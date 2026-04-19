Guide MICHELIN Österreich 2026: 101 Sternerestaurants

Die zweite nationale Ausgabe des MICHELIN Österreich bestätigt die kulinarische Exzellenz der Alpenrepublik. In der Liste stehen alle 101 MICHELIN-Sternerestaurants in Österreich 2026
MICHELIN Österreich 2026: 101 Sternerestaurants
Mit insgesamt 101 Sternerestaurants, darunter zwei Drei-Sterne-Häuser, 19 Zwei-Sterne-Adressen und 80 Etablissements mit einer Auszeichnung, präsentiert sich die heimische Gastronomie auf konstant hohem Niveau.
Gwendal Poullennec erklärt Gourmet Report: „Die österreichischen Gastronomen verdienen größten Respekt für ihr außergewöhnliches Engagement, ihren Innovationsgeist und ihre zukunftsweisenden Konzepte. Sie schaffen eine außergewöhnliche Gastronomieszene und bieten spannende kulinarische Erlebnisse.“
Drei Sterne: Wiener Duo bleibt an der Spitze
Das Steirereck im Stadtpark in Wien und das Amador im Wiener Weinberg Hajszan Neuman halten ihre höchste Auszeichnung. Heinz Reitbauer und sein Chef Michael Bauböck überzeugen im Steirereck weiterhin mit einzigartigen Kreationen, die Eleganz und Feinheit vereinen und regionale Produkte in den Mittelpunkt stellen. Juan Amador wiederum begeistert mit moderner, kreativer Küche, die außergewöhnliche Produkte in perfekter Balance in Szene setzt.
„Das Steirereck ist für uns ein Leuchtturm der österreichischen Gastronomie. Heinz Reitbauer und Michael Bauböck schaffen es, Tradition und Innovation auf einzigartige Weise zu verbinden – mit einer Produktqualität, die ihresgleichen sucht,“ behauptet Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor Guide MICHELIN. Andere Experten sehen das kritischer.
Neues Zwei-Sterne-Restaurant: Die Weinbank steigt auf
Mit Die Weinbank – Restaurant in Ehrenhausen (Steiermark) gibt es einen neuen Stern im Zwei-Sterne-Kosmos. Gerhard Fuchs, Chef und Eigentümer, verwöhnt seine Gäste mit einem kreativen Überraschungsmenü, das durch geschmackliche Tiefe, Feinheit und Konsequenz besticht. Ein Paradebeispiel: die delikate Forelle, mariniert in einer Brühe aus Zitrusfrüchten und Gewürzen, begleitet von einer samtigen Topinambur-Creme, Saké-Kaviar-Perlen und einer außergewöhnlichen Essenz aus Zitrone und Buddhas Hand.
„Gerhard Fuchs zeigt, wie moderne Akzente einen klassischen Gaumenschmaus neu interpretieren können. Hier wird nichts dem Zufall überlassen – jedes Element darf seinen Charakter entfalten. Dazu kommt die Weinkunst von Christian Zach, die dem Erlebnis eine weitere Dimension verleiht.“ – Die Inspektoren des Guide MICHELIN
Christian Zach, Sommelier und Mitinhaber, wurde zudem mit dem Prix MICHELIN de la Sommellerie ausgezeichnet – für seine außergewöhnliche Expertise und eine Weinkarte mit über 35.000 Flaschen.
22 Neueinsteiger mit einem Stern
Besonders erfreulich: 22 Restaurants erhalten in diesem Jahr ihre erste MICHELIN-Auszeichnung. Darunter befinden sich spannende Neueröffnungen und etablierte Häuser, die erstmals in den Sternenhimmel aufsteigen.
Ansitz 12 in Lienz (Tirol) – David Senfter kocht in einem historischen Gasthaus mit viel Holzfeuer modern und puristisch.
RAR Fine Dining in Maria Alm (Salzburg) – Maximilian Reuter serviert alpine-asiatische Küche mit Produkten aus eigener Familienproduktion.
Zimmerl in Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich) – Bernhard Zimmerl kombiniert urbane und ländliche Einflüsse, Weinviertler Aromen mit japanischen Akzenten.
JOLA in Wien – Jonathan Wittenbrink und Larissa Andres setzen auf kreative vegane Küche im Überraschungsmenü.
Addiert in Wien – Jaeho Jung bietet eine exklusive Chef’s Table mit koreanischer Immersion.
„Besonders bemerkenswert ist die Vielfalt der neuen Sternerestaurants – von der Chef’s Table mit koreanischer Prägung über die vegane Küche im JOLA bis hin zum Holzfeuer-Ansitz im Tiroler Bergdorf. Diese Bandbreite zeigt, wie facettenreich die österreichische Spitzengastronomie heute ist.“ – Gwendal Poullennec
Auszeichnungen für Persönlichkeiten
Der Guide MICHELIN Österreich 2026 würdigt nicht nur Häuser, sondern auch die Menschen dahinter. Drei Spezialpreise sowie der Prix MICHELIN de l’Ouverture de l’Année unterstreichen die Bedeutung der Persönlichkeiten.
Prix MICHELIN du Service: Monika Müller (Die Forelle, Weissensee, Kärnten)
Die Chefin und Sommelière überzeugt mit Empathie und Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit ihrem Mann Hannes Müller, der die Natur- und Regionalküche verantwortet, schafft sie ein harmonisches Gesamterlebnis.
