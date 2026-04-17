Foodwatch wirft Influencern und Behörden massive Verbrauchertäuschung bei der Online-Werbung für Nahrungsergänzungsmittel vor – und belegt das mit Zahlen und Beispielen.

Obst – besser als die Instagram Werbungen

98% der Gesundheitsversprechen auf Instagram stimmen nicht!

Kernaussagen der Foodwatch-Recherche

Foodwatch befragte 399 Lebensmittelüberwachungsämter in Deutschland, 309 antworteten.

Über 90 Prozent dieser Behörden kontrollieren Social-Media-Werbung nicht routinemäßig .

. Parallel analysierte Foodwatch die Instagram-Accounts von 189 Fitness- und Gesundheits-Influencer über 23 Tage im Januar 2026.

101 dieser Accounts warben 560 Mal für Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel mit konkreten Health Claims.

Ergebnis: In 550 von 560 Fällen waren die Gesundheitsversprechen nach Einschätzung von Foodwatch unzulässig – das sind 98,2 Prozent.

Offizielle Informationen und Hintergrundmaterial stellt Foodwatch online bereit:

Report 2025 „Zu #gesund um wahr zu sein?“ zu irreführender Werbung für Nahrungsergänzungsmittel:

https://www.foodwatch.org/de/mediathek/report-nahrungsergaenzungsmittel[foodwatch]​

Behördenversagen: Kaum Kontrollen, kaum Konsequenzen

Laut Foodwatch-Recherche ist die kommunale Lebensmittelüberwachung auf Instagram, TikTok & Co. praktisch abwesend.

284 der 309 antwortenden Ämter gaben an, Social-Media-Werbung nicht regelmäßig zu überprüfen.

zu überprüfen. 80 Behörden prüften nur „anlassbezogen“, etwa nach Beschwerden.

Mehrere Ämter erklärten offen, ihnen fehlten Personal oder technischer Zugang zu Social Media.

Für 2025 meldeten alle Behörden zusammen nur 30 geprüfte Gesundheitswerbeaussagen in Social Media, 17 davon wurden als unzulässig eingestuft.

Eine positive Ausnahme:

Die Stadt Karlsruhe hat einen halben Stellenanteil für den Bereich Onlinehandel geschaffen und prüft nach eigenen Angaben diverse Online-Kanäle, darunter Instagram (TikTok „wenig“), meist im Zuge von Gewerbeanmeldungen – aber ohne vollständige, systematische Sichtung.

Foodwatch kritisiert: Die kommunal organisierte Überwachung sei personell überlastet und technisch oft abgehängt, während der Online-Markt für Nahrungsergänzungsmittel weiter wachse.

98 Prozent irreführende Health Claims auf Instagram

Rechtliche Grundlage für Gesundheitswerbung ist vor allem die europäische Health-Claims-Verordnung (HCVO, Verordnung (EG) Nr. 1924/2006), die nur zugelassene, wissenschaftlich bewertete Aussagen erlaubt. Foodwatch prüfte daher, ob die beobachteten Health Claims mit der HCVO und der Lebensmittelinformationsverordnung vereinbar sind.

Von 560 Instagram-Werbefällen mit Gesundheitsversprechen zu Lebens- und Nahrungsergänzungsmitteln waren nach Foodwatch-Einschätzung 550 unzulässig , nur 10 zulässig (Quote: 98,2 Prozent).

, nur 10 zulässig (Quote: 98,2 Prozent). Foodwatch stuft das als systematisches Problem ein und spricht von einem „Wildwest“ der Gesundheitswerbung in sozialen Medien.

Die dokumentierten Verstöße wurden den zuständigen Behörden gemeldet, damit diese einschreiten können.

Das fügt sich nahtlos in frühere Foodwatch-Analysen: Schon der Report 2025 „Zu #gesund um wahr zu sein?“ fand, dass in sämtlichen untersuchten Fällen mit Health Claims mindestens eine Angabe unzulässig war.

