11,50 € – Lunch im Sternerestaurant in Berlin

Lunch im Sternerestaurant in Berlin

Von Anfang an war es dem Gastronomen Jonathan Kartenberg wichtig, mit dem Restaurant Irma la Douce Teil des Kiezes zu sein. Hier an der Potsdamer Straße, wo Altes und Neues, Schäbiges und Chic sowie Trends und Tradition aufeinandertreffen wird zeitgemäßes Savoir-vivre gelebt. Während der Michelin Stern abends Gourmets aus aller Welt anlockt, möchte Kartenberg mittags vor allem die Nachbarschaft an den Tisch holen – mit einfachen Gerichten, die gerade deshalb perfekt sind.

„Mittags muss es bei den meisten Gästen schnell gehen“, meint Kartenberg, „aber ich finde, deshalb sollte man noch lange nicht auf den guten Geschmack verzichten,“ so Kartenberg im Gourmet Report Gespräch. Er macht den „Easy Lunch“ im Irma la Douce zur Chefsache und kümmert sich höchstpersönlich um die Mittagsgäste. Die Karte ist schlicht, dafür wechselt sie wöchentlich. Jeden Tag gibt es eine andere Pasta, einen kleinen Salat, mediterrane Gerichte. Dazu auf Empfehlung passende Weine und zum Abschluss Espresso. Die Inspirationen kommen aus Frankreich und Italien, das Feeling auch.

Abgesehen von der Pasta des Tages (11,50 Euro) stehen zum Start Klassiker wie Rinder Carpaccio mit Tomate und Trüffel (16 Euro), vegetarische Quiche Lorraine mit Salat (11 Euro) und Kroketten (6 Euro) neben Eingelegtem (4,50 Euro), Gurkensalat (5,50 Euro) und Fritto Misto von der Garnele (13 Euro) auf der Karte. Zum Dessert erfreuen Mousse au Chocolat (7 Euro) und Sorbet (5 Euro) die Mittagsgäste. Eine große Flasche Wasser (0,75l) kostet 4 €. So kann man zu zweit ab 30 € im Sternerestaurant essen und trinken!

„Unseren Lunch kann man sich wirklich mal einfach so in der Mittagspause gönnen“, betont Kartenberg. Dennoch sparen er uns Küchenchef Francesco Contiero nicht an der Produktqualität. Serviert wird das Mittagsangebot ab sofort dienstags bis freitags von 12 bis 14 Uhr.

Irma la Douce ist dienstags bis freitags von 12 bis 14 Uhr und von Dienstag bis Samstag ab 18:00 Uhr geöffnet. Das Restaurant verfügt über rund 50 Plätze innen und 30 Plätze auf der Terrasse. Reservierungen per E-Mail an irma@irmaladouce.de.

https://www.irmaladouce.de

