Sebastian Leyer kocht für private Veranstaltungen

Irma la Douce Jonathan Kartenberg mit Entremetier Zoe Khattab

Nichts im Sternerestaurant Irma la Douce ist gewöhnlich und das kreative Team feiert Erfolge immer nur als Meilenstein auf dem Weg zur nächsten Idee. Das neueste Konzept ist in der Zusammenarbeit mit dem Sterne-erfahrenen Spitzenkoch Sebastian Leyer entstanden. Der gebürtige Potsdamer ist mindestens so umtriebig wie sein Freund Jonathan Kartenberg und so wurde es an der Zeit, gemeinsame Sache zu machen. Ab sofort kann man für festliche Anlässe, kleine Überraschungen oder auch große Ausflüge Fine-Dining aus Leyers Küche bestellen. Dabei wird jede Kulinarik auf die Wünsche der Gäste abgestimmt. Voraussetzung ist nur, dass die Events im kleinen Rahmen stattfinden, alles wird individuell geplant und umgesetzt.

„Ob klassisches Dinner, Geburtstagsfeier im Garten oder Picknick für den Bootsausflug – wir sind offen für alle Herausforderungen“, erklärt Jonathan Kartenberg Gourmet Report, „ein sogenanntes klassisches Catering mit Standards und enormem Personalaufwand bieten wir nicht an. Der Gast und die Individualität stehen immer im Vordergrund.“ Kartenberg und Leyer verstehen das kulinarische Angebot eher als maßgeschneiderte Events. Sebastian Leyer, der zuvor in der Spitzengastronomie am Herd stand, will etwas Neues ausprobieren. „Als Küchenchef habe ich immer viel Spaß bei der Menü-Entwicklung gehabt, weniger an der alltäglichen Routine“, sagt Leyer, „indem wir jede einzelne Veranstaltung sogfältig wie eine private Dinnerparty planen, sind sie für mich die Kirsche, die ich mir mit jedem Event einfach von der Torte klauen kann.“

In der Küche von Sebastian Leyer spielt Gemüse oft die Hauptrolle. Es scheint, als würden sich Beete, Karotten und Co für ihn geschmacklich besonders ins Zeug legen. Leyer liebt es zu experimentieren und ist natürlich auf den Gebieten Fisch und Fleisch ebenso versiert. Zuletzt hat er für das Restaurant Macionga das 6-Gang-Menü „Urkraft“ kreiert. Dort kamen überwiegend regionale Produkte zum Einsatz, die er aromenreich und vielschichtig in Szene gesetzt hat. Leyer hat in vielen bekannten Restaurants als Küchenchef gearbeitet – darunter im Pauly Saal – bis er in der Pandemie aufs Land „flüchtete“, um als Gärtner auf die Produzentenseite zu wechseln. Immer wieder zog es ihn zurück an den Herd – damals sehr zur Freude der Gäste auf Gut Boltenhof.

Sebastian Leyer

Für die persönlichen Events liefert Sebastian Leyer erstklassiges Handwerk mit saisonalen Highlights. Die Organisation übernimmt Jonathan Kartenberg. Anfragen und Buchungen telefonisch unter +49 (0) 160 460 55 55 oder per Mail an jonathan@kartenberg.com.

https://irmaladouce.de