Konkrete Beispiele irreführender Influencer-Werbung

Foodwatch nennt in der aktuellen Untersuchung mehrere Influencer:innen und Marken beim Namen und illustriert die Rechtsverstöße.

Einige zentrale Fälle:

Robin von Zweydorff (@robinvonzweydorff) Produkt: „Flavoured Creatin“-Pulver der Marke GEN. Versprechen u. a.: „gut für Kraft, für kognitive Fähigkeiten, gegen Krebs (…) gegen Depression“. Problem: Solche Heilungsversprechen (Krebs, Depression) sind für Nahrungsergänzungsmittel grundsätzlich unzulässig und nicht von der HCVO gedeckt.

Debora Caroline Charlotte (@fitmitdebbs) Produkt: „Ashwa+“-Kapseln (Ashwagandha) der Marke ESN. Versprechen: „damit wir unser Stresslevel bisschen unten behalten.“ Problem: Für Ashwagandha gibt es bislang keine EFSA-bewerteten Health Claims; das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt vor Gesundheitsrisiken bis hin zu Leberschäden und sieht positive Wirkungen nicht belegt.

Mareike Schneider (@mareike_s) Produkt: „Omega 3 Complete EPA + DHA Hochdosiert Vegan“ von Sunday Natural. Empfehlung: auch für Schwangere – obwohl auf dem Produkt ausdrücklich steht, es sei nicht für Schwangere und Stillende geeignet. Problem: Werbung läuft dem eigenen Produktwarnhinweis zuwider und kann gesundheitliche Risiken bergen.

Lisa Göbel (@lisag__official) Produkte: Diverse Mittel von Herbal Talents. Präsentation unter der Überschrift „Online Sprechstunde“, mit Versprechen zu Cholesterinsenkung, Entzündungshemmung und „Toxine binden“. Problem: Medizinisch klingende Beratung mit unzulässigen Health Claims, die wissenschaftlich nicht gedeckt und rechtlich nicht zugelassen sind.

Fabian Kowallik (@exiled.medic.de) Produkt: „Spikx Remove“-Kapseln von Nature Heart. Versprechen: Die Kapseln könnten die Corona-Impfung „aus mir raus“ holen. Problem: Das suggeriert Entfernung einer Impfung aus dem Körper – eine inhaltlich falsche, medizinisch absurde Behauptung ohne jede Grundlage, klar unzulässig.



Foodwatch stellt zu diesen und weiteren Fällen eine Fotostrecke mit Screenshots bereit:

https://www.foodwatch.org/fileadmin/-DE/Themen/Gesundheitsschwindel/2026_Fotos_Health_Claims_Influencerinnen.zip

Gesundheitsgefahren durch Nahrungsergänzungsmittel

Foodwatch warnt: Irreführende Werbung sei nicht nur teuer, sondern potenziell gesundheitsgefährdend.

Mehrfachüberdosierungen etwa von Vitaminen und Mineralstoffen können schädlich sein; gesetzliche Höchstmengen fehlen bislang teilweise.

Pflanzliche Extrakte wie Ashwagandha sind wissenschaftlich oft unzureichend untersucht, das BfR hat zu einzelnen Stoffen (z. B. Ashwagandha) bereits vor möglichen Leberschäden gewarnt.

Wechselwirkungen mit Medikamenten sind möglich; Verbraucher:innen können fälschlich wirksame Therapien vernachlässigen, wenn sie an angebliche „Wundermittel“ glauben.

Der Foodwatch-Report 2025 betont zudem: Nahrungsergänzungsmittel sind für gesunde Menschen mit ausgewogener Ernährung in der Regel überflüssig und werden trotzdem in Social Media als quasi notwendiger Bestandteil eines gesunden Lebensstils verkauft.

Rechtlicher Hintergrund: Health-Claims-Verordnung

Die Health-Claims-Verordnung (HCVO, Verordnung (EG) Nr. 1924/2006) regelt nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben für Lebensmittel in der EU.

