Ein Restaurant neu mit zwei MICHELIN-Sternen und 13 Restaurants neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Drei Sonderpreise für talentierte Fachleute, darunter die Premiere des Sommelier-Preises in Japan im Michelin Tokio.

Michelin freut sich, die Restaurantauswahl 2025 des MICHELIN Guide Tokyo zu präsentieren

Die 18. Ausgabe des Führers, die Japans Hauptstadt gewidmet ist, empfiehlt insgesamt 507 Restaurants, darunter 170 Sterne-Restaurants und 110 Bib Gourmand, die insgesamt 34 verschiedene Küchen repräsentieren. In der diesjährigen Ausgabe wurde das SÉZANNE mit drei MICHELIN-Sternen, das Tempura Motoyoshi mit zwei MICHELIN-Sternen und 13 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet.

Darüber hinaus wurden drei Sonderpreise an talentierte Köche verliehen: der MICHELIN Mentor Chef Award, der MICHELIN Service Award und der neue MICHELIN Sommelier Award, der zum ersten Mal in Tokio verliehen wurde.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, erklärt gegenüber Gourmet Report: „Als erste asiatische Stadt, die in den MICHELIN-Führer aufgenommen wurde, ist Tokio inzwischen die Stadt mit der höchsten Anzahl an Restaurants, die sowohl mit einem Stern als auch mit einem grünen Stern ausgezeichnet sind. Tokio ist bekannt für sein unglaublich vielfältiges kulinarisches Angebot und eine Weltmetropole, in der seit jeher gastronomische Kulturen aufeinandertreffen, in der die innovativsten Restaurantkonzepte entstehen und die neuesten kulinarischen Trends Gestalt annehmen. Angesichts dieses anhaltenden kulinarischen Booms freuen wir uns, dass unsere Restaurantauswahl für das Jahr 2025, die nicht weniger als 507 bemerkenswerte Lokale umfasst, um neue Kategorien von Restaurants bereichert wurde, die von unseren Inspektoren zum ersten Mal empfohlen wurden, und dass andere weiter aufsteigen, wie die Beförderung von SÉZANNE zu drei Sternen zeigt.“

SÉZANNE mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Das SÉZANNE liegt im Stadtteil Chiyoda im One MICHELIN Key Hotel Four Seasons Marunouchi Tokyo und ist eine Hommage an die französische Küche mit modernem Touch, kreiert von Küchenchef Daniel Calvert. Das SÉZANNE, das in der Ausgabe 2022 des MICHELIN-Führers zunächst mit einem und in der Ausgabe 2023 mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde, ist ein Beispiel für die bemerkenswerte und rasante Entwicklung seines kulinarischen Angebots. Mit einer raffinierten, grenzenlosen Sensibilität vermischt das Restaurant französische Zutaten mit japanischen Einflüssen, was zu außergewöhnlichen, raffinierten und emotionalen Kreationen führt.

Zusammen mit den Restaurants, die ihre drei MICHELIN-Sterne aus dem letzten Jahr beibehalten haben, erhöht sich die Gesamtzahl der Drei-Sterne-Restaurants im MICHELIN-Führer Tokio 2025 mit dieser neuen Aktion auf 12.

Tempura Motoyoshi neu mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Unter der Leitung von Chef Kazuhito Motoyoshi, dessen Talent und Kreativität eine völlig neue Welt der Tempura-Techniken eröffnet haben, ist das Tempura Motoyoshi ein Aushängeschild für außergewöhnliche und innovative Tempura. Leicht, knusprig, intensiv im Geschmack, bemerkenswert in der Textur und verblüffend in der Temperatur – jedes Gericht, das der Chefkoch aus der offenen Küche an der Theke präsentiert, ist ein Meisterwerk, das einen besonderen Abstecher wert ist.

Insgesamt werden in der neuen Ausgabe des MICHELIN Guide Tokyo 26 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen empfohlen.

13 Restaurants erhielten neu einen MICHELIN-Stern

In diesem Jahr haben die Inspektoren des MICHELIN-Führers 13 Restaurants in die Ein-Stern-Familie aufgenommen. Darunter befinden sich drei Restaurants, die zum Einsterner befördert wurden, und 10 Lokale, die direkt in die Auswahl mit einem MICHELIN-Stern aufgenommen wurden.

Bei den drei beförderten Restaurants handelt es sich um das Primo Passo, das für seine raffinierten italienischen Pastagerichte in kleinen Portionen mit japanischem Touch bekannt ist, das Yakitori Takahashi, das sich auf perfekt zubereitete Hähnchen-Yakitori spezialisiert hat, und das Héritage by Kei Kobayashi, ein modernes französisches Restaurant unter der Leitung des renommierten Küchenchefs Kei Kobayashi.



Zusätzlich zu diesen Angeboten waren die Inspektoren des MICHELIN-Führers von der Qualität und Beständigkeit von 10 weiteren Restaurants beeindruckt, die sie direkt in die Auswahl mit einem MICHELIN-Stern aufgenommen haben. Dazu gehört das Yama, ein reines Dessert-Restaurant, das delikate und elegante Kreationen auf der Grundlage lokaler Früchte der Saison anbietet. Yama ist das erste Dessert-Restaurant, das im MICHELIN-Führer Tokio seit seiner Gründung empfohlen wurde. Die japanische Küche ist unter den neuen Sternerestaurants besonders stark vertreten. Zu den Highlights gehören das hervorragende Thunfisch-Sushi im Sanosushi und andere traditionelle Gerichte und Spezialitäten im Kappo Muroi, Yotsuya Minemura und Higashiyama Muku. Darüber hinaus sind vier Restaurants, die sich auf moderne französische Küche – oft mit japanischen Zutaten – spezialisiert haben, neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet: CYCLE by Mauro Colagreco, apothéose, hortensia und Saucer.

