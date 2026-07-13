Das Hotel Luc, Autograph Collection, am historischen Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte, hat sein gastronomisches Angebot umfassend neu ausgerichtet. Das bisherige Restaurant „HERITAGE“ wurde durch das neue Konzept „YOU“ ersetzt, das als ganztägiger Treffpunkt Restaurant, Bar und soziale Lounge miteinander verbindet .

Nico Goebel, Küchenchef YOU

Hotel Luc Berlin: Aus „HERITAGE“ wird „YOU“

Flexibles Nutzungskonzept für ein urbanes Publikum

Im Mittelpunkt von „YOU“ steht ein offener, flexibel nutzbarer Ort, der sich den verschiedenen Bedürfnissen der Gäste anpasst – vom Frühstück über das Mittagessen bis hin zu Drinks am Abend . Das Angebot richtet sich sowohl an das lokale Berliner Publikum als auch an die internationalen Hotelgäste . „Mit YOU entwickeln wir unser gastronomisches Angebot konsequent weiter und schaffen einen Ort, der sich stärker an den Bedürfnissen eines urbanen Publikums orientiert„, erklärt Michael Wagner, Chief Operating Officer der MHP Hotel Group .

Kulinarische Neuausrichtung unter neuer Leitung

Für die kulinarische Linie des neuen Konzepts zeichnet Nico Goebel als neuer Küchenchef verantwortlich . Der erfahrene Koch war zuvor in renommierten Häusern wie dem Maritim Pro Arte Hotel Berlin, dem InterContinental Hotel Berlin sowie dem Kempinski Hotel Airport München tätig . Goebel betont: „Mit YOU schaffen wir eine Bühne für eine Küche, die durch ihre Unkompliziertheit überzeugt, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen“ .

Wechsel an der Küchenspitze

Die Frage nach dem bisherigen Küchenchef des „HERITAGE“ lässt sich auch beantworten: Als vormaliger Küchenchef des Restaurants HERITAGE war Florian Glauert tätig . Glauert, der als talentierter und bescheidener Koch beschrieben wird, verantwortete die Küche des HERITAGE im Hotel Luc am Gendarmenmarkt . Glauert verlässt das Haus nicht: Er ist weiter übergeordnet für die Food Konzepte von MHP verantwortlich.

Design und Positionierung am Standort Gendarmenmarkt

Im Zuge der Neuausrichtung wurden Design und gastronomisches Angebot angepasst, bleiben jedoch im gestalterischen Kontext des Hauses verwurzelt, das für seine klare, preußisch inspirierte Designsprache bekannt ist . Christopher Cox, General Manager des Hotel Luc, unterstreicht die strategische Bedeutung: „Der Gendarmenmarkt ist ein lebendiger Standort mit internationalem Publikum. Mit YOU öffnen wir uns noch stärker für die Stadt und schaffen einen Ort, der sowohl für Berliner als auch für unsere Gäste attraktiv ist“ .

Wir waren zuletzt im Heritage im April 2026 zum Morgenpost Menü. Die Küche war noch okay, der Service sehr angenehm. Jetzt gilt es abzuwarten, wie sich das YOU unter Nico Goebel weiterentwickeln wird.