Erlaubt sind nur gesundheitsbezogene Angaben, die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) positiv bewertet und von der EU-Kommission zugelassen wurden.

Zulässige Claims sind im EU-Register of Health Claims abrufbar:

https://food.ec.europa.eu/food-safety/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/eu-register-health-claims_en[food.ec.europa]​

abrufbar: https://food.ec.europa.eu/food-safety/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/eu-register-health-claims_en[food.ec.europa]​ Medizinische Heilungsversprechen (z. B. „heilt Krebs“, „wirkt gegen Depressionen“) sind für Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel grundsätzlich verboten und dem Arzneimittelrecht vorbehalten.suedtirolnews+1

Foodwatch argumentiert, dass ein Großteil der beobachteten Influencer-Werbung diese Vorgaben komplett ignoriert und so Verbraucher systematisch täuscht.

Foodwatch-Forderungen an Politik und Behörden

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse formuliert Foodwatch klare politische Forderungen:

Bündelung der Online-Kontrolle auf Bundesebene :

Die kleinteilige, kommunal organisierte Lebensmittelüberwachung sei mit der Dynamik des Online-Marktes überfordert. Foodwatch fordert eine zentrale, bundesweit zuständige Stelle zur Überwachung von Online-Werbung für Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel.

: Die kleinteilige, kommunal organisierte Lebensmittelüberwachung sei mit der Dynamik des Online-Marktes überfordert. Foodwatch fordert eine zentrale, bundesweit zuständige Stelle zur Überwachung von Online-Werbung für Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Bessere personelle und technische Ausstattung :

Überwachungsbehörden benötigen spezialisierte Teams und Tools, um Social-Media-Inhalte systematisch zu monitoren – nicht nur anlassbezogen.

: Überwachungsbehörden benötigen spezialisierte Teams und Tools, um Social-Media-Inhalte systematisch zu monitoren – nicht nur anlassbezogen. Konsequentes Vorgehen gegen Verstöße :

Von Abmahnungen über Bußgelder bis hin zu Vertriebsverboten sollen Instrumente ausgeschöpft werden, wenn Unternehmen und Influencer:innen wiederholt gegen die HCVO verstoßen.

: Von Abmahnungen über Bußgelder bis hin zu Vertriebsverboten sollen Instrumente ausgeschöpft werden, wenn Unternehmen und Influencer:innen wiederholt gegen die HCVO verstoßen. Stärkere Verbraucheraufklärung:

Verbraucher:innen sollen besser informiert werden, dass Nahrungsergänzungsmittel meist nicht nötig und teilweise riskant sind, und wie die Health-Claims-Regeln funktionieren.

Weiterführende Links von Foodwatch:

Fotostrecke mit Beispielen der irreführenden Influencer-Werbung (ZIP):

https://www.foodwatch.org/fileadmin/-DE/Themen/Gesundheitsschwindel/2026_Fotos_Health_Claims_Influencerinnen.zip[foodwatch]​

https://www.foodwatch.org/fileadmin/-DE/Themen/Gesundheitsschwindel/2026_Fotos_Health_Claims_Influencerinnen.zip[foodwatch]​ Hintergrundpapier zu Behördenabfrage und Influencer-Beobachtung (PDF):

https://www.foodwatch.org/fileadmin/-DE/Themen/Gesundheitsschwindel/2026-03-Behoerdenabfrage_Health_Claims.pdf[foodwatch]​

Behörden-Check Instagram-Werbung: https://www.foodwatch.org/de/check-behoerden-kontrollieren-instagram-werbung-fuer-nahrungsergaenzungsmittel-kaum

Foodwatch-Report 2025: „Zu #gesund um wahr zu sein?“: https://www.foodwatch.org/de/mediathek/report-nahrungsergaenzungsmittel

Allgemeine Infos & Kontakt: https://www.foodwatch.org