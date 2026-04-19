Guide MICHELIN Österreich 2026: 101 Sternerestaurants

Die zweite nationale Ausgabe des MICHELIN Österreich bestätigt die kulinarische Exzellenz der Alpenrepublik. In der Liste stehen alle 101 MICHELIN-Sternerestaurants in Österreich 2026

Juan Amador hält den Dritten Michelin Stern in Wien

MICHELIN Österreich 2026: 101 Sternerestaurants

Mit insgesamt 101 Sternerestaurants, darunter zwei Drei-Sterne-Häuser, 19 Zwei-Sterne-Adressen und 80 Etablissements mit einer Auszeichnung, präsentiert sich die heimische Gastronomie auf konstant hohem Niveau.

Gwendal Poullennec erklärt Gourmet Report: „Die österreichischen Gastronomen verdienen größten Respekt für ihr außergewöhnliches Engagement, ihren Innovationsgeist und ihre zukunftsweisenden Konzepte. Sie schaffen eine außergewöhnliche Gastronomieszene und bieten spannende kulinarische Erlebnisse.“

Drei Sterne: Wiener Duo bleibt an der Spitze

Das Steirereck im Stadtpark in Wien und das Amador im Wiener Weinberg Hajszan Neuman halten ihre höchste Auszeichnung. Heinz Reitbauer und sein Chef Michael Bauböck überzeugen im Steirereck weiterhin mit einzigartigen Kreationen, die Eleganz und Feinheit vereinen und regionale Produkte in den Mittelpunkt stellen. Juan Amador wiederum begeistert mit moderner, kreativer Küche, die außergewöhnliche Produkte in perfekter Balance in Szene setzt.

„Das Steirereck ist für uns ein Leuchtturm der österreichischen Gastronomie. Heinz Reitbauer und Michael Bauböck schaffen es, Tradition und Innovation auf einzigartige Weise zu verbinden – mit einer Produktqualität, die ihresgleichen sucht,“ behauptet Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor Guide MICHELIN. Andere Experten sehen das kritischer.

Neues Zwei-Sterne-Restaurant: Die Weinbank steigt auf

Mit Die Weinbank – Restaurant in Ehrenhausen (Steiermark) gibt es einen neuen Stern im Zwei-Sterne-Kosmos. Gerhard Fuchs, Chef und Eigentümer, verwöhnt seine Gäste mit einem kreativen Überraschungsmenü, das durch geschmackliche Tiefe, Feinheit und Konsequenz besticht. Ein Paradebeispiel: die delikate Forelle, mariniert in einer Brühe aus Zitrusfrüchten und Gewürzen, begleitet von einer samtigen Topinambur-Creme, Saké-Kaviar-Perlen und einer außergewöhnlichen Essenz aus Zitrone und Buddhas Hand.

„Gerhard Fuchs zeigt, wie moderne Akzente einen klassischen Gaumenschmaus neu interpretieren können. Hier wird nichts dem Zufall überlassen – jedes Element darf seinen Charakter entfalten. Dazu kommt die Weinkunst von Christian Zach, die dem Erlebnis eine weitere Dimension verleiht.“ – Die Inspektoren des Guide MICHELIN

Christian Zach, Sommelier und Mitinhaber, wurde zudem mit dem Prix MICHELIN de la Sommellerie ausgezeichnet – für seine außergewöhnliche Expertise und eine Weinkarte mit über 35.000 Flaschen.

22 Neueinsteiger mit einem Stern

Besonders erfreulich: 22 Restaurants erhalten in diesem Jahr ihre erste MICHELIN-Auszeichnung. Darunter befinden sich spannende Neueröffnungen und etablierte Häuser, die erstmals in den Sternenhimmel aufsteigen.

Ansitz 12 in Lienz (Tirol) – David Senfter kocht in einem historischen Gasthaus mit viel Holzfeuer modern und puristisch.

