Das Ryokan-Restaurant Miyamaso steigt im Guide MICHELIN Kyoto Osaka 2026 in die Liga der Drei-Sterne-Häuser auf – als erste Neuzugang dieser Kategorie in der Stadt seit sechs Jahren. Insgesamt listet der aktuelle Guide 479 Adressen in Kyoto und Osaka und zeigt damit, wie dynamisch sich die Spitzengastronomie in Kansai entwickelt.

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MICHELIN Kyoto Osaka

479 Adressen, ein neuer Dreisterner

Die neue Ausgabe des MICHELIN Kyoto Osaka umfasst 244 Restaurants in Kyoto und 235 in Osaka. Darunter finden sich:

9 Drei-Sterne-Restaurants (6 in Kyoto, 3 in Osaka), mit Miyamaso als neuem Drei-Sterne-Haus.

als neuem Drei-Sterne-Haus. 31 Zwei-Sterne-Restaurants, davon 5 neu ausgezeichnete (4 in Kyoto, 1 in Osaka).

139 Ein-Sterne-Restaurants, 19 davon neu mit einem Stern bedacht (12 in Kyoto, 7 in Osaka).

12 neue Bib-Gourmand-Adressen, die gute Küche zu moderaten Preisen bieten (3 in Kyoto, 9 in Osaka).

Mit 13 Grünen Sternen – 10 in Kyoto, 3 in Osaka – betont der Guide außerdem die wachsende Bedeutung nachhaltiger Gastronomie.

Kategorie Kyoto Osaka Gesamt neu 2026 3 Sterne Miyamaso (Beförderung) – 1 2 Sterne 4 Beförderungen 1 Beförderung (Teruya) 5 1 Stern 12 neue Ein-Sterne-Adressen 7 neue Ein-Sterne-Adressen 19 Bib Gourmand 3 neue Einträge 9 neue Einträge 12

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN: „Wir sind begeistert, unsere neue Auswahl für Kyoto und Osaka vorzustellen. Dieses Jahr ist besonders bemerkenswert: Während wir den 100. Geburtstag des Michelin-Sterns feiern, begrüßt Kyoto zum ersten Mal seit sechs Jahren ein neues Drei-Sterne-Restaurant.“

Miyamaso: Naturküche im Satoyama als neuer Dreisterner

Im Mittelpunkt der diesjährigen Auswahl steht Miyamaso, ein traditionsreiches Ryokan in der Satoyama-Landschaft nahe Kyoto, das von Hisato Nakahigashi geführt wird. Das Haus hatte bereits in der ersten Kyoto-Osaka-Ausgabe 2010 einen Stern erhalten, wurde 2011 auf zwei Sterne hochgestuft und erreicht nun mit drei Sternen die höchste MICHELIN-Auszeichnung.

Nakahigashis Küche ist stark saisonal geprägt: Viele Produkte sammelt der Küchenchef selbst in den Bergen und Flusstälern rund um das Haus – von Berggemüse im Frühling über Süßwasserfische im Sommer bis hin zu Pilzen und Wild im Herbst und Winter. Die Inspektoren heben die Verbindung von Natur, Handwerk und Ort hervor: Die Lage im Übergang zwischen Dorf, Wald und Feldern macht Miyamaso zu einem Paradebeispiel für Satoyama-Gastronomie.

Auch der Service des Hauses ist bereits ausgezeichnet: Sachiko Nakahigashi, Besitzerin des Ryokan, wurde 2023 mit einem MICHELIN Service Award geehrt.

Kyoto: vier neue Zwei-Sterne-Häuser, zwölf neue Ein-Sterne-Adressen

Neben Miyamaso sorgen vier Beförderungen in die Zwei-Sterne-Kategorie für Bewegung in Kyoto:

Doppo : Die dritte Adresse von Masato Miyazawa übersetzt seine Erfahrung in ein fein austariertes Zusammenspiel aus Küche, Geschirr und Raum.

: Die dritte Adresse von übersetzt seine Erfahrung in ein fein austariertes Zusammenspiel aus Küche, Geschirr und Raum. Higashiyama Yoshihisa : Küchenchef Yoshihisa Suzuki und sein Team vollenden einzelne Gänge direkt am Counter, was Präzision und Handwerk sichtbar macht.

: Küchenchef und sein Team vollenden einzelne Gänge direkt am Counter, was Präzision und Handwerk sichtbar macht. Tokuha Motonari : Bei Shinya Matsumoto treffen klassische Techniken auf Zubereitung über Glut und andere markante Garmethoden.

: Bei treffen klassische Techniken auf Zubereitung über Glut und andere markante Garmethoden. Muromachi Yui: Das Kappo-Restaurant von Kazuteru Maeda setzt auf monatlich wechselnde Omakase-Menüs mit klarem Fokus auf das Hassun, eine Auswahl kleiner saisonaler Happen.

