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Guide MICHELIN Österreich 2026: 101 Sternerestaurants

Die zweite nationale Ausgabe des MICHELIN Österreich bestätigt die kulinarische Exzellenz der Alpenrepublik. In der Liste stehen alle 101 MICHELIN-Sternerestaurants in Österreich 2026

Juan Amador hält den Dritten Michelin Stern in Wien

MICHELIN Österreich 2026: 101 Sternerestaurants

Mit insgesamt 101 Sternerestaurants, darunter zwei Drei-Sterne-Häuser, 19 Zwei-Sterne-Adressen und 80 Etablissements mit einer Auszeichnung, präsentiert sich die heimische Gastronomie auf konstant hohem Niveau.

Gwendal Poullennec erklärt Gourmet Report: „Die österreichischen Gastronomen verdienen größten Respekt für ihr außergewöhnliches Engagement, ihren Innovationsgeist und ihre zukunftsweisenden Konzepte. Sie schaffen eine außergewöhnliche Gastronomieszene und bieten spannende kulinarische Erlebnisse.“

Drei Sterne: Wiener Duo bleibt an der Spitze

Das Steirereck im Stadtpark in Wien und das Amador im Wiener Weinberg Hajszan Neuman halten ihre höchste Auszeichnung. Heinz Reitbauer und sein Chef Michael Bauböck überzeugen im Steirereck weiterhin mit einzigartigen Kreationen, die Eleganz und Feinheit vereinen und regionale Produkte in den Mittelpunkt stellen. Juan Amador wiederum begeistert mit moderner, kreativer Küche, die außergewöhnliche Produkte in perfekter Balance in Szene setzt.

„Das Steirereck ist für uns ein Leuchtturm der österreichischen Gastronomie. Heinz Reitbauer und Michael Bauböck schaffen es, Tradition und Innovation auf einzigartige Weise zu verbinden – mit einer Produktqualität, die ihresgleichen sucht,“ behauptet Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor Guide MICHELIN. Andere Experten sehen das kritischer.

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Neues Zwei-Sterne-Restaurant: Die Weinbank steigt auf

Mit Die Weinbank – Restaurant in Ehrenhausen (Steiermark) gibt es einen neuen Stern im Zwei-Sterne-Kosmos. Gerhard Fuchs, Chef und Eigentümer, verwöhnt seine Gäste mit einem kreativen Überraschungsmenü, das durch geschmackliche Tiefe, Feinheit und Konsequenz besticht. Ein Paradebeispiel: die delikate Forelle, mariniert in einer Brühe aus Zitrusfrüchten und Gewürzen, begleitet von einer samtigen Topinambur-Creme, Saké-Kaviar-Perlen und einer außergewöhnlichen Essenz aus Zitrone und Buddhas Hand.

„Gerhard Fuchs zeigt, wie moderne Akzente einen klassischen Gaumenschmaus neu interpretieren können. Hier wird nichts dem Zufall überlassen – jedes Element darf seinen Charakter entfalten. Dazu kommt die Weinkunst von Christian Zach, die dem Erlebnis eine weitere Dimension verleiht.“ – Die Inspektoren des Guide MICHELIN

Christian Zach, Sommelier und Mitinhaber, wurde zudem mit dem Prix MICHELIN de la Sommellerie ausgezeichnet – für seine außergewöhnliche Expertise und eine Weinkarte mit über 35.000 Flaschen.

Österreich: Kochkurse der kreativ-hochwertigen Küche

22 Neueinsteiger mit einem Stern

Besonders erfreulich: 22 Restaurants erhalten in diesem Jahr ihre erste MICHELIN-Auszeichnung. Darunter befinden sich spannende Neueröffnungen und etablierte Häuser, die erstmals in den Sternenhimmel aufsteigen.

Ansitz 12 in Lienz (Tirol) – David Senfter kocht in einem historischen Gasthaus mit viel Holzfeuer modern und puristisch.

