Die besten Restaurants in Bonn 2026: Küchenchef Christian Sturm-Willms (4/5) zelebriert japanische Kochkunst, Daniel Halbedel (3/5) interpretiert die französische Klassik souverän und Manuel Prox (3/5) überzeugt mit reduzierten Kompositionen.

theodors

Die besten Restaurants in Bonn 2026

YUNICO-Japanese fine dining, Bonn-Ramersdorf

Küchenchef: Christian Sturm-Willms

www.yunico-kameha.com

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Christian Sturm-Willms zelebriert in der obersten Etage des Hotels Kameha Grand eine spannungsreiche Verbindung von authentisch japanischer Kochkunst und mediterranen Einflüssen. Seine Omakase-Menüs stehen für höchste Produktkultur und Finesse. Restaurantleiterin Melanie Hetzel und ihr Team agieren präzise und charmant. Die Sake-Auswahl gehört zu den besten Deutschlands. Sanftes Licht und eine goldene Decke schaffen fernöstliche Stimmung. Menüs 119-249 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

Halbedel’s Gasthaus, Bonn

Küchenchef: Daniel Halbedel

www.halbeds-gasthaus.de

Mi-Sa abends & So mittags, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Daniel Halbedel interpretiert in der ehemaligen Dorfschule seit über 30 Jahren die französische Klassik souverän und unangestrengt. Die umfangreiche Weinkarte mit über 600 Positionen ist eine Hommage an die Region. Stilvolles Ambiente. Hauptgerichte 46-66 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Theodor’s Restaurant, Bonn

Küchenchef: Manuel Prox

www.theodors-restaurant.de

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Manuel Prox überzeugt im kleinen, feinen Restaurant mit reduzierten Kompositionen, klaren Aromen und perfekter Balance. Die Weinkarte ist kompakt, aber fein. Entspannte, konzentrierte Atmosphäre mit offener Küche. Hauptgerichte 28-52 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de

In Bonn fand „Der Feinschmecker“ drei erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

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