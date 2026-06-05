Hoch über dem Potsdamer Platz, in der fünften Etage des THE MANDALA Berlin, feiert eines der exklusivsten Zwei-Sterne-Restaurants Berlins einen runden Geburtstag. Das FACIL wird 25 Jahre alt – und lädt von Juli 2026 an zu einem besonderen Jubiläumsjahr ein.

FACIL©The Mandala Hotel)

25 Jahre FACIL Berlin

Mit einem exklusiven Event, einem Podcast, einem einzigartigen Menü und limitierten Kochkursen setzt die Natur-Oase neue Akzente – ganz im Zeichen von „Evolution statt Revolution“.

Auftakt am 5. Juli 2026: Special Event und Podcast-Start

Den offiziellen Startschuss für das Jubiläumsjahr gibt das FACIL am 5. Juli 2026. An diesem Tag lädt das Restaurant zu einem Wiedersehen mit ehemaligen Köch*innen, die ihre Karriere im FACIL begannen und heute in der Spitzengastronorie erfolgreich sind. Begleitet wird der Abend von langjährigen Wein- und Champagnerpartnern des Hauses, darunter Max Müller I, Andreas Porzelt, Ômina Romana und Billecart-Salmon – Wegbegleiter seit der Eröffnung am 2. Juli 2001.

Parallel zum Event erscheint der Jubiläumspodcast mit dem wunderbaren Journalisten Reiner Veit, der den kulinarischen Journalismus über Jahre mit seiner Radiosendung „Aufgegabelt“ geprägt hat. Darin gewährt das FACIL-Team exklusive Einblicke in 25 Jahre Küchengeschichte, Höhenflüge und die Philosophie hinter den zwei Michelin-Sternen.

FACIL – Barbarie Ente ©Steffen Sinzinger)

Das Jubiläumsmenü: Signature-Klassiker und die Rückkehr der „Wolke“

Von August bis Oktober 2026 steht das Jubiläumsmenü im Fokus. Küchendirektor Michael Kempf und sein Team – daran Küchenchef Joachim Gerner – haben dafür eine Komposition aus neuen Gerichten, weiterentwickelten FACIL-Signatures und einem echten Highlight kreiert: der Rückkehr der legendären „Wolke“. Dieses Kult-Gericht des Hauses sorgte bereits bei seiner Premiere für Furore und kehrt exklusiv zum Jubiläum zurück.

„Was wir hier jeden Tag leisten, ist Hochleistungssport – fast wie in der Formel 1. Jeder Handgriff muss sitzen, jedes Detail zählt“, erklärt Kempf dem Gourmet Report. Das Menü spiegelt den Anspruch des FACIL wider: präzise, naturnahe Küche mit Zutaten aus Feuer, Wasser, Luft und Erde – immer auf der Höhe der Zeit, aber nie laut.

Limitierte Sondereditionen: Kochkurse mit Kempf & Yoshida

Auch die beliebten Kochkurse erhalten eine Jubiläumsedition. An ausgewählten Samstagen öffnet das FACIL tagsüber seine Küche für kleine Gruppen von bis zu 14 Personen. Unter der Leitung von Michael Kempf (Küche) und Thomas Yoshida (Patisserie) erhalten Teilnehmende direkten Einblick hinter die Kulissen eines Zwei-Sterne-Restaurants. Inklusive persönlichem Austausch und einem gemeinsamen Abendessen.

Die Kurse sind limitiert – eine einmalige Gelegenheit für ambitionierte Hobbyköche und Gourmets, die Finesse der FACIL-Küche hautnah zu erleben.

FACIL Team Restaurant ©Selina Schrader)

Ein Team, das seit Jahrzehnten zusammenhält

Was das FACIL besonders macht, ist seine bemerkenswerte Konstanz: Küchenchef Joachim Gerner, Chef Pâtissier Thomas Yoshida, Maître Manuel Finster und Sommelier Felix Voges prägen das Haus seit vielen Jahren – teils seit Tag 1. Gemeinsam mit Küchendirektor Michael Kempf und Sommelier Maximilian Schmidt standen sie für das FACIL, als 2013 der zweite Michelin-Stern verliehen wurde.

Geschäftsführer und Inhaber Lutz Hesse betont: „Die Idee war von Anfang an, einen Raum zu schaffen, in dem sich Leichtigkeit im gesamten Erlebnis zeigt. Natur ist im FACIL bis heute spürbar – durch Feuer, Wasser, Luft und Erde.“ Diese Philosophie zieht sich wie ein roter Faden durch das Jubiläumsjahr.

Über FACIL: 2 Michelin-Sterne und Spitzenbewertungen

Das FACIL zählt zu den vier Zwei-Sterne-Restaurants Berlins und ist international bekannt für seine präzise, moderne Küche. Aktuelle Auszeichnungen umfassen:

2 Michelin-Sterne

10 Gusto-Pfannen

4 Hauben im Gault&Millau

4,5 F im Feinschmecker

Serviert werden zwei Gourmetmenüs (eines vegetarisch), mittags zusätzlich à la carte. Das Restaurant verfügt über 48 Sitzplätze und ist montags bis freitags von 12–14 Uhr (Mittag) und 19–22 Uhr (Abend) geöffnet. Das Restaurant ist eines der wenigen Sternerestaurants in Berlin, die auch Mittags geöffnet sind!

Wichtige Termine im Jubiläumsjahr 2026

5. Juli 2026: Special Event & Podcast-Start mit Reiner Veit

Special Event & Podcast-Start mit Reiner Veit August–Oktober 2026: Jubiläumsmenü mit der „Wolke“

Jubiläumsmenü mit der „Wolke“ Ausgewählte Samstage 2026/27: Limitierte Kochkurse (Küche & Patisserie)

Weitere Informationen, das aktuelle Menü und Reservierungen unter www.facil.de.