RAR Fine Dining in Maria Alm (Salzburg) – Maximilian Reuter serviert alpine-asiatische Küche mit Produkten aus eigener Familienproduktion.

Zimmerl in Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich) – Bernhard Zimmerl kombiniert urbane und ländliche Einflüsse, Weinviertler Aromen mit japanischen Akzenten.

JOLA in Wien – Jonathan Wittenbrink und Larissa Andres setzen auf kreative vegane Küche im Überraschungsmenü.

Addiert in Wien – Jaeho Jung bietet eine exklusive Chef’s Table mit koreanischer Immersion.

„Besonders bemerkenswert ist die Vielfalt der neuen Sternerestaurants – von der Chef’s Table mit koreanischer Prägung über die vegane Küche im JOLA bis hin zum Holzfeuer-Ansitz im Tiroler Bergdorf. Diese Bandbreite zeigt, wie facettenreich die österreichische Spitzengastronomie heute ist.“ – Gwendal Poullennec

Auszeichnungen für Persönlichkeiten

Der Guide MICHELIN Österreich 2026 würdigt nicht nur Häuser, sondern auch die Menschen dahinter. Drei Spezialpreise sowie der Prix MICHELIN de l’Ouverture de l’Année unterstreichen die Bedeutung der Persönlichkeiten.

Prix MICHELIN du Service: Monika Müller (Die Forelle, Weissensee, Kärnten)

Die Chefin und Sommelière überzeugt mit Empathie und Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit ihrem Mann Hannes Müller, der die Natur- und Regionalküche verantwortet, schafft sie ein harmonisches Gesamterlebnis.

„Monika Müller ist die Seele des Hauses. Ihre Herzlichkeit und ihr profundes Wissen über die Produkte und deren Herkunft machen den Besuch unvergesslich.“ – Die Inspektoren

Nicholas Hahn im Golvet, Berlin

Prix MICHELIN du Jeune Chef: Sebastian Stock (Bergfried – Chef’s Table, Tux, Tirol)

Im Familienbetrieb serviert der junge Chef ein neungängiges Überraschungsmenü in der offenen Küche. Seine moderne Herangehensweise und sein handwerkliches Können wurden mit einem Stern und dem Nachwuchspreis belohnt.

„Sebastian Stock kocht mit einer Energie und Präzision, die man selten erlebt. Trotz seines jungen Alters beweist er Reife und Kreativität auf höchstem Niveau.“ – Die Inspektoren

Prix MICHELIN de la Sommellerie: Christian Zach (Die Weinbank, Ehrenhausen, Steiermark)

Der preisgekrönte Sommelier gilt als wandelnde Weinbibel. Mit seiner außergewöhnlichen Karte schafft er perfekte Begleitungen zu den Kreationen von Gerhard Fuchs.

Prix MICHELIN de l’Ouverture de l’Année: Genießerei am Markt – Steiermark(t)dinner by Alexander Posch (Graz, Steiermark)

In einer Markthalle gelegen, begeistert Alexander Posch mit puristischer und dennoch ausdrucksstarker Küche. Nur kurz nach der Eröffnung erhielt das Lokal sowohl einen Stern als auch den Opening-Preis.

„Alexander Posch hat mit der Genießerei am Markt ein völlig neues Konzept verwirklicht – authentisch, unkonventionell und voller Geschmack. Ein inspirierendes Beispiel für die Zukunft der Gastronomie.“ – Gwendal Poullennec

8 neue „Nachhaltigkeits“-Auszeichnungen für die Gastronomie von morgen

Eine weitere Besonderheit: Acht Häuser wurden für ihren Engagement-Ansatz ausgezeichnet – darunter JOLA und TIAN Bistro am Spittelberg in Wien, KABUFF in Graz sowie Gut Oberstockstall in Kirchberg am Wagram. Insgesamt zählt die Selektion nun 41 Betriebe, die für eine zukunftsweisende, nachhaltige Gastronomie stehen.

