Umsonst und draußen – Broadway-Hits mitten in New York

Die schönsten Songs im Park oder bei einer Charity-Veranstaltung live hören – Broadway-Hits mitten in New York

v.l.n.r.: Bei der Veranstaltungsreihe „Broadway in Bryant Park“ treten Stars aus beliebten Musicals auf, wie etwa aus „SIX“, dem Musical über die Frauen von Henry VIII, © Joan Marcus. Besonders farbenfroh wird es bei „Aladdin“, © Deen van Meer/ Disney, und stimmgewaltig bei Auftritten der Stars aus „&Juliet“, eine moderne Romeo-und-Julia-Geschichte, © Matthew Murphy.

Auf der Wiese sitzen, picknicken und dabei den schönsten Broadway-Melodien lauschen. In diesem Sommer können New York Besucher im Bryant Park in Manhattan die Hits aus Musicals der Broadway Collection wie etwa &Juliet, SIX the Musical, The Outsider, Wicked, Aladdin oder Lion King bei Live-Konzerten erleben. Die Shows der Reihe „Broadway in Bryant Park“ finden am 25. Juli und am 1. August jeweils um 12.30 Uhr statt und sind kostenfrei – man sollte also rechtzeitig da sein, um ein schönes Plätzchen zu ergattern.

Broadway Barks – der König der Löwen und andere Musical Stars stellen Hunde aus Tierheimen vor

Eine weitere Möglichkeit die Stars der Broadway Collection einmal außerhalb der Theater zu erleben, ist die Wohltätigkeitsveranstaltung „Broadway Barks“ in der Nähe des Times Square. Verschiedene Musical-Darsteller und -Darstellerinnen präsentieren am 3. August in der Shubert Alley Hunde aus New Yorker Tierheimen, die adoptiert werden können. Besonders herzerwärmend wird es, wenn die Musical-Tiere aus König der Löwen oder der Tiger Rajah aus Aladdin die echten Hunde vorstellen.

Broadway Barks ist Teil der Organisation Broadway Cares, eine amerikanische Non-Profit-Organisation, die Spenden sammelt – unter anderem für Tierheime in New York. Weitere Informationen zu den Shows der Broadway Collection gibