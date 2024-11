58. kulinarisch-literarischer Wettbewerb der GAD (Gastronomische Akademie Deutschlands): Am Rande der 76. Frankfurter Buchmesse wurden dieses Jahr insgesamt 64 Auszeichnungen, darunter auch die höchste Auszeichnung „Die goldene Feder“, an erfolgreiche Verlage und deren Autoren und Autorinnen vergeben.

Jan Hartwig

Jan Hartwig gewinnt „Goldene Feder“ für bestes Kochbuch

Im Jahr des 65. Jubiläums der GAD war der 58. kulinarisch-literarische Wettbewerb erneut ein herausragendes Ereignis im Jahreskalender. In diesem Jahr haben wieder 33 europäische Verlage und Verlagsgruppen insgesamt 95 „Genussbücher“ in den Wettbewerb eingebracht. Bücher, die sich den Themen Essen, Trinken, Genießen und Tafelkultur widmen. Seit 1960, so der geschäftsführende Vorstand, Hans G. Platz, bei seiner Begrüßung, sei die GAD stolz darauf, dass der Wettbewerb über so viele Jahrzehnte hinweg, durch die Verlage und deren Autoren hohe Anerkennung und Wertschätzung erfährt. Ein wesentlicher Teil dieses Erfolgs liegt in der Expertise der rund 60-köpfigen Jury und der bewährten Bewertungs-Benchmark, die für jedes Buch mindestens fünf Bewertungen vorsieht. Diese Kombination, so Platz, hebt den GAD-Wettbewerb signifikant von anderen Anbietern ab.

So unterstützt seit 1960 die GAD den Qualitäts-Anspruch der Verlage und deren Autorenschaft und zeichnet auch in diesem Jahr wieder die Besten aus, um damit u.a. auch dem Buchhandel und der Leserschaft verlässliche Orientierungshilfe bei der Genuss- und Fachbuch-Auswahl zu geben.

Die GAD-Jury vergab in diesem Jahr während der Preisverleihung im MELIÁ Hotel – Frankfurt-City, insgesamt 12 Goldmedaillen für die besten Bücher in den jeweiligen Kategorien sowie 50 Silbermedaillen für besonders empfehlenswerte Bücher und einen Sonderpreis. Höhepunkt der diesjährigen Preisverleihung war die Auszeichnung mit der erst 23. „Goldenen Feder“ in der Geschichte des Wettbewerbs. Damit geehrt wurde der Münchner 3-Sterne-Koch Jan Hartwig für sein kulinarisch wegweisendes Buch „JAN – Labor der Liebe“, erschienen bei Matthaes im DK Verlag. Christoph Teuner, Connaisseur, Journalist und Chefmoderator von n-TV, brachte die Leistung von Jan Hartwig, sich zeitgleich mit dem Restaurant JAN in München selbstständig zu machen, Familie zu gründen und dieses großartige Buchprojekt in Angriff zu nehmen, in seiner humorvollen Laudatio auf den Punkt mit den Worten:

„Im Grunde genommen hast Du während der für das JAN entscheidenden Monate mit mehreren scharfen Ausbeinmessern auf höchstem Niveau und gleichzeitig jongliert. Respekt.“

Friedhelm Josephs (designierter GAD-Präsident) und Hans G. Platz überreichten die Goldene Feder und gratulierten im Namen der GAD sowie der über 100 anwesenden Gästen allen an diesem Erfolg Beteiligten sehr herzlich.

Friedhelm Josephs blickte nach vorne und führte aus, dass man gespannt sei auf die kommenden Themen und auf Nachfrage erzeugende kulinarische Impulse, die bei den Verlagen und den Damen und Herren Autoren derzeit in Planung sind und die GAD auch im nächsten Jahr, beim dann bereits 59. kulinarisch-literarischen Wettbewerb, wieder die großartigen Leistungen aller am „kulinarischen Genussbuch“ Beteiligten in der ihnen gebührenden Form wertschätzen kann.

Beim abschließenden „vin d’honneur“ war Gelegenheit gegeben, die Preisverleihung Revue passieren zu lassen und gute Gespräche, nicht nur über geplante neue kulinarische Buchprojekte, fortzusetzen.

Internet: http://www.gastronomische-akademie.de/

