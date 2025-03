Japans Kultur und Kulinarik erleben

Gebeco stellt neue Erlebnisreise nach Japan vor. Der Kieler Reiseveranstalter erweitert sein Reiseangebot und stellt eine neue Erlebnisreise nach Japan vor. „Unsere Reisenden schätzen die Möglichkeit, mit uns Japan auf besondere und authentische Weise zu entdecken.

Japans Kultur und Kulinarik

Flussforelle aus Japan – hervorragend

Mit der Erweiterung des Reiseportfolios bieten wir nun eine neue Reise nach Japan an, die neben den kulturellen Schätzen auch die vielfältigen kulinarischen Genüsse Japans in den Mittelpunkt stellt“, heißt es von Michael Knapp, CCO bei Gebeco, im Gourmet Report Gespräch. Alle Reisen sind online oder im Reisebüro buchbar.

Die Vielfalt Japans entdecken

Japan-Interessierte können sich über eine Erweiterung des Gebeco Portfolios freuen. „Die neue 13-tägige Erlebnisreise „Japan – Kultur trifft Kulinarik“ ist eine attraktive Ergänzung des abwechslungsreichen Angebots von insgesamt 16 verschiedenen Reisen und bietet die perfekte Gelegenheit, das faszinierende Land in seiner kulturellen und kulinarischen Vielfalt zu entdecken“, so Knapp weiter.

Von den quirligen Straßen Tokios über Kamakura zum Besuch des Fuji-Hakone Nationalparks und den japanischen Alpen in Takayama geht es über Ise und die bewaldeten Berge von Shigaraki nach Kyoto, wo sich Gebeco Reisende in die Welt der Teezeremonie begeben können. Von Kyoto geht es mit dem Hochgeschwindigkeitszug über Himeki weiter nach Takamatsu, um dort den weitläufigen Ritsurin-Garten zu besuchen. Weiter über Kobe und Koya-san kommen die Reisenden schließlich in Osaka an, um sich den farbenfrohen Einkaufsstraßen hinzugeben. Während der Reise dürfen sich Gebeco Gäste zudem auf kulinarische Highlights wie frische Sushi-Kreationen, Ramen-Suppen oder Matcha-Lattes freuen. Abgerundet wird die kulinarische Reise durch Besuche bei lokalen Produzenten von Sake und Wasabi sowie die gemeinsame Zubereitung von Soba-Nudeln.

Für Reisende, die ihren Geldbeutel schonen möchten, empfiehlt Gebeco darüber hinaus die Reise „Japan kompakt“. In zehn Tagen treffen Gebeco Gäste auf die Highlights des traditionellen und modernen Japans und können so in kompakter Form die unterschiedlichen Facetten Japans von der spannenden Geschichte, Kunst und Kultur bis hin zu der bezaubernden Landschaft entdecken.

„Japan – Kultur trifft Kulinarik“

13-Tage-Erlebnisreise ab 5.995 € inkl. Flüge

Link zur Reise: www.gebeco.de/2370018

„Japan kompakt“

10-Tage-Erlebnisreise ab 2.895 € inkl. Flüge

Link zur Reise: www.gebeco.de/2373002

Viel Japan Erfahrung im Gourmet Report Blog: https://gourmet-report.de/blog/?s=japan&submit=Suchen

