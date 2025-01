Bewerbungsphase „Koch des Jahres“ startet

Die Bewerbungsphase für Profiköche aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol ist eröffnet. Unter dem Motto „Koche dein Leben“ lädt diese 10. Jubiläumsedition dazu ein, nicht nur kulinarisches Können, sondern auch die eigene, persönliche Geschichte hinter den Gerichten zu präsentieren: Was ist der eigene Antrieb? Wer oder was hat dich geprägt? Und welche Inspirationen fließen in den eigenen Kochstil? Koch des Jahres

Über 200 Talente, 50 Michelin-Sterne und unzählige Erfolgsgeschichten

Nach über einem Jahrzehnt als feste Größe bei Kochwettbewerben markiert diese 10. Edition einen Meilenstein in der Geschichte des Wettbewerbs. Die Teilnahme ist oft der Startschuss für eine erfolgreiche Laufbahn – über 50 ehemalige Teilnehmer wurden später mit Michelin-Sternen ausgezeichnet: Sebastian Frank (Restaurant Horváth**, Berlin), Tristan Brandt (eh. jüngster 2-Sterne-Koch) und Christian Sturm-Willms (Yunico*, Bonn) konnten durch den Wettbewerb ihre Bekanntheit steigern und sind heute aus der Spitzengastronomie nicht mehr wegzudenken.

„In dieser Auflage möchten wir noch stärker die Persönlichkeit und die Leidenschaft der Köch:innen in den Vordergrund stellen“, erklärt Veranstalterin und Geschäftsführerin Núria Roig dem Gourmet Report das diesjährige Motto. „Es geht darum, Emotionen und Kreativität auf den Teller zu bringen und so die persönlichen Geschichten hinter den Gerichten sichtbar zu machen.“

Neue Herausforderungen, neue Chancen

Nach dem Bewerbungsschluss am 10. März 2025 werden die 30 besten Talente zunächst in einem Casting, am 31. März in der Scheck-in Kochfabrik in Achern, ihr Können unter Beweis stellen. Die Halbfinale finden dann am 25. und 26. Mai 2025 im Kameha Grand in Bonn statt. Eine Jury, bestehend aus internationalen Spitzengastronomen, kürt hier vier Finalisten.

Mit einem erstmals erhöhten Warenkorb-Wert von 20 Euro, der mehr Spielraum für innovative Kreationen für die Köche bietet, setzt der Wettbewerb neue Maßstäbe.

Außerdem werden in einer exklusiven Küchenparty, der Chefs Challenge Night noch zwei weitere Wild Cards per Publikumsentscheid vergeben – beide Wild Card Gewinner ziehen ebenfalls ins Finale ein. Die besten 6 Köche treten dann am 16. und 17. November 2025 in Essen zum großen Finale in der Grand Hall Zollverein an. Die Teilnehmer kämpfen nicht nur um den Titel „Koch des Jahres“, sondern auch um Preisgelder und Sachpreise.



Tickets für die Jubiläumsveranstaltung sind ab sofort erhältlich unter www.kochdesjahres.de

Hintergrundinformationen über den Wettbewerb

Der Live-Wettbewerb bietet Profi-Köche aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol eine Bühne, um ihr Talent und ihre Kreativität zu zeigen. Mit einer internationalen Jury hat der Wettbewerb die gastronomische Landschaft seit 2011 beeinflusst. Neben dem prestigeträchtigen Titel „Koch des Jahres“ winken dem Gewinner oder der Gewinnerin ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro, sowie zahlreiche, durch Sponsoren wie Philadelphia, Churchill und Bunge vergebene, Sonderpreise im Gesamtwert von bis zu 20.000 Euro. Veranstalter ist die ROIKA Solutions GmbH.

Auf einen Blick

Stationen auf dem Weg zum „Koch des Jahres“ 2025

B e w e r bun gsschluss: 10. März 2025

10. März 2025 C asting: 31. März 2025 in der Scheck-in Kochfabrik, Achern

31. März 2025 in der Scheck-in Kochfabrik, Achern H albfinale: 25. und 26. Mai 2025 im Kameha Grand, Bonn

25. und 26. Mai 2025 im Kameha Grand, Bonn Finale: 16. und 17. November 2025 in der Grand Hall Zollverein, Essen

