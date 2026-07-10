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Risa Nagahama

Was hat Tokio mit dem Pechgraben gemeinsam? Am 12. Juli: Risa Nagahama. Die in Tokio geborene Köchin – bekannt aus den Sternerestaurants Döllerer und Wallner – bringt Japan in den oberösterreichischen Wald. Ihr 6-gängiger Bento-Lunch verbindet japanische Küche mit der Wildheit des Nationalparks. Lampions tauchen Moos und Granitblöcke in warmes Licht.

Risa Nagahama

Risa Nagahama

Samstag, 12. Juli 2026 Treffpunkt: 12:00 Uhr | Ende: 16:00 Uhr
Location: Parkplatz Restaurant RAU, Pechgraben 23, 4463 Großraming
Bei Regen: Stimmungsvolles Ausweichquartier im Kutschenmuseum Großraming
Preis: € 200,– pro Person inkl. 6-gängigem Bento-Lunch sowie Wein- und Getränkebegleitung

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Risa Nagahama

Zusammenfassung

Am 12. Juli: Risa Nagahama. Die in Tokio geborene Köchin – bekannt aus den Sternerestaurants Döllerer und Wallner – bringt Japan in den oberösterreichischen Wald.

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