Guide MICHELIN Österreich 2026 im Überblick

  • 2 Drei-Sterne-Restaurants
  • 19 Zwei-Sterne-Restaurants (1 Neuzugang)
  • 80 Ein-Stern-Restaurants (22 Neuzugänge)
  • 61 Bib Gourmand (26 Neuzugänge)

Insgesamt empfehlen die Inspektoren des Guide MICHELIN 420 Restaurants in ganz Österreich.

Hier ist eine übersichtliche Liste aller 101 Sternerestaurants in Österreich, sortiert nach Auszeichnung sowie nach Bundesland und Stadt. Die Informationen basieren auf der aktuellen Selektion des Guide MICHELIN Österreich 2026.

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Alle 101 MICHELIN-Sternerestaurants in Österreich 2026

★★★ Drei Sterne (2 Restaurants)

RestaurantStadtBundeslandChef/Küchenchef
Steirereck im StadtparkWienWienHeinz Reitbauer / Michael Bauböck
AmadorWienWienJuan Amador

★★ Zwei Sterne (19 Restaurants)

RestaurantStadtBundeslandKüchenchef
DoubekWienWienStefan Doubek 
Konstantin FilippouWienWienKonstantin Filippou
Mraz & SohnWienWienMarkus Mraz
Silvio Nickol Gourmet RestaurantWienWienSilvio Nickol
Landhaus BacherMautern an der DonauNiederösterreichWolfgang Bacher
OisNeufeldenOberösterreichPhilip Rachinger
DöllererGolling an der SalzachSalzburgAndreas Döllerer 
IkarusSalzburgSalzburgMartin Klein 
SENNS.RestaurantSalzburgSalzburgAndreas Senn 
Kräuterreich by Vitus WinklerSt. Veit im PongauSalzburgVitus Winkler 
ObauerWerfenSalzburgKarl & Rudi Obauer 
Die Weinbank – RestaurantEhrenhausenSteiermarkGerhard Fuchs
TaubenkobelSchützen am GebirgeBurgenlandNorbert Winkler
Schwarzer AdlerHall in TirolTirol
StüvaIschglTirol
Restaurant 141 by Joachim JaudObermiemingTirolJoachim Jaud
Gourmetrestaurant TannenhofSt. Anton am ArlbergTirol
Griggeler StubaLechVorarlberg
Rote Wand Chef’s TableLechVorarlberg
Michelin Deutschland 2025

★ Ein Stern (80 Restaurants)

Wien (12 Restaurants)

RestaurantKüchenchefStatus
[aend]
addiertJaeho JungNeu 2026 
APRONLukas Nagl
EdvardThomas Dorfer
Esszimmer – Everybody’s Darling
Glasswing by Alexandru SimonAlexandru SimonNeu 2026 
Herzig
JOLAJonathan Wittenbrink & Larissa AndresNeu 2026 
OpusNeu 2026 (aktuell geschlossen) 
Pramerl & the WolfMarcus Goller
TIANChristian Halper
Z’SOM

Burgenland (1 Restaurant)

RestaurantStadtKüchenchefStatus
Am MahrbachKönigsdorfNeu 2026 
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Kärnten (5 Restaurants)

RestaurantStadtKüchenchefStatus
MoritzGrafenstein
Hubert WallnerMaria WörthHubert Wallner
Gamskogelhütte Fine Dining by Stefan LastinRennweg am KatschbergStefan LastinNeu 2026 
Rouge NoirWeissensee
Die ForelleWeissenseeHannes Müller

Niederösterreich (6 Restaurants)

RestaurantStadtKüchenchefStatus
EsslokalHadersdorf am Kamp
Mörwald „Toni M.“FeuersbrunnToni Mörwald
GaumenkitzelKirchberg am WechselNeu 2026 
Heurigenhof BründlmayerLangenloisNeu 2026 
ZimmerlWaidhofen an der ThayaBernhard ZimmerlNeu 2026 
HimmelreichZaußenbergNeu 2026 
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Oberösterreich (11 Restaurants)

