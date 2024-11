Start der Bewerbungsphasen für INTERNORGA Zukunftspreis & NEXT CHEF AWARD

Mit dem INTERNORGA Zukunftspreis und NEXT CHEF AWARD rückt die internationale Leitmesse vom 14. bis 18. März das zukunftsweisende Potenzial des Außer-Haus-Markts in den Fokus. Hier treffen etablierte Unternehmen auf Start-Ups und Spitzenköchinnen sowie -köche auf Nachwuchskräfte. Ab sofort können sich Unternehmen mit innovativen, nachhaltigen Ideen und Kochtalente für die begehrten Auszeichnungen bewerben.

Anne Brandes gewann INTERNORGA Next Chef – Johann Lafer freut sich mit

INTERNORGA Zukunftspreis & NEXT CHEF AWARD

Los geht’s: Bewerbungsphase für INTERNORGA Zukunftspreis startet!

Mehr als eine Auszeichnung: Der INTERNORGA Zukunftspreis würdigt Unternehmen, die mit innovativen Ideen und Technologien sowie nachhaltigem Unternehmertum vorangehen und mit herausragendem Engagement die Zukunft des Außer-Haus-Markts mitgestalten. Die Auszeichnung setzt Maßstäbe im Hinblick auf Nachhaltigkeit sowie Innovation und bietet wertvolle Einblicke, Inspirationen und Impulse für die gesamte Branche. Der begehrte Preis wird in drei Kategorien vergeben. Im Bereich „Nahrungsmittel & Getränke“ überzeugte 2024 die Produktreihe „Oh Mungood“ von OMG plantbased Food AB aus Schweden mit pflanzlichen Burgerpatties und Hack aus Mungobohnen. Seitdem hat sich bei dem Unternehmen einiges getan: „Die Verleihung des INTERNORGA Zukunftspreises war für uns ein grandioser Startschuss zum Markteintritt in Deutschland. Die positive Berichterstattung hat unseren Distributor VALUE FOOD unterstützt, große Partner wie Transgourmet & Edeka Foodservice von Oh Mungood zu überzeugen. Wir sind dankbar, dass unsere Produkte bereits in so vielen Kitas, Schulen, Universitäten, Kantinen und Restaurants zum Einsatz kommen“, berichtet Caroline Nilsson, Gründerin und CEO von OMG plantbased Food AB.

Die Rational AG aus Landsberg am Lech wurde in der Kategorie „Technik & Ausstattung“ mit einem integrierten Reinigungs- und Bevorratungssystem zur autonomen Reinigung ausgezeichnet. „Der Gewinn des INTERNORGA Zukunftspreises ist für RATIONAL eine besondere Anerkennung unserer täglichen Arbeit. Er zeigt uns, dass wir in unserer Branche Zukunft gestalten können und gibt uns zusätzliche Motivation, unsere Produkte täglich weiterzuentwickeln. Ich kann jedem Unternehmen empfehlen sich zu bewerben, denn der Austausch und das Feedback eröffnen wertvolle neue Perspektiven“, so Thomas Pfeiffer, Geschäftsführer RATIONAL Deutschland.

In der Kategorie „Gastronomie & Hotellerie“. konnte das einsmehr Hotel aus Augsburg die Jury von sich überzeugen. Das Inklusionshotel hat ein eigenes Qualifizierungsprogramm zur Ausbildung für junge Menschen mit Beeinträchtigung entwickelt. „Der INTERNORGA Zukunftspreishat nicht nur Aufmerksamkeit für unser Herzensthema Inklusion in der Hotellerie gebracht, sondern auch die Anerkennung an uns und unser Team, welches sich jeden Tag für Vielfalt und eine bunte Arbeitswelt einsetzt: sowohl von Gästen als auch vom Branchennetzwerk weltweit und auch von Incluencern anderer Branchen, welche durch die Medienpräsenz auf uns aufmerksam geworden sind“, so Raúl Huerga Kanzler, Hoteldirektion Hotel einsmehr Augsburg gegenüber Gourmet Report. Die Bewerbung ist ab sofort bis zum 10. Januar 2025 auf INTERNORGA Zukunftspreis möglich.

Live-Cooking beim NEXT CHEF AWARD

Auch Deutschlands spannendster Nachwuchskochwettbewerb geht wieder an den Start: Beim NEXT CHEF AWARD stellen sich junge, ambitionierte Koch-Talente den Herausforderungen der hochkarätigen Jury rund um Johann Lafer, TV-Koch und Mit-Initiator. „Dass sich immer weniger junge Menschen eine berufliche Zukunft in der Kochszene vorstellen können, ist längst bekannt. Mit dem NEXT CHEF AWARD geben wir jungen Talenten eine Plattform und machen auf das Potenzial der Nachwuchsförderung aufmerksam. Gleichzeitig möchten wir zeigen, wie attraktiv unser Kochberuf ist“, so Lafer.

In mehreren Live-Challenges liefern sich die Nachwuchstalente ein spannendes Rennen. Es zählen Kreativität, Können und Gespür für außergewöhnliche Geschmackskombinationen. Im Finale wartet eine besonders herausfordernde Aufgabe: Ein von Johann Lafer kreiertes, anspruchsvolles Gericht soll ganz ohne Rezept oder Angabe der Zutaten, allein anhand des optischen Eindrucks und des Geschmackssinns, nachgekocht werden. Als Gewinn winken attraktive Preise wie die Veröffentlichung eines eigenen Kochbuchs. Die Teilnehmenden profitieren zudem von der Vernetzung untereinander und mit bekannten Persönlichkeiten aus der Branche. Der Award gilt als Sprungbrett für die nächste Generation von Spitzenköchinnen und -köchen und hat schon zahlreiche Erfolgsgeschichten hervorgebracht. „Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, beim Wettbewerb teilzunehmen. Es war eine tolle Erfahrung, bei der ich nicht nur mein Können und meine Kreativität unter Beweis stellen konnte, sondern auch viele neue und interessante Kontakte in der Branche knüpfen konnte. Ich kann jedem jungen Koch und jeder jungen Köchin empfehlen, sich ebenfalls zu bewerben!„, so Niklas Herrmann, Sieger NEXT CHEF AWARD 2024, von Aramark. Die Bewerbung ist ab sofort bis zum 31. Dezember 2024 auf NEXT CHEF AWARD möglich.

Mit den beiden innovativen Auszeichnungen zeigt die INTERNORGA das Potenzial der gesamten Außer-Haus-Branche und bietet zukunftsweisenden Unternehmen und talentierten Nachwuchskräften eine Bühne.

Internorga

Die INTERNORGA ist die internationale Leitmesse für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien. Als jährlicher Treffpunkt für diese Branchen findet sie vom 14. bis 18. März 2025 auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress statt. Nationale und internationale Ausstellende präsentieren Fachbesuchenden ihre Produkte, Trends und Innovationen für den gesamten Außer- Haus-Markt. Begleitet wird die Fachmesse durch international besetzte Kongresse, ein umfassendes Rahmenprogramm und innovative Branchenwettbewerbe.

Weitere Informationen auf der Website www.internorga.com

