Was heute in der Hospitality wirklich zählt – Leaders Club Gastro Sessions 2026 in München:

Der Leaders Club Deutschland lädt am 10. und 11. Juni 2026 zur nächsten Auflage der Gastro Sessions nach München ein. Das etablierte Branchenformat findet im historischen Hofbräukeller München statt und stellt unter dem Leitthema „HOSPITALITY – WHAT REALLY MATTERS“ die zentralen Herausforderungen, unternehmerischen Perspektiven und praxisnahen Lösungsansätze der Gastronomie- und Hotelleriebranche in den Mittelpunkt.

Leaders Club

Leaders Club Gastro Sessions

Die zweitägige Veranstaltung kombiniert Vorträge, Panels und Deep Dives mit gezielten Netzwerkmöglichkeiten. Gastgeberin ist Silja Steinberg, Wirtin des Hofbräukellers und seit diesem Jahr Vorstandsvorsitzende des Leaders Club Deutschland. Durch das Programm führt erneut Johannes Roiner, Geschäftsleitung Fabbri 1905, Vorstand im Leaders Club Deutschland sowie Mitglied im Board des Leaders Club International für Deutschland.

Praxisnahe Einblicke von nationalen und internationalen Speakern

Das Programm der Gastro Sessions 2026 bietet eine breite Palette an Impulsen von Unternehmern, Gründern und Branchenexperten. Auf der Bühne stehen unter anderem:

Aleksander Lingauer (Extremsportler, Project 61)

(Extremsportler, Project 61) Bastian Funke & Niklas Luwinski (SimplyPayments)

(SimplyPayments) Christian Nehammer (Gründer FPX Vienna, Profisegler & Olympionike)

(Gründer FPX Vienna, Profisegler & Olympionike) Esin Rager (Gründerin samova & ehem. Vizepräsidentin St. Pauli)

(Gründerin samova & ehem. Vizepräsidentin St. Pauli) Julie Uebelherr, Niclas Steinberg, Phil Kuriat (Leaders Club Young Generation)

(Leaders Club Young Generation) Lina Koch (CEO & Partner Chefs Warehouse Hamburg)

(CEO & Partner Chefs Warehouse Hamburg) Linda Lorenzoni (Gründerin Gastro Exclusive)

(Gründerin Gastro Exclusive) Marcel Rudolph-Gajda (Head of Sales Nesto Software)

(Head of Sales Nesto Software) Rasmus Stjernholm (Gastronom & Gründer Gastromotion)

(Gastronom & Gründer Gastromotion) Susan Schramm (CMO Motel One)

(CMO Motel One) Dr. Thomas Geppert (Landesgeschäftsführer DEHOGA Bayern)

(Landesgeschäftsführer DEHOGA Bayern) Michael Kuriat (Marketingexperte & Geschäftsführer TNC Group)

(Marketingexperte & Geschäftsführer TNC Group) Patrik Wenke (Glücksforscher & Happyologe)

sowie weitere namhafte Vertreter aus Gastronomie, Hospitality und angrenzenden Branchen.

„Mit den Gastro Sessions schaffen wir einen Raum für ehrlichen Austausch und praxisnahe Einblicke, genau zu den Themen, die unsere Branche aktuell wirklich bewegt“, sagt Silja Steinberg, Vorstandsvorsitzende der Leaders Club Deutschland AG. „Es geht darum, voneinander zu lernen und gemeinsam Antworten auf die Herausforderungen der Hospitality zu entwickeln.“

Leaders Club International Exchange erweitert europäische Perspektive

Ein besonderer Bestandteil der diesjährigen Gastro Sessions ist der integrierte Leaders Club International Exchange. Als Acting Country für den Leaders Club International in den Jahren 2026 und 2027 bringt der Leaders Club Deutschland gezielt internationale Perspektiven in das Programm ein. Speaker aus den Länderclubs Belgien, Frankreich und der Schweiz liefern zusätzliche Impulse:

Steven Rosseel (SD Worx)

(SD Worx) Lena Battegay (Chief Marketing & Sales Officer Tenz Momo)

(Chief Marketing & Sales Officer Tenz Momo) Jonathan Jablonski (Präsident Leaders Club Frankreich; Factory & Co)

„Der Blick über den eigenen Markt hinaus ist heute wichtiger denn je. Mit dem International Exchange bringen wir unterschiedliche Perspektiven zusammen und stärken den europäischen Dialog innerhalb der Branche“, erklärt Marc Uebelherr, Präsident des Leaders Club Deutschland.

Netzwerken und Förderung des Branchennachwuchses

Neben den inhaltlichen Programmpunkten steht das Networking im Fokus. Am Abend des ersten Veranstaltungstages bietet die Abendveranstaltung in der „Kneipe 80“ im Glockenbachviertel gezielt Raum für persönlichen Austausch, neue Kontakte und die Vertiefung bestehender Netzwerke.

Das Format der „Young Generation“ ist ebenfalls in die Gastro Sessions integriert. Dieses Herzensprojekt des Leaders Club Deutschland fördert den Branchennachwuchs gezielt und macht ihn sichtbar. Studierende und Auszubildende erhalten die Möglichkeit zu Sonderkonditionen an der Veranstaltung teilzunehmen und direkt mit Vertretern aus Gastronomie, Hospitality und angrenzenden Branchen in den Austausch zu treten.

Tickets und Teilnahmebedingungen

Die Tickets für die Gastro Sessions 2026 kosten regulär 148 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und sind über folgenden Link erhältlich: gastrosessions2026.eventbrite.de

Für Auszubildende und Studierende stehen gesonderte Tickets zu reduzierten Konditionen bereit. Weitere Informationen zum Programm, zu den Speakern sowie zur Teilnahme werden fortlaufend auf den Social-Media-Kanälen sowie auf der Website des Leaders Club Deutschland veröffentlicht.

Der Leaders Club ist ein Netzwerk aus Gastronomen, Beratern und Produzenten mit mehr als 430 Mitgliedern aus über 265 Unternehmen der Branche. Getragen wird der Club vom ehrenamtlichen Engagement seiner Mitglieder, ihrer freundschaftlichen Verbundenheit sowie dem vertrauensvollen und offenen Kompetenz- und Erfahrungsaustausch. Ziel des 2001 gegründeten Clubs ist es, als Impulsgeber und Sprachrohr der Branche die wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Bedeutung der Gastronomie in Deutschland zu stärken und dafür ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen.

www.leadersclub.de