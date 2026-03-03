Volkswagen warnt vor einer Betrugsmasche im Handel mit Gebrauchtwagen. Auf gefälschten Internetseiten und mittels gefälschter Angebotskataloge werden derzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz gebrauchte Volkswagen Modelle zu besonders günstigen Preisen angeboten. Damit sollen potenzielle Kundinnen und Kunden geködert und zur An- bzw. Bezahlung nicht existierender Volkswagen Gebrauchtwagen animiert werden.

Betrug mit gefälschten Webseiten für Autos

Auf täuschend echt gemachten Internetseiten und in Umlauf gebrachten Angebotskatalogen, die den Anschein erwecken, es handele sich um echte Vertriebskanäle von Volkswagen oder echtes Verkaufsmaterial von Volkswagen, werden derzeit gebrauchte Volkswagen Modelle zum Verkauf angeboten. Tatsächlich existieren weder die genannten Vertriebsinstrumente noch die angebotenen Fahrzeuge. Die Verantwortlichen nutzen dabei gefälschte E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Bankverbindungen.

Die Täter sitzen in Call Centern in der Türkei. Die Telefonnummern sind angemietet und werden per VoiP weitergeleitet. Das Geld wird auf Konten von Deppen eingezahlt, die sich werben lassen haben, um Gelder zu kassieren und weiterzuleiten und dafür Provision kassieren.

Diese Masche gibt es für alle Auto-Marken. Wenn es zu billig ist, ist es in der Regel Betrug!

Hier der Katalog einer Betrügerseite:

Betroffene Kundinnen und Kunden sollten umgehend die Polizei informieren.

Besonders aktiv ist die Polizei Bamberg in diesen Fällen:



Kriminalpolizei Bamberg

Kommissariat K11 Cybercrime

Schildstraße 81 . 96050 Bamberg

Tel: 0951 9129-883 . Fax: 0951 9129-889

E-Mail dienstlich: cybercrime.bamberg@polizei.bayern.de