Die besten Restaurants in Dresden 2026: Küchenchef Sven Vogel (3/5) kombiniert regionale und internationale Gerichte, Marcel Spahn (2,5/5) wechselt die Karte alle drei Monate, Stephan Mießner (2,5/5) überrascht mit erstklassigen Produkten, Marcus Blonkowski (2,5/5) kreiert kulinarische Kunstwerke, Martin Walther (2,5/5) pflegt klassisches Kochhandwerk und Tobias Heldt (3/5) arbeitet präzise in der offenen Küche.

Benjamin Biedlingmaier (m.), Küchenchef des Sternerestaurants

Caroussel, und die Sous Chefs Sebastian Bellmann (l.) und Sven Vogel, Foto:

Hotel Bülow Palais

Die besten Restaurants in Dresden 2026

Caroussel Nouvelle, Dresden-Barockviertel

Küchenchef: Sven Vogel

www.buelow-palais.de

Mo-So mittags & abends

Küchenchef Sven Vogel serviert im gediegenen Hotelrestaurant eine Kombination von regionalen und international geschätzten Gerichten, wie Gillardeau-Austern mit Yuzu-Essig oder Wiener Schnitzel. Die Karte hält besondere Abfüllungen wie die Bülow-Edition von Schloss Prochwitz bereit. Elegantes Ambiente mit original Kunst. Hauptgerichte 24-48 €.

3/5 Feinschmecker Punkte

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Das Palais, Dresden-Altstadt

Küchenchef: Marcel Spahn

www.kempinski.com/dresden

Mo-Do abends, Fr-So mittags & abends

Küchenchef Marcel Spahn wechselt die Karte im modernen Restaurant des Taschenbergpalais alle drei Monate. Seine Crew bringt original Tafelspitz ebenso routiniert auf die Teller wie geräuchertes Hirschherz. Weltläufig orientierte Weinkarte. Leichtes Pastell-Ambiente mit Kronleuchtern. Hauptgerichte 25-39 €.

2,5/5 Feinschmecker Punkte

elements, Dresden

Küchenchef: Stephan Mießner

www.restaurant-elements.de

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Stephan Mießner weiß in der denkmalgerecht restaurierten Fabrikhalle mit seinen Gerichten immer wieder zu überraschen. Erstklassige Produkte bringt er sorgfältig verarbeitet auf den Punkt und inszeniert sie im Zusammenspiel von Konsistenzen, Farben und Aromen. Seine Frau Martina Starovičová-Mießner sorgt für die farbenprächtige Floristik. Menüs 125-145 €.

2,5/5 Feinschmecker Punkte

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Heiderand, Dresden-Bühlau

Küchenchef: Martin Walther

https://www.heiderand.restaurant/

Mi-So abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Martin Walther führt den Familienbetrieb mit klassischem Kochhandwerk und regionalen Zutaten fort. Butterweich gebackenen Kürbis begleiten Büffelmozzarella, auf der Haut knusprig gebratener Saibling bekommt eine erfrischende Note durch Kohlrabi-Gurken-Salat. Die Karte hält viele Naturweine deutscher Winzer bereit. Hauptgerichte 20-30 €.

2,5/5 Feinschmecker Punkte

Restaurant Genuss-Atelier, Dresden-Radeberger Vorstadt

Küchenchef: Marcus Blonkowski

https://www.genuss-atelier.net/

Di-Fr abends & Sa mittags & abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Marcus Blonkowski kreiert mit seinem Team aus erstklassigen Produkten von Feld, Wald und Flur kulinarische Kunstwerke, jedes für sich ein Unikat. Seine Frau, Sommelière Nicole Blonkowski, hat eine erfreuliche Vorliebe für Weine aus Sachsen und Saale-Unstrut. Das Mauerwerk im Souterrain einer Villa strahlt Vertrautheit aus. Hauptgerichte 38-45 €.

2,5/5 Feinschmecker Punkte

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Stresa, Dresden-Blasewitz

Küchenchef: Tobias Heldt

www.restaurant-stresa.de

Di-Fr mittags & abends, Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Tobias Heldt und sein Team arbeiten in der offenen Küche des schicken Gründerzeit-Eckhauses präzise und auf den Punkt. Ob selbst gebackenes Sauerteigbrot oder 48 Stunden gegartes Short Rib – alles überzeugt. Europäisch orientierte Weinkarte mit autochthonen Rebsorten. Eleganter Bistrostil. Hauptgerichte 29-39 €.

3/5 Feinschmecker Punkte

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de

In Dresden fand „Der Feinschmecker“ sechs erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

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