RestaurantStadtKüchenchefStatus
WaldschänkeGrieskirchen
RAU nature-based cuisineGroßraming
Kliemstein Vino VitisLinzAndreas ZikaNeu 2026 
RossbarthLinz
VerdiLinzAlexander Zauner
Kammer5Ort im InnkreisAdrian Schlager & Stefan PrielerNeu 2026 
PaulaSt. Wolfgang im Salzkammergut
Lukas RestaurantSchärding
Lukas KapellerSteyr
BootshausTraunkirchen
TanglbergVorchdorf

Salzburg (8 Restaurants)

RestaurantStadtKüchenchefStatus
RAR Fine DiningMaria AlmMaximilian ReuterNeu 2026 
MesnerhausMauterndorfJosef Steffner 
KirchenwirtLeogangStefan Birnbacher 
Dahoam by Andreas HerbstLeogangAndreas Herbst 
EsszimmerSalzburgAndreas Kaiblinger 
PfefferschiffHallwang bei SalzburgJürgen Vigne 
The Glass GardenSalzburgSimon Wagner 
Atelier FischerSt. GilgenStefan Fischer 
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Steiermark (15 Restaurants)

RestaurantStadtKüchenchefStatus
Geiger AlmRamsau
Geschwister Rauch – RestaurantBad Gleichenberg
Lilli Fine DiningFehringNeu 2026 
SattlerhofGamlitz
ArtisGraz
Genießerei am Markt – Steiermark(t)dinner by Alexander PoschGrazAlexander PoschNeu 2026 
Zur goldenen BirnGrazNeu 2026 
Schlosskeller GourmetstubeLeibnitz
LiepertsLeutschach
Wörgötter – Fine DiningLigist
BroadmoarSankt JosefNeu 2026 
Harald Irka am Pfarrhof – Fine DineSt. Andrä im SausalHarald Irka
ZeitRAUMSankt Kathrein am Offenegg
Thaller – RestaurantSankt Veit am Vogau
SazianiStraden

Tirol (18 Restaurants)

RestaurantStadtKüchenchefStatus
Gründler’s Gourmet StüberlAchenkirch
Beef ClubFiss
Bruderherz Fine DineFiss
Der GannerhofInnervillgraten
PaznaunerstubeIschgl
SchlossherrnstubeIschgl
Ansitz 12LienzDavid SenfterNeu 2026 
s’kammerliNaudersNeu 2026 
HubertusstubeNeustift im Stubaital
Austria StubenObergurgl
Alpin Gourmet StubeSt. Anton am Arlberg
Ullrs GourmetstubeSt. Anton am ArlbergNeu 2026 
Ötztaler StubeSölden
Guat’z EssenStumm
Interalpen – Chef’s TableSeefeld in Tirol
Bergfried – Chefs TableTuxSebastian StockNeu 2026 
Die Geniesserstube im AlpenhofHintertux
Les Deux Kitzbühel – Brasserie & BarKitzbühel
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Vorarlberg (4 Restaurants)

RestaurantStadtKüchenchefStatus
Kilian StubaHirschegg
GuthLauterach
La FeniceLech am ArlbergNeu 2026 
MangoldLochau

Übersicht nach Bundesland

Bundesland★★★★★Restaurants gesamt
Wien241218
Niederösterreich0167
Oberösterreich011112
Salzburg05813
Steiermark011516
Burgenland0112
Kärnten0055
Tirol041822
Vorarlberg0246
Gesamt21980101

https://guide.michelin.com/de/de/selection/austria/restaurants

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MICHELIN Österreich

Zusammenfassung

Die zweite nationale Ausgabe des MICHELIN Österreich bestätigt die kulinarische Exzellenz der Alpenrepublik. In der Liste stehen alle 101 MICHELIN-Sternerestaurants in Österreich 2026

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