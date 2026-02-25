Generational Tasting Tour“ startet in Washington, DC. Der gebürtige Österreicher Wolfgang Puck, einer der einflussreichsten Köche der USA und Pionier der modernen kalifornischen Küche, leitet den Generationenwechsel in seinem Imperium ein. Anfang März 2026 startet in der US-Hauptstadt die „Generational Tasting Tour“, bei der Puck nach 44 Jahren an der Spitze von Wolfgang Puck Fine Dining offiziell die Führung an seinen Sohn Byron Lazaroff-Puck übergibt.

Wolfgang Puck übergibt an Byron Lazaroff-Puck

Für den 76-jährigen Koch ikone bedeutet dies den schrittweisen Rückzug aus dem operativen Geschäft – ein Einschnitt für die Branche.

1. Der „zweitbekannteste Österreicher“ geht in Rente

Wenn in den USA von erfolgreichen Österreichern die Rede ist, fällt nach Arnold Schwarzenegger meist ein Name: Wolfgang Puck. Der 1949 in Sankt Veit an der Glan geborene Sohn einer Köchin und eines Konditors wanderte 1973 mit kaum mehr als 200 Dollar in der Tasche in die USA aus und eroberte die amerikanische Gourmetwelt im Sturm .

Puck revolutionierte die US-Gastronomie nachhaltig: Er war einer der ersten Köche, der asiatische mit französischen und kalifornischen Einflüssen verband und damit den bis heute prägenden „California Cuisine“-Stil begründete. Sein Restaurant Spago, das er 1982 mit seiner damaligen Frau und Designerin Barbara Lazaroff in West Hollywood eröffnete, wurde zur legendären Adresse für Hollywood-Prominenz und Feinschmecker. Puck erfand die Lachs-Sahne-Sauce neu, popularisierte die Pizza mit Räucherlachs und Kaviar und war der erste Koch, der mit einem eigenen Stand bei den Oscars kulinarische TV-Geschichte schrieb .

Heute umfasst sein Imperium drei Säulen: die Wolfgang Puck Fine Dining Group mit 21 Edelrestaurants in sechs Ländern, Wolfgang Puck Worldwide mit 79 Casual-Restaurants und Lifestyle-Produkten sowie Wolfgang Puck Catering, das als Tochter von Compass Group weltweit Großveranstaltungen ausrichtet . Mit der nun anstehenden Übergabe an die nächste Generation zieht sich der 76-Jährige schrittweise aus der operativen Verantwortung zurück.

2. Washington, DC als Bühne für den Neubeginn

Die Wahl des Startorts für die „Generational Tasting Tour“ fiel bewusst auf die US-Hauptstadt. Den Auftakt bildet am 3. März 2026 ein exklusives Dinner im CUT by Wolfgang Puck, gelegen im historischen Hotel Rosewood im Stadtteil Georgetown . Das Viertel gilt als eines der exklusivsten und architektonisch markantesten Washingtons und ist bekannt für seine Mischung aus Geschichte, gehobener Gastronomie und internationalem Publikum.

Das Dinner-Konzept ist als kulinarischer Dialog zwischen den Generationen angelegt: Wolfgang Puck präsentiert einen Klassiker aus seinem 44-jährigen Schaffen, während Byron diesen mit modernen Techniken, seiner Ausbildung in Drei-Sterne-Küchen und lokalen Inspirationen neu interpretiert. Der Ticketpreis liegt bei 395 US-Dollar inklusive Fünf-Gänge-Menü, Weinbegleitung und einem Sammler-Menü als Erinnerung .

Von Washington aus führt die Tour durch 15 Restaurants in sechs Ländern – ein symbolträchtiger Staffelstab, der die globale Reichweite des Puck-Imperiums unterstreicht.

3. Byron Lazaroff-Puck: Vom Tellerwäscher zum President

Byron Lazaroff-Puck, 1988 in Los Angeles geboren, ist der zweite Sohn von Wolfgang Puck und Barbara Lazaroff . Sein Weg in die Gastronomie begann früh: Bereits mit zwölf Jahren arbeitete er als Tellerwäscher im Spago Beverly Hills – ein Start, den er gegenüber Gourmet Report als prägend beschrieb: „Ich sah diese Teller auf die Linie gehen und dann hinaus zu unseren Gästen. Das war das Erstaunlichste für mich“, erinnert er sich .

3.1 Ausbildung an der Ostküste und in Europas Spitzenküchen

Nach der Highschool entschied sich Byron für ein Studium an der renommierten Cornell University School of Hotel Administration, wo er sich auf Food & Beverage, Marketing und Management konzentrierte . Parallel absolvierte er Praktika (Stages) in einigen der besten Küchen der Welt:

Diese internationale Erfahrung prägte seinen Stil: „Es geht darum, die Tradition zu ehren und zu respektieren, aber auch mutig und kreativ zu sein und darauf aufzubauen“, zitiert er den von ihm geliebten Picasso-Satz: „Lerne die Regeln wie ein Profi, damit du sie wie ein Künstler brechen kannst“ .

3.2 Karrierestationen im Familienunternehmen

Nach dem Studium arbeitete Byron zunächst als einer von drei Küchenchefs im Wolfgang Puck Test Kitchen, das damals als 19. bestes Restaurant Nordamerikas ausgezeichnet wurde . Es folgten Stationen im Service bei Spago Beverly Hills und im Hotel Bel-Air, bevor er als General Manager für die Eröffnung von Merois und Ospero im Pendry Hotel West Hollywood verantwortlich zeichnete .

