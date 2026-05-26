Berliner 2 Sterne Koch Sebastian Frank abgetaucht 

Im wahrsten Sinne im Paradies abgetaucht war der Berliner 2 Sterne Koch Sebastian Frank mit seiner Frau Jeannine und seinen zwei Kindern im Nova Maldives Resort im Süd-Ari-Atoll inmitten des Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr.

©René Riis: Horvath Chef Sebastian Frank

Sebastian Frank

Denn der Inhaber des Berliner 2-Sterne-Restaurants Horváth gab mit seiner „emanzipierten Gemüseküche“ ein kulinarisches Gastspiel auf der maledivischen Resort Insel. Mit im Gepäck war natürlich auch sein ikonisches Gericht „Sellerie reif und jung“ und wie in Berlin setze der Starkoch auf regionale Produkte aus dem Kräuter- und Gemüsegarten.

Der vegetarische Schwerpunkt folgte nicht nur seiner Philosophie, sondern ergänzte auch das nachhaltige Konzept des Nova Maldives auf ideale Weise. Aber neben den zwei kulinarischen Abenden blieb viel Zeit zum Genießen und Relaxen, so kommentierte der Österreicher sein Gastspiel im Paradies:

„Im Nova Maldives ist alles mit dem natürlichen Charakter der Insel verbunden. Dies spiegelt auch das Team mit seiner herzlichen und persönlichen Gastfreundschaft wider. Die Insel wirkt nie überlaufen, was dem Aufenthalt ein authentisches Inselfeeling inmitten der maledivischen Kultur verleiht. Die ruhige und entspannte Atmosphäre beginnt direkt bei der Ankunft. Nova beschreibt es als barfuß-luxuriös – und das trifft es perfekt. Es ist ein Ort, der einlädt, zur Ruhe zu kommen, dem Lärm zu entfliehen und sich vollkommen zu erholen.“

Abdulla Aboobakuru, General Manager Nova Maldives, sagte „Es war uns eine große Freude und Ehre im Rahmen unserer regelmäßigen kulinarischen Gastspiele mit Sebastian Frank einen echten Pionier der Gemüseküche bei uns zu begrüßen, denn immer mehr unserer Gäste schätzen Gemüseküche, die auch wunderbar zur maledivischen Küche passt.

Internet: https://nova-maldives.com/

Malediven im Gourmet Report