RAR Fine Dining in Maria Alm (Salzburg) – Maximilian Reuter serviert alpine-asiatische Küche mit Produkten aus eigener Familienproduktion.

Zimmerl in Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich) – Bernhard Zimmerl kombiniert urbane und ländliche Einflüsse, Weinviertler Aromen mit japanischen Akzenten.

JOLA in Wien – Jonathan Wittenbrink und Larissa Andres setzen auf kreative vegane Küche im Überraschungsmenü.

Addiert in Wien – Jaeho Jung bietet eine exklusive Chef’s Table mit koreanischer Immersion.

„Besonders bemerkenswert ist die Vielfalt der neuen Sternerestaurants – von der Chef’s Table mit koreanischer Prägung über die vegane Küche im JOLA bis hin zum Holzfeuer-Ansitz im Tiroler Bergdorf. Diese Bandbreite zeigt, wie facettenreich die österreichische Spitzengastronomie heute ist.“ – Gwendal Poullennec

Auszeichnungen für Persönlichkeiten

Der Guide MICHELIN Österreich 2026 würdigt nicht nur Häuser, sondern auch die Menschen dahinter. Drei Spezialpreise sowie der Prix MICHELIN de l’Ouverture de l’Année unterstreichen die Bedeutung der Persönlichkeiten.

Prix MICHELIN du Service: Monika Müller (Die Forelle, Weissensee, Kärnten)

Die Chefin und Sommelière überzeugt mit Empathie und Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit ihrem Mann Hannes Müller, der die Natur- und Regionalküche verantwortet, schafft sie ein harmonisches Gesamterlebnis.

„Monika Müller ist die Seele des Hauses. Ihre Herzlichkeit und ihr profundes Wissen über die Produkte und deren Herkunft machen den Besuch unvergesslich.“ – Die Inspektoren Nicholas Hahn im Golvet, Berlin

Prix MICHELIN du Jeune Chef: Sebastian Stock (Bergfried – Chef’s Table, Tux, Tirol)

Im Familienbetrieb serviert der junge Chef ein neungängiges Überraschungsmenü in der offenen Küche. Seine moderne Herangehensweise und sein handwerkliches Können wurden mit einem Stern und dem Nachwuchspreis belohnt.

„Sebastian Stock kocht mit einer Energie und Präzision, die man selten erlebt. Trotz seines jungen Alters beweist er Reife und Kreativität auf höchstem Niveau.“ – Die Inspektoren

Prix MICHELIN de la Sommellerie: Christian Zach (Die Weinbank, Ehrenhausen, Steiermark)

Der preisgekrönte Sommelier gilt als wandelnde Weinbibel. Mit seiner außergewöhnlichen Karte schafft er perfekte Begleitungen zu den Kreationen von Gerhard Fuchs.

Prix MICHELIN de l’Ouverture de l’Année: Genießerei am Markt – Steiermark(t)dinner by Alexander Posch (Graz, Steiermark)

In einer Markthalle gelegen, begeistert Alexander Posch mit puristischer und dennoch ausdrucksstarker Küche. Nur kurz nach der Eröffnung erhielt das Lokal sowohl einen Stern als auch den Opening-Preis.

„Alexander Posch hat mit der Genießerei am Markt ein völlig neues Konzept verwirklicht – authentisch, unkonventionell und voller Geschmack. Ein inspirierendes Beispiel für die Zukunft der Gastronomie.“ – Gwendal Poullennec

8 neue „Nachhaltigkeits“-Auszeichnungen für die Gastronomie von morgen

Eine weitere Besonderheit: Acht Häuser wurden für ihren Engagement-Ansatz ausgezeichnet – darunter JOLA und TIAN Bistro am Spittelberg in Wien, KABUFF in Graz sowie Gut Oberstockstall in Kirchberg am Wagram. Insgesamt zählt die Selektion nun 41 Betriebe, die für eine zukunftsweisende, nachhaltige Gastronomie stehen.

