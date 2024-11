Benjamin Chmura ist „Koch des Jahres 2024“ des Feinschmeckers

Benjamin Chmura ist „Koch des Jahres 2024“! Zur Begründung: Der Kosmopolit verwendet nur die besten Produkte, beherrscht sein Handwerk aus dem Effeff und kocht in der Tradition der großen französischen Küche.

Benjamin Chmura (Neuer Küchenchef TANTRIS / 31 Jahre alt, zuletzt Chefkoch im weltbekannten Dreisterne-Restaurant Troisgros bei Roanne – der jüngste Chefkoch, der jemals dort tätig war), Executive Chef Matthias Hahn TANTRIS

Benjamin Chmura ist „Koch des Jahres 2024“

Chmura ist in Ottawa geboren, als Sohn einer deutschen Mutter und eines polnisch-israelischen Vaters. Mit 15 Jahren beginnt seine Liebe zur Gastronomie, sie führt ihn ins Institut Paul Bocuse in Lyon, über die elsässische „Auberge de I´Ill“, das „Le Cinq“ in Paris, das „Maison Troigros“ und das Londoner „The Greenhouse“ weiter nach Japan und Australien.

Er ist ein Allrounder mit Wurzeln in der französischen Küche: Seit 2021 leitet er das legendäre Gourmet-Restaurant Tantris Maison Culinaire in München, was vor ihm schon Eckart Witzigmann, Heinz Winkler und Hans Haas in wahre Genusshöhen führten. Kein einfaches Unterfangen: Chmura kocht in bester französischer Tradition, er gründet neben dem „Restaurant Tantris“ mit seinen großen Menüs auch noch das „Tantris DNA“, in dem die Gäste auch à la carte bestellen können. Die französische Küche ist für ihn „die Mutter aller Küchen und erfindet sich immer wieder neu„, erklärt er gegenüber dem Feinschmecker.

„Benjamin Chmura ist ein großer Verfechter des klassischen Handwerks und führt die französische Haute Cuisine mit seiner Handschrift ins 21. Jahrhundert. Sie ist für ihn die Basis der großen Küche, und er setzt sich konsequent dafür ein, dass die große Kochkunst nicht verloren geht – daher ist er unser Koch des Jahres„, begründet DER FEINSCHMECKER Chefredakteurin Gabriele Heins die Wahl.

Benjamin Chmura Restaurant Tantris München

Einen ausführlichen Beitrag zum „Koch des Jahres 2024“ enthält die nächste Ausgabe des Feinschmeckers (EVT 8.11.).

www.tantris.de

