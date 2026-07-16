Tim Raue lädt zur „Pizza Edition“ + weitere News

Das Restaurant Tim Raue** startet seine sommerliche Event-Reihe „Herr Raue reist“ mit einer kulinarischen Hommage an die Pizza. Am 29. Juli 2026 verwandelt sich der Private Dining Bereich des Zwei-Sterne-Restaurants in eine Bühne für Tim Raues liebste Pizzamomente – von Capri bis New York.

Tim Raue Pizza Edition

Bevor das Team in die wohlverdiente Sommerpause geht, erwartet die Gäste ein viergängiges Menü, das die Leidenschaft des Spitzenkochs für handwerklich geprägte Pizzakultur zelebriert.

Ein Menü im Zeichen der Reiseerinnerungen

Die „Pizza Edition“ ist mehr als ein Dinner – sie ist eine kulinarische Reise durch Tim Raues Erinnerungen. So entstand das Menü aus seinen persönlichen Vorlieben: Ob die Pizza mit scharfer Salami und Feigen aus dem Soneva Fushi Resort, eine Pizza Bianco mit Burrata-Creme, Knoblauch und Steinpilzen aus dem Restaurant Auraro auf Capri oder die Variation mit fruchtiger Datteltomaten-Sauce, kalabrischer Mettpaste und taufrischem Mozzarella aus Sizilien – jede Komponente erzählt eine eigene Geschichte .

Der Abend beginnt um 18:00 Uhr mit einem Glas Prosecco im Private Dining Bereich. Es folgt ein viergängiges Menü an langen Tafeln: Den Auftakt bilden Antipasti misti verdure mit Caponata, Giardiniera und grünen Oliven. Danach erwarten die Gäste drei Pizzen, die Tim Raues charakteristische Aromen-Kombination aus Süße, Säure und Schärfe widerspiegeln :

„Spicy & Sour Salmone“ – gebeizter Lachs trifft auf süß-saure Noten, ganz ohne Käse, denn „Käse tut nichts für den Geschmack“, so Raue .

– gebeizter Lachs trifft auf süß-saure Noten, ganz ohne Käse, denn „Käse tut nichts für den Geschmack“, so Raue . „Truffle Shuffle“ – eine Trüffelpizza mit geflämmtem Topinambur und reichlich Käse, die an die raffinierte Seite der Pizzakunst erinnert .

– eine Trüffelpizza mit geflämmtem Topinambur und reichlich Käse, die an die raffinierte Seite der Pizzakunst erinnert . „Too Much Spicy Salami“ – mit drei Sorten Salami vom Schwein, die für intensive Aromatik und einen saftigen Biss sorgen .

Den süßen Abschluss bildet eine Auswahl italienischer Dolci à la Restaurant Tim Raue.

Tim Raue digital vor Ort – Raphael Reichardt persönlich

Auch wenn Tim Raue selbst nicht physisch anwesend sein wird, begleitet er die Gäste digital durch den Abend – mit persönlichen Eindrücken und Geschichten aus seiner Welt der Pizza . Vor Ort führt Chef-Sommelier Raphael Reichardt den Abend persönlich und hat für jeden Gang eine eigene Getränkebegleitung zusammengestellt: Prosecco, Lugana, Chardonnay aus Latium, Primitivo und Passito – eine Auswahl, die die Aromen der Pizzen perfekt ergänzt .

Preise, Tickets und weitere Events

Der Preis für den exklusiven Abend beträgt 198 € pro Person und beinhaltet das 4-Gang-Menü, die Weinbegleitung, Mineralwasser und Kaffee. Die Plätze sind limitiert. Tickets sind ausschließlich über den Onlineshop des Restaurants erhältlich .

Die Event-Reihe „Herr Raue reist“ wird auch nach der Sommerpause fortgesetzt. Bereits jetzt stehen die nächsten Termine fest:

23. September 2026 – Japan x Sake Edition

– Japan x Sake Edition 28. Oktober 2026 – Bistro Parisienne Edition

– Bistro Parisienne Edition 18. November 2026 – Chefs in Town Edition

– Chefs in Town Edition 09. Dezember 2026 – Weihnachts-Edition

Sommerpause und Team-News

Das Restaurant Tim Raue schließt vom 2. bis 17. August seine Türen, um neue Energie zu tanken. Ab dem 18. August ist das Team wieder wie gewohnt für Gäste und Buchungen erreichbar .

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch aus dem Team: Cécile Jäger, die mit 17 Jahren im Service begann und heute Chef de Rang ist, wurde vom Feinschmecker unter die zehn besten Gastgeberinnen und Gastgeber unter 30 in Deutschland gewählt. „Cécile ist die personifizierte Gastfreundschaft. Sie verbindet Professionalität mit großer Herzlichkeit und baut rasch eine Beziehung zu den Gästen auf“, erklärt Marie-Anne Wild Gourmet Report .

Hier reservieren: https://tim-raue.com/produkt/herr-raue-reist-pizza/

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