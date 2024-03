Transgourmet Messe #essenz 2024

Der Lebensmittelgroßhändler Transgourmet öffnet in Hannover seine Tore auch dieses Jahr für seine große Flagship-Messe #essenz.

Transgourmet #essenz

Am 09. April 2024 ab 9 Uhr können sich die Besucher auf eine Reihe von Highlights freuen, angefangen von Masterclasses über Trendtouren zu verschiedenen Themen bis hin zum neu konzipierten InnovationHub. Ein weiterer Höhepunkt: Gemeinsam mit rolling pin wird Transgourmet das Vorfinale für Europas kreativsten Kochwettbewerb „Die Jungen Wilden“ ausrichten.

Über 150 Aussteller präsentieren auf ihren Standflächen den Besuchern aus Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung aktuelle Produkthighlights und Branchentrends. Dabei kommen sowohl der individuelle Austausch, inspirierende Impulse als auch kulinarische Freuden nicht zu kurz. Neben dem Geschehen an den einzelnen Ständen steht auch dieses Jahr das Programm aus Masterclasses und Kochshows auf der Center Stage wieder im Fokus, unter anderem zu Trends für die Tellermitte, effizienten Gastronomielösungen oder dem ehrlichen Geschmack der Transgourmet Ursprung-Produkte. In einer ganz besonderen Masterclass wird der „Gastroflüsterer“ Kemal Üres exklusive Einblicke in sein jahrelanges Gastro-Expertenwissen geben.

Erstmals in diesem Jahr können sich Besucher bei der Anmeldung für verschiedene Trend-Touren registrieren. Vier unterschiedliche geführte Touren machen die Welt von Transgourmet individuell erlebbar – von der kulinarischen Vielfalt über digitale und innovative Servicelösungen bis hin zu den Nachhaltigkeitsleistungen bei Transgourmet ist für jeden Geschmack etwas dabei. Im neu konzipierten InnovationHub erhalten die Besucher Einblicke in die Megatrends Robotik, Künstliche Intelligenz, Planetary Health Diet sowie Vertical farming und deren Auswirkungen auf den Außer-Haus-Markt.

Für Kreativität und den Mut zu unkonventionellen Kombinationen sorgen die diesjährigen Bewerber für den Kochwettbewerb „Die Jungen Wilden“ von rolling pin, dessen Vorentscheid auf der #essenz ausgetragen wird. Die Jungköche müssen hier vor einer hochkarätigen Jury aus namhaften Köchen wie Heiko Antoniewicz oder Sternekoch Tony Hohlfeld sowie der Vorjahressiegerin Simone Kubitzek, Sous-Chefin im Wolfsburger 3-Sterne-Restaurant Aqua, bestehen und aus einem vorgegebenen Warenkorb ihre ganz eigenen Kreationen zaubern.

Transgourmet #essenz am Dienstag, den 09. April 2024, 9 – 17 Uhr, Hannover Messe, Halle 19/20

Die Teilnahme ist kostenfrei. Mehr Informationen sowie Details zur Anmeldung finden Sie unter www.transgourmet.de/essenz.