Guide MICHELIN Österreich 2026 im Überblick

2 Drei-Sterne-Restaurants

19 Zwei-Sterne-Restaurants (1 Neuzugang)

(1 Neuzugang) 80 Ein-Stern-Restaurants (22 Neuzugänge)

(22 Neuzugänge) 61 Bib Gourmand (26 Neuzugänge)

Insgesamt empfehlen die Inspektoren des Guide MICHELIN 420 Restaurants in ganz Österreich.

Hier ist eine übersichtliche Liste aller 101 Sternerestaurants in Österreich, sortiert nach Auszeichnung sowie nach Bundesland und Stadt. Die Informationen basieren auf der aktuellen Selektion des Guide MICHELIN Österreich 2026.

Alle 101 MICHELIN-Sternerestaurants in Österreich 2026

★★★ Drei Sterne (2 Restaurants)

Restaurant Stadt Bundesland Chef/Küchenchef Steirereck im Stadtpark Wien Wien Heinz Reitbauer / Michael Bauböck Amador Wien Wien Juan Amador

★★ Zwei Sterne (19 Restaurants)

Restaurant Stadt Bundesland Küchenchef Doubek Wien Wien Stefan Doubek Konstantin Filippou Wien Wien Konstantin Filippou Mraz & Sohn Wien Wien Markus Mraz Silvio Nickol Gourmet Restaurant Wien Wien Silvio Nickol Landhaus Bacher Mautern an der Donau Niederösterreich Wolfgang Bacher Ois Neufelden Oberösterreich Philip Rachinger Döllerer Golling an der Salzach Salzburg Andreas Döllerer Ikarus Salzburg Salzburg Martin Klein SENNS.Restaurant Salzburg Salzburg Andreas Senn Kräuterreich by Vitus Winkler St. Veit im Pongau Salzburg Vitus Winkler Obauer Werfen Salzburg Karl & Rudi Obauer Die Weinbank – Restaurant Ehrenhausen Steiermark Gerhard Fuchs Taubenkobel Schützen am Gebirge Burgenland Norbert Winkler Schwarzer Adler Hall in Tirol Tirol – Stüva Ischgl Tirol – Restaurant 141 by Joachim Jaud Obermieming Tirol Joachim Jaud Gourmetrestaurant Tannenhof St. Anton am Arlberg Tirol – Griggeler Stuba Lech Vorarlberg – Rote Wand Chef’s Table Lech Vorarlberg –

★ Ein Stern (80 Restaurants)

Wien (12 Restaurants)

Restaurant Küchenchef Status [aend] – – addiert Jaeho Jung Neu 2026 APRON Lukas Nagl – Edvard Thomas Dorfer – Esszimmer – Everybody’s Darling – – Glasswing by Alexandru Simon Alexandru Simon Neu 2026 Herzig – – JOLA Jonathan Wittenbrink & Larissa Andres Neu 2026 Opus – Neu 2026 (aktuell geschlossen) Pramerl & the Wolf Marcus Goller – TIAN Christian Halper – Z’SOM – –

Burgenland (1 Restaurant)

Restaurant Stadt Küchenchef Status Am Mahrbach Königsdorf – Neu 2026

Kärnten (5 Restaurants)

Restaurant Stadt Küchenchef Status Moritz Grafenstein – – Hubert Wallner Maria Wörth Hubert Wallner – Gamskogelhütte Fine Dining by Stefan Lastin Rennweg am Katschberg Stefan Lastin Neu 2026 Rouge Noir Weissensee – – Die Forelle Weissensee Hannes Müller –

Niederösterreich (6 Restaurants)

Restaurant Stadt Küchenchef Status Esslokal Hadersdorf am Kamp – – Mörwald „Toni M.“ Feuersbrunn Toni Mörwald – Gaumenkitzel Kirchberg am Wechsel – Neu 2026 Heurigenhof Bründlmayer Langenlois – Neu 2026 Zimmerl Waidhofen an der Thaya Bernhard Zimmerl Neu 2026 Himmelreich Zaußenberg – Neu 2026

