30 Talente starten ins Jubiläumsjahr. Rekord: Über 15 Nationen unter den 500 Bewerbungen für den Koch des Jahres 2025

Koch des Jahres 2025

Mit einem emotionalen Auftakt startete die 10. Jubiläumsedition von Koch des Jahres am 31. März in der Scheck-in Kochfabrik in Achern. Aus knapp 500 Bewerbungen wurden die 30 vielversprechendsten Kandidat:innen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol zum großen Casting eingeladen – ein Rekord in der Geschichte des Wettbewerbs. Besonders hervorzuheben: Bewerber:innen aus über 15 Nationen spiegeln die beeindruckende Vielfalt und Internationalität der deutschsprachigen Gastronomieszene wider – mit einem Ergebnis, das es so noch nie zuvor gab.

„So viele Bewerbungen, so viele Talente, so viel Leidenschaft – das zeigt uns, wie bunt, lebendig und kreativ die kulinarische Landschaft in DACH ist. Wir sind stolz auf diese Vielfalt“, so die Veranstalter Núria Roig und Christian Kamm (CEO des Veranstalters Roika Solutions).

Die 30 Besten auf einer Bühne – zum ersten Mal vereint

Erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs kamen alle 30 Auserwählten gleichzeitig zusammen. Sie präsentierten vor der Fachjury je ein Signature-Gericht, das ihre persönliche Geschichte und kulinarische Handschrift zum Ausdruck brachte – ganz im Zeichen des diesjährigen Mottos „Koche dein Leben“. Bewertet wurde unter anderem von den Spitzenköchen Christian Sturm-Willms (Yunico*, Bonn) und Christopher Knippschild (The Dining Room*, Cham, CH).

„Das Niveau war außergewöhnlich. Jeder Teller war ein Spiegelbild der Persönlichkeit – mutig, kreativ, emotional. Es war ein Privileg, diesen Moment mitzuerleben“, so Juror Sturm-Willms.

Premiere des neuen Bewertungskriteriums: Selbstvermarktung als Schlüsselkompetenz

Neu in dieser Jubiläumsausgabe: Neben der Kochkunst wurde erstmals die Fähigkeit zur Selbstvermarktung bewertet. Jeder Kandidat hatte drei Minuten Zeit, um die Sponsoren und Partner mit seiner Geschichte, Haltung und Vision zu begeistern.

„Ein moderner Koch ist nicht nur Künstler am Herd, sondern auch Geschichtenerzähler. Er muss Gäste berühren, ein Erlebnis schaffen, Identifikation ermöglichen“, erklärt CEO Kamm.

„Diese neue Dimension hat uns begeistert. Wir erleben hier keine anonymen Bewerber, sondern Menschen mit klarer Haltung, Vision und Leidenschaft. Koch des Jahres ist nicht nur ein Wettbewerb – es ist ein Netzwerk, das inspiriert und verbindet“, sagt Anette Hill, Marketing-Leitung bei Intergast.

11 Plätze fürs Halbfinale vergeben – eine zweite Chance für 18 weitere

Die Jury vergab am Ende des Tages 11 Tickets für das Halbfinale. Hinzu kommt ein bereits gesetzter Platz für Sonja Denninger (Newcomerin des Jahres 2024). Die verbleibenden 18 Kandidat:innen bekommen eine zweite Chance: Sie treten am 25. Mai 2025 in der Chefs Challenge Night im Kameha Grand Bonn an – live vor über 400 Gastronomen, Brancheninsidern und Foodies. Zwei weitere Plätze fürs Finale werden dort durch Publikumsentscheid vergeben.

Teilnehmerübersicht „Koch des Jahres 2025“ – Casting-Auswahl

Ein legendäres Ergebnis: Gleich dreimal volle Punktzahl – das zeigt das unglaublich hohe Niveau des Wettbewerbs!