„Monika Müller ist die Seele des Hauses. Ihre Herzlichkeit und ihr profundes Wissen über die Produkte und deren Herkunft machen den Besuch unvergesslich.“ – Die Inspektoren
Prix MICHELIN du Jeune Chef: Sebastian Stock (Bergfried – Chef’s Table, Tux, Tirol)
Im Familienbetrieb serviert der junge Chef ein neungängiges Überraschungsmenü in der offenen Küche. Seine moderne Herangehensweise und sein handwerkliches Können wurden mit einem Stern und dem Nachwuchspreis belohnt.
„Sebastian Stock kocht mit einer Energie und Präzision, die man selten erlebt. Trotz seines jungen Alters beweist er Reife und Kreativität auf höchstem Niveau.“ – Die Inspektoren
Prix MICHELIN de la Sommellerie: Christian Zach (Die Weinbank, Ehrenhausen, Steiermark)
Der preisgekrönte Sommelier gilt als wandelnde Weinbibel. Mit seiner außergewöhnlichen Karte schafft er perfekte Begleitungen zu den Kreationen von Gerhard Fuchs.
Prix MICHELIN de l’Ouverture de l’Année: Genießerei am Markt – Steiermark(t)dinner by Alexander Posch (Graz, Steiermark)
In einer Markthalle gelegen, begeistert Alexander Posch mit puristischer und dennoch ausdrucksstarker Küche. Nur kurz nach der Eröffnung erhielt das Lokal sowohl einen Stern als auch den Opening-Preis.
„Alexander Posch hat mit der Genießerei am Markt ein völlig neues Konzept verwirklicht – authentisch, unkonventionell und voller Geschmack. Ein inspirierendes Beispiel für die Zukunft der Gastronomie.“ – Gwendal Poullennec
8 neue „Nachhaltigkeits“-Auszeichnungen für die Gastronomie von morgen
Eine weitere Besonderheit: Acht Häuser wurden für ihren Engagement-Ansatz ausgezeichnet – darunter JOLA und TIAN Bistro am Spittelberg in Wien, KABUFF in Graz sowie Gut Oberstockstall in Kirchberg am Wagram. Insgesamt zählt die Selektion nun 41 Betriebe, die für eine zukunftsweisende, nachhaltige Gastronomie stehen.
Guide MICHELIN Österreich 2026 im Überblick
- 2 Drei-Sterne-Restaurants
- 19 Zwei-Sterne-Restaurants (1 Neuzugang)
- 80 Ein-Stern-Restaurants (22 Neuzugänge)
- 61 Bib Gourmand (26 Neuzugänge)
Insgesamt empfehlen die Inspektoren des Guide MICHELIN 420 Restaurants in ganz Österreich.
Hier ist eine übersichtliche Liste aller 101 Sternerestaurants in Österreich, sortiert nach Auszeichnung sowie nach Bundesland und Stadt. Die Informationen basieren auf der aktuellen Selektion des Guide MICHELIN Österreich 2026.
Alle 101 MICHELIN-Sternerestaurants in Österreich 2026
★★★ Drei Sterne (2 Restaurants)
|Restaurant
|Stadt
|Bundesland
|Chef/Küchenchef
|Steirereck im Stadtpark
|Wien
|Wien
|Heinz Reitbauer / Michael Bauböck
|Amador
|Wien
|Wien
|Juan Amador
★★ Zwei Sterne (19 Restaurants)
★ Ein Stern (80 Restaurants)
Wien (12 Restaurants)
Burgenland (1 Restaurant)
Kärnten (5 Restaurants)
|Restaurant
|Stadt
|Küchenchef
|Status
|Moritz
|Grafenstein
|–
|–
|Hubert Wallner
|Maria Wörth
|Hubert Wallner
|–
|Gamskogelhütte Fine Dining by Stefan Lastin
|Rennweg am Katschberg
|Stefan Lastin
|Neu 2026
|Rouge Noir
|Weissensee
|–
|–
|Die Forelle
|Weissensee
|Hannes Müller
|–
Niederösterreich (6 Restaurants)
Oberösterreich (11 Restaurants)
Salzburg (8 Restaurants)
Steiermark (15 Restaurants)
Tirol (18 Restaurants)
Vorarlberg (4 Restaurants)
|Restaurant
|Stadt
|Küchenchef
|Status
|Kilian Stuba
|Hirschegg
|–
|–
|Guth
|Lauterach
|–
|–
|La Fenice
|Lech am Arlberg
|–
|Neu 2026
|Mangold
|Lochau
|–
|–
Übersicht nach Bundesland
|Bundesland
|★★★
|★★
|★
|Restaurants gesamt
|Wien
|2
|4
|12
|18
|Niederösterreich
|0
|1
|6
|7
|Oberösterreich
|0
|1
|11
|12
|Salzburg
|0
|5
|8
|13
|Steiermark
|0
|1
|15
|16
|Burgenland
|0
|1
|1
|2
|Kärnten
|0
|0
|5
|5
|Tirol
|0
|4
|18
|22
|Vorarlberg
|0
|2
|4
|6
|Gesamt
|2
|19
|80
|101
https://guide.michelin.com/de/de/selection/austria/restaurants
MICHELIN Österreich
Zusammenfassung
Die zweite nationale Ausgabe des MICHELIN Österreich bestätigt die kulinarische Exzellenz der Alpenrepublik. In der Liste stehen alle 101 MICHELIN-Sternerestaurants in Österreich 2026