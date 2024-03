Francesco Contiero, Irma La Douce, Berlin

Das Berliner Sternerestaurant Irma la Douce hat sein Konzept geändert: weg von der teuren Sterneküche, hin zur bezahlbaren Gourmetküche. Der neue Küchenchef Francesco Contiero stellt sein Spargel-Menü im Irma la Douce vor

Francesco Contiero – Küchenchef im Irma la Douce ©wibesagentur

Francesco Contiero

Kaum ein anderes Land ist so begeistert von Spargel wie Deutschland. Allerdings ist der Einfallsreichtum bei der Inszenierung des Königsgemüse hierzulande extrem gering, obwohl die Möglichkeiten köstlich sind: Küchenchef Francesco Contiero nimmt sich der Sache nun mit italienischer Leichtigkeit und französischen Techniken an. Zum Auftakt der Spargelsaison bringt er grünes und weißes Stangengold auf Teller, die den Frühling in vielfacher Hinsicht kulinarisch aufblühen lassen und gute Laune machen. Als Hauptgang erweist er dann dem deutschen Klassiker die Ehre – mit einer traditionellen Sauce Hollandaise in Höchstform.

Als Vorspeise kombiniert Contiero den grünen Spargel zunächst mit süßer Kiwi und leicht nussigem Mimolette. Es folgt ein vielseitiges Pot au feu mit weißem Spargel und gebeiztem Eigelb. Der Hauptgang – weißer Spargel mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise – kann sowohl mit Loup de mer, ausgebackenem Lammkarree oder Entrecôte gewählt werden. Alle drei Varianten überzeugen durch die hohe Qualität und den intensiven Geschmack der Produkte.

Abgerundet wird das Spargel-Menü durch ein weiteres Saisonhighlight: Rhabarber, der sich hier mit Mandel und Kokosnuss leicht exotisch präsentiert. „Natürlich hat jede Jahreszeit ihre schönen Seiten, aber der Frühling ist für mich immer ein Neuanfang“, sagt Francesco Contiero.

Das 4-Gang-Menü kostet 99 Euro pro Person. Ohne den Pot-au-feu-Gang nur 85 Euro. Sommelier Sascha Hammer hält wie gewohnt passende Weine bereit, die die feinen Aromen unterstreichen.

Irma la Douce ist von Dienstag bis Samstag ab 18:00 Uhr geöffnet. Das Restaurant verfügt über rund 50 Plätze innen und 30 Plätze auf der Terrasse. Reservierungen per E-Mail an irma@irmaladouce.de.

Irma la Douce: https://irmaladouce.de/