Diese 12 Talente sind im Halbfinale dabei (nach Nachnamen sortiert):

Volle Punktzahl erzielten:

Denis Brühl, einer der beiden Küchenchefs, Relais & Châteaux Landhaus Stricker, Sylt (Tinnum)

Fabian Höckenreiner, Küchenchef, Fichters Kulturladen, Ramsau

Laurenz Jürgens, Sous Chef, Jan’s Restaurant*, Detmold

Ebenso im Halbfinale:

Mario Aliberti, Geschäftsführender Gesellschafter & Küchenchef, 5 Sen:ses by Mario Aliberti und P.I Cantina, Karlsruhe

Sonja Denninger, Sous Chefin, Rauschenberger Eventcatering, München

Michel Gietz, Küchenchef, Bootshaus Restaurant, Papa Rhein Hotel, Bingen am Rhein

Christian Hoffmann, Sous Chef, Golvet*, 40 SECONDS Service GmbH, Berlin

Masaru Oae, Küchenchef & Geschäftsführer, Masa Japanese Cuisine*, Frankfurt am Main

Julio Pizarro, Küchenchef & Geschäftsführer, Pizarro Fine Dining, Groß-Gerau

Helge Straub-Schilling, Küchenchef, Genusswerkstatt Mainz und Atrium Restaurant, Mainz

Daniel Wallenstein, Sous Chef, Restaurant Alois – Dallmayr Fine Dining**, München

Christian Zitzer, Küchenchef & Inhaber, Berghaus Gonzen, Azmoos (St. Gallen, CH)

Diese 18 Talente sind bei der Chef Challenge Night dabei:

Peter Bogdanovic, Küchenchef, Gasthaus Sternen Bohlingen, Radolfzell

Darrick Carter, Executive Chef, Wasserturm Hotel – Curio Collection by Hilton, Köln

Andrea De Carlo, Sous-Chef, Bavarie by Käfer – BMW Welt, München

Michael Deml, Küchenchef, Gasthaus Franz Inselkammer, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Erwin Dillmann, Sous-Chef, Wein- und Tafelhaus*, Trittenheim

Jonathan Gangnus, Betriebsleiter, Restaurant Shedhalle | Siemens AG, Stuttgart

Jonas Kachel, Küchenleiter, Jugendherberge Murrhardt & Gründer von SeinMahl, Murrhardt

Sascha Köhler, Sous-Chef, Restaurant Waldschlösschen | Vila Vita, Dagobertshausen

Rik Mayer, Sous-Chef, Schwarzer Adler Franz Keller*, Oberbergen

Philipp Müller, Küchenchef, Schlosshotel Steinburg, Würzburg

Pascal Oudotte, Küchenchef, Restaurant Stilbruch, Karlsruhe

Felix Plankensteiner, The Cloud (ehem. Esszimmer by Bobby Bräuer), Feinkost Käfer, München

Marco Regione, Koch, Obere Metzgerei Franz Winterhalter GmbH, Freiburg

Niklas Reinholz, Chef de Partie Entremetier, Restaurant Hannappel*, Essen

Johannes Rolfes, Küchenchef, Alte Posthalterei, Lingen

Nicolas Scheuermann, Leiter und Küchenchef, Kochwerkstatt, BASF Gastronomie GmbH, Ludwigshafen

Markus Suntinger, Chef de Partie, Bonvivant Cocktailbistro*, Berlin

Martin Zeißl, Küchenchef, Die Zwoa Weinviertla, Schrick, Österreich

Halbfinale und Finale – Die Reise geht weiter

Wer wird Koch des Jahres 2025?

Chefs Challenge Night & Halbfinale: 25. & 26. Mai 2025, Kameha Grand Bonn

Newcomer Night & Finale: 16. & 17. November 2025, Grand Hall Zollverein, Essen

Tickets unter: www.kochdesjahres.de

Hintergrundinformationen über den Wettbewerb

Seit über einem Jahrzehnt ist „Koch des Jahres“ ein Meilenstein der deutschsprachigen Spitzengastronomie. Der Live-Wettbewerb bietet Profi-Köchen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol eine Bühne, um ihr Talent und ihre Kreativität zu zeigen. Mit einer internationalen Jury hat der Wettbewerb Karrieren geprägt und die gastronomische Landschaft seit 2011 nachhaltig beeinflusst. Neben dem prestigeträchtigen Titel „Koch des Jahres“ winken dem Gewinner oder der Gewinnerin ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro, sowie zahlreiche, durch Sponsoren wie Philadelphia, Churchill und Bunge vergebene, Sonderpreise im Gesamtwert von bis zu 20.000 Euro. Veranstalter ist die ROIKA Solutions GmbH.

