergangsphase führte Souschef Christian Hoffmann den Betrieb weiter .

Nicholas Hahn (seit Februar 2026)

Seit dem 1. Februar 2026 ist Nicholas Hahn (42) neuer Küchenchef im Golvet. Hahn war zuvor rund zweieinhalb Jahre Küchenchef des vegetarischen Sternerestaurants Cookies Cream in Berlin. Im November 2025 wurde er als „Berliner Meisterkoch 2025“ ausgezeichnet . Seine erste Präsentation der neuen kulinarischen Linie fand am 11. Februar 2026 statt .

Hahns kulinarischer Stil ist geprägt von:

Technischer Präzision und klarem Fokus auf Produktqualität

Handwerklichen Techniken wie Fermentation und Smoken

Einer Mischung aus Fleisch-, Fisch- und vegetarischen Gerichten

3. Barkonzept und Besonderheiten

Das Golvet zeichnet sich durch ein außergewöhnlich innovatives Barkonzept aus, das mehrfach überarbeitet wurde:

Frühere Phase (Andreas Andricopoulos)

Unter Barchef Andreas Andricopoulos machte sich die Bar mit Aquavit-Cocktails einen Namen .

Foodpairing-Ära (Yannik Walter & Jonas Zörner)

Unter Barchef Yannik Walter (zuvor Stagger Lee) wurde ein Konzept etabliert, bei dem Cocktails systematisch auf das aktuelle Menü abgestimmt wurden :

Verwendung von Leftover-Zutaten aus der Küche (z. B. Rotkraut-Infusion für Bourbon-Cocktail)

aus der Küche (z. B. Rotkraut-Infusion für Bourbon-Cocktail) Entwicklung einer essbaren Getränkekarte: Drei Geschmacksrichtungen (bitter, blumig-fruchtig, erdig) werden als Dragées zum Probieren angeboten, danach folgen vier Drink-Empfehlungen pro Richtung

Aktuelle Phase (Thomas Isabella)

Aktuell verantwortet Thomas Isabella als Barchef die Getränke. Er verbindet traditionelle japanische Fermentationstechniken mit moderner Mixologie – mit Zutaten wie Miso, Shoyu und Lacto-Fermentation .

Sommelier: Andrea Agosta verantwortet die Weinbegleitung .

4. Betriebszeiten

Das Golvet hat Mittwoch – Samstag 18 – 22.45 Uhr und die Bar bis 24:00 Uhr geöffnet.

5. Auszeichnungen

Michelin-Stern (seit 2017, mehrfach verteidigt)

(seit 2017, mehrfach verteidigt) 16 Gault-Millau-Punkte (unter Björn Swanson)

6. Eigentümerstruktur

Das Golvet gehört dem Ehepaar Anna und Thorsten Schermall. Thorsten Schermall ist Unternehmer und Betreiber der „40 Seconds“-Gruppe, zu der neben dem Golvet auch die Vesper Bar am Kurfürstendamm gehört, sowie die 40 Seconds kids, bei der es 2024 chaotisch zuging, nachdem Schermall viele Schulen gewonnen hatten, aber nicht liefern konnten. Die Qualität des Schulessens wird allgemein als gut bewertet.