Das Hakunei geht noch einen Schritt weiter, indem es die französische und die japanische Küche zu einer bemerkenswerten kulinarischen Fusion verschmelzen lässt.

Mit diesen 13 neu ausgezeichneten Restaurants, die sich zu den Restaurants des letzten Jahres gesellen, die ihre Auszeichnung beibehalten haben, umfasst der MICHELIN Guide Tokyo 2025 nun insgesamt 132 Ein-Stern-Restaurants.

13 neue Restaurants in der Bib Gourmand-Auswahl

Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben 13 neue Restaurants in die Bib Gourmand-Auswahl aufgenommen, darunter drei Ramen-Restaurants, zwei Sushi-Restaurants, ein Tonkatsu-Restaurant, ein japanisches Restaurant, ein italienisches Restaurant und fünf Restaurants mit französischer Küche.



Insgesamt werden im MICHELIN Guide Tokyo 2025 110 Restaurants mit der Auszeichnung Bib Gourmand empfohlen.

Die Auswahl der Sterne- und Bib Gourmand-Restaurants wird durch eine zusätzliche Liste von 227 ausgewählten Restaurants ergänzt, darunter 41 neue Restaurants, die von den Inspektoren des MICHELIN-Führers aufgrund ihrer hochwertigen Küche empfohlen werden.

Drei Sonderpreise für talentierte Fachleute

Der MICHELIN-Führer vergibt drei Sonderpreise, um talentierte Fachleute in der Restaurantbranche zu würdigen und die besonderen Fähigkeiten hervorzuheben, die dazu beitragen, außergewöhnliche gastronomische Erlebnisse jenseits der Küche zu schaffen.

Der MICHELIN Sommelier Award, der zum ersten Mal in Japan verliehen wurde, ging an Eiji Wakabayashi, Generaldirektor und Chef-Sommelier des mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Restaurants ESqUISSE. Mit seiner Erfahrung sowohl in Japan als auch in Frankreich hat sich Eiji Wakabayashi der Förderung der Weinkultur in Japan verschrieben. Er unterrichtet an Weinschulen, schreibt für Zeitschriften und tritt in TV-Kochsendungen auf, um die Kunst des Zusammenspiels von Speisen und edlen Weinen zu präsentieren. Sein Wissen und seine Fachkenntnis werden durch seine Fähigkeit ergänzt, den Geschmack seiner Gäste zu erkennen und ihr Esserlebnis mit durchdachten, fachmännisch ausgewählten Weinkombinationen zu verbessern.

Der MICHELIN Mentor Chef Award wurde an Shinji Kanesaka vom Zwei-MICHELIN-Sterne-Restaurant Sushi Kanesaka verliehen. Als visionärer Unternehmer hat Kanesaka sein Geschäft auf Japan, Singapur, Hongkong und Großbritannien ausgedehnt. Sein Engagement für die nächste Generation von Köchen hat vielen seiner Schüler zu internationalem Erfolg verholfen. Durch die Beherrschung der Sushi-Techniken und die Verwendung von traditionellem japanischem Dekor und Geschirr in seinen Restaurants hat Kanesaka eine Schlüsselrolle bei der weltweiten Verbreitung der japanischen Kultur gespielt.

Der MICHELIN Service Award schließlich ging an Rie Yasui, Geschäftsführerin des neu mit einem Stern ausgezeichneten Restaurants CYCLE by Mauro Colagreco. Als Restaurantmanagerin und Sommelière arbeitet sie eng mit dem Küchenchef zusammen, um das Team zu leiten und dafür zu sorgen, dass sich die Gäste wohl fühlen. Rie Yasui ist für ihre herzliche Gastfreundschaft und ihr freundliches Auftreten bekannt und sorgt mit ihrem natürlichen Charme dafür, dass sich die Gäste wohlfühlen. Da sie mehrere Sprachen fließend spricht, über umfangreiche internationale Erfahrung verfügt und die Fähigkeit besitzt, mit Gästen aus aller Welt in Kontakt zu treten, ist sie eine verdiente Empfängerin des Service Awards.

Die Auswahl der Restaurants in Tokio reiht sich in die Auswahl der Hotels des MICHELIN-Führers ein, der die einzigartigsten und aufregendsten Orte für einen Aufenthalt in Japan und auf der ganzen Welt vorstellt.

Besuchen Sie die Website des MICHELIN Guide, um alle Restaurants der Auswahl zu entdecken und ein unvergessliches Hotel zu buchen: https://guide.michelin.com/de/de/tokyo-region/restaurants

Der MICHELIN-Führer Tokio 2025: 507 empfohlene Restaurants

12 Drei-MICHELIN-Sterne-Restaurants (davon 1 neu)

26 Zwei-MICHELIN-Sterne-Restaurants (davon 1 neu)

132 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants (davon 13 neu)

110 Bib Gourmand-Restaurants (davon 13 neu)

227 von Michelin ausgewählte Restaurants (davon 41 neu)

12 MICHELIN Green Star-Restaurants (davon 1 neu)