In der Ein-Stern-Kategorie kommen in Kyoto insgesamt 12 Adressen neu hinzu, davon fünf Aufsteiger und sieben Neulistungen. Unter den Aufsteigern sind klassische Kappo- und Omakase-Häuser wie Sokkon Fujimoto, Higashiyama Tsukasa, YOKOI und Miyagawacho Hotta, ergänzt um das italienische Restaurant Germoglio.

Die Neueinsteiger-Szene ist vielfältig: von der fermentationsgetriebenen Küche bei MUBE über minimalistisch gedachte japanische Gerichte bei Higashiyama Ogata bis hin zu internationalen Einflüssen bei LURRA°, französisch geprägten Konzepten wie ima und KOGA sowie moderner koreanischer Küche im Korean Restaurant Byeoleeya.

Osaka: Teruya steigt auf, sieben neue Ein-Sterne-Restaurants

In Osaka ist die wichtigste Veränderung die Beförderung von Teruya zum Zwei-Sterne-Restaurant. Küchenchef Katsunori Teruya, der seine Ausbildung in Kyoto absolvierte, rückt die Herstellung von Dashi ins Zentrum seiner Küche: Komplexe Brühen werden mit gedämpften und gekochten Komponenten kombiniert und ergeben so vielschichtige Aromenbilder.

In der Ein-Stern-Kategorie kommen in Osaka sieben Restaurants neu hinzu, drei davon als Aufsteiger.

Zu den Beförderten gehören:

Tosara , das zeitgenössische Küche mit Produkten von der Insel Awaji verbindet.

, das zeitgenössische Küche mit Produkten von der Insel Awaji verbindet. atelier HANADA , das chinesische Küche in einer sehr persönlichen Handschrift interpretiert.

, das chinesische Küche in einer sehr persönlichen Handschrift interpretiert. Numata Sou, das sich auf Tempura spezialisiert und dabei gezielt mit Dampfgartechniken arbeitet.

Unter den Neueinträgen finden sich unter anderem Ukitacho Ima und Hachi mit japanischer Küche und Omakase am Counter, Sushi Shigenaga mit charakteristischem Reisessig-und-Rübenzucker-Sushi sowie Empathie, ein französisches Restaurant mit starkem Fokus auf Produktqualität.

Drei Spezialpreise: Sommelier, Mentor und Service im Fokus

Mit drei Spezialpreisen lenkt der Guide den Blick auf Persönlichkeiten, die weit über den eigenen Pass hinaus wirken.

Der MICHELIN Sommelier Award geht an Miki Tanaka , Inhaberin und Sommelière des französischen Restaurants LOUISE in Osaka. Sie wird für ihre Fähigkeit gewürdigt, Weine präzise auf Gästeprofil und Menü abzustimmen.

geht an , Inhaberin und Sommelière des französischen Restaurants in Osaka. Sie wird für ihre Fähigkeit gewürdigt, Weine präzise auf Gästeprofil und Menü abzustimmen. Den MICHELIN Mentor Chef Award erhält Hideaki Matsuo , Küchenchef des Drei-Sterne-Restaurants Kashiwaya Osaka Senriyama . Er engagiert sich als Ausbilder für internationale Praktikantinnen und Praktikanten, lehrt an Kochschulen und treibt den Austausch in einer lokalen Studiengruppe von Küchenchefs voran.

erhält , Küchenchef des Drei-Sterne-Restaurants . Er engagiert sich als Ausbilder für internationale Praktikantinnen und Praktikanten, lehrt an Kochschulen und treibt den Austausch in einer lokalen Studiengruppe von Küchenchefs voran. Der MICHELIN Service Award geht an Yuko Kuwamura vom Zwei-Sterne-Haus Kodaiji Wakuden in Kyoto, das zusätzlich einen Grünen Stern trägt. Ausgezeichnet werden ihre gelebte Gastfreundschaft und ihr Einsatz für Aufforstungsprojekte in ihrer Heimatregion Kyotango.

Eine Region in Bewegung

Mit einem neuen Drei-Sterne-Restaurant, fünf neuen Zwei-Sterne-Adressen und 19 neuen Ein-Sterne-Häusern setzt die Ausgabe 2026 des Guide MICHELIN Kyoto Osaka ein deutliches Signal: Zwischen Traditionskaiseki, Tempura-Countern, französisch inspirierten Menüs und experimentierfreudigen Naturküchen bleibt Kansais Gastronomie in Bewegung. Die zusätzlichen Grünen Sterne und Spezialpreise zeigen, dass exzellente Küche hier zunehmend auch über Nachhaltigkeit, Ausbildung und Service definiert wird.

Alle Bewertungen: https://guide.michelin.com/de/de/osaka-region/restaurants