Heute ist Byron President der Wolfgang Puck Fine Dining Group und verantwortet 21 Restaurants in sechs Ländern, darunter Spago (Beverly Hills, Istanbul, Las Vegas, Maui, Bodrum, Singapur), CUT (Beverly Hills, DC, Las Vegas, London, Singapur, Bahrain Bay) sowie Merois, Ospero, Caramá und weitere Konzepte . Sein Aufgabenfeld umfasst die finanzielle, kreative und operative Leitung aller Häuser sowie die strategische Expansion der Marke.

4. Das Konzept der „Generational Tasting Tour“

Die Tour ist weit mehr als eine PR-Aktion – sie ist die inszenierte Übergabe eines kulinarischen Imperiums. Das Format sieht vor, dass Vater und Sohn gemeinsam kochen, aber mit unterschiedlichen Rollen:

Rolle Beitrag Wolfgang Puck Präsentiert einen „Klassiker“ aus 44 Jahren Schaffen Byron Lazaroff-Puck Interpretiert diesen mit modernen Techniken, internationaler Erfahrung und lokalen Zutaten der Gastgeberstadt

Die Veranstaltungen finden in ausgewählten CUT- und Spago-Restaurants statt und führen das Duo durch sechs Länder. Die Wahl Washingtons als Auftaktort unterstreicht die strategische Bedeutung der US-Hauptstadt als wachsender Gourmet-Metropole mit internationalem Publikum .

5. Byrons Philosophie: Hospitality als Kunstform

Für Byron Lazaroff-Puck ist Gastronomie mehr als das Zubereiten von Speisen. „Es geht nicht nur darum, großartiges Essen und Getränke mit detailorientiertem Service zu servieren“, erklärte er im Podcast „Taste Buds“. „Es geht darum, eine Erinnerung zu schaffen, auf die ein Mensch immer zurückblicken kann – ob 25., 30. oder 50. Geburtstag, Jubiläum, College-Abschluss oder einfach nur ein ganz normaler Dienstagabend“ .

Diese Haltung verbindet er mit einem ausgeprägten Bewusstsein für Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfungsketten. Er engagiert sich für nachhaltige Restaurantpraktiken und Änderungen in der Agrarpolitik, da er fest an lokale Gemeinschaften und Farm-to-Table-Konzepte glaubt .

Gleichzeitig ist ihm die Bewahrung des Familienerbes wichtig: „Wenn es ein Vermächtnis gibt, das ich hinterlassen möchte, dann, etwas Gutes in die Welt zurückzugeben – durch Lehre, Anleitung und die Schaffung von mehr fantastischem Humankapital“ .

6. Ausblick: Die Zukunft des Puck-Imperiums

Mit der Übernahme durch Byron Lazaroff-Puck steht das Unternehmen vor einer Ära der Kontinuität mit neuen Akzenten. Die jüngsten Eröffnungen – darunter Spago in Shanghai im St. Regis on the Bund sowie Projekte im Nahen Osten – zeigen die Expansionsrichtung . Gleichzeitig bleibt Byron dem Kern des Familienunternehmens treu: handwerkliche Exzellenz, künstlerische Präsentation und kompromisslose Gastfreundschaft.

Für Wolfgang Puck selbst markiert die Tour den Beginn des wohlverdienten Ruhestands – auch wenn Freunde und Wegbegleiter erwarten, dass der 76-Jährige der Küche nicht gänzlich fernbleiben wird. Zu tief sitzt die Leidenschaft für das Kochen, die ihn einst aus einem kleinen Ort in Kärnten in die Welt hinausgetrieben hat.

7. Service und Informationen

Kategorie Details Auftakt-Dinner 3. März 2026, 18–21 Uhr Ort CUT by Wolfgang Puck, Rosewood Hotel, Georgetown, Washington, DC Preis 395 US-Dollar (5-Gänge-Menü inkl. Wein, Sammelmenü) Tour-Stationen 15 Restaurants in 6 Ländern Informationen DC www.washington.org Puck-Gruppe www.wolfgangpuck.com

Fazit

Die „Generational Tasting Tour“ ist mehr als eine Dinner-Reihe – sie ist die Zäsur einer Ära. Wolfgang Puck, der zweitbekannteste Österreicher der USA, übergibt nach 44 Jahren das Steuer an seinen Sohn Byron Lazaroff-Puck, der mit exzellenter Ausbildung, internationaler Erfahrung und tiefer Verbundenheit zum Familienunternehmen in die Zukunft weist. Washington, DC als Startort symbolisiert dabei die strategische Bedeutung der US-Hauptstadt als Bühne für globale Kulinarik. Die Branche blickt gespannt auf die kommenden Jahre – und auf die Frage, wie Byrons Generation das Erbe des Jahrhundertkochs interpretieren wird.

Gourmet Report meint: Mit Wolfi geht einer der nettesten und charmantesten Küchenchefs in Rente. Wir wünschen ihm alles Gute – möge er lange gesund bleiben und weiterhin viel Freude haben! Und übrigens: Auch Puck arbeitet zuhause mit type301 Küchenmesser (Design F.A. Porsche).

Wolfgang Puck im Gourmet Report