Oberösterreich (11 Restaurants)

Restaurant Stadt Küchenchef Status Waldschänke Grieskirchen – – RAU nature-based cuisine Großraming – – Kliemstein Vino Vitis Linz Andreas Zika Neu 2026 Rossbarth Linz – – Verdi Linz Alexander Zauner – Kammer5 Ort im Innkreis Adrian Schlager & Stefan Prieler Neu 2026 Paula St. Wolfgang im Salzkammergut – – Lukas Restaurant Schärding – – Lukas Kapeller Steyr – – Bootshaus Traunkirchen – – Tanglberg Vorchdorf – –

Salzburg (8 Restaurants)

Restaurant Stadt Küchenchef Status RAR Fine Dining Maria Alm Maximilian Reuter Neu 2026 Mesnerhaus Mauterndorf Josef Steffner – Kirchenwirt Leogang Stefan Birnbacher – Dahoam by Andreas Herbst Leogang Andreas Herbst – Esszimmer Salzburg Andreas Kaiblinger – Pfefferschiff Hallwang bei Salzburg Jürgen Vigne – The Glass Garden Salzburg Simon Wagner – Atelier Fischer St. Gilgen Stefan Fischer –

Steiermark (15 Restaurants)

Restaurant Stadt Küchenchef Status Geiger Alm Ramsau – – Geschwister Rauch – Restaurant Bad Gleichenberg – – Lilli Fine Dining Fehring – Neu 2026 Sattlerhof Gamlitz – – Artis Graz – – Genießerei am Markt – Steiermark(t)dinner by Alexander Posch Graz Alexander Posch Neu 2026 Zur goldenen Birn Graz – Neu 2026 Schlosskeller Gourmetstube Leibnitz – – Lieperts Leutschach – – Wörgötter – Fine Dining Ligist – – Broadmoar Sankt Josef – Neu 2026 Harald Irka am Pfarrhof – Fine Dine St. Andrä im Sausal Harald Irka – ZeitRAUM Sankt Kathrein am Offenegg – – Thaller – Restaurant Sankt Veit am Vogau – – Saziani Straden – –

Tirol (18 Restaurants)

Restaurant Stadt Küchenchef Status Gründler’s Gourmet Stüberl Achenkirch – – Beef Club Fiss – – Bruderherz Fine Dine Fiss – – Der Gannerhof Innervillgraten – – Paznaunerstube Ischgl – – Schlossherrnstube Ischgl – – Ansitz 12 Lienz David Senfter Neu 2026 s’kammerli Nauders – Neu 2026 Hubertusstube Neustift im Stubaital – – Austria Stuben Obergurgl – – Alpin Gourmet Stube St. Anton am Arlberg – – Ullrs Gourmetstube St. Anton am Arlberg – Neu 2026 Ötztaler Stube Sölden – – Guat’z Essen Stumm – – Interalpen – Chef’s Table Seefeld in Tirol – – Bergfried – Chefs Table Tux Sebastian Stock Neu 2026 Die Geniesserstube im Alpenhof Hintertux – – Les Deux Kitzbühel – Brasserie & Bar Kitzbühel – –

Vorarlberg (4 Restaurants)

Restaurant Stadt Küchenchef Status Kilian Stuba Hirschegg – – Guth Lauterach – – La Fenice Lech am Arlberg – Neu 2026 Mangold Lochau – –

Übersicht nach Bundesland

Bundesland ★★★ ★★ ★ Restaurants gesamt Wien 2 4 12 18 Niederösterreich 0 1 6 7 Oberösterreich 0 1 11 12 Salzburg 0 5 8 13 Steiermark 0 1 15 16 Burgenland 0 1 1 2 Kärnten 0 0 5 5 Tirol 0 4 18 22 Vorarlberg 0 2 4 6 Gesamt 2 19 80 101

https://guide.michelin.com/de/de/selection/austria/restaurants

Österreich im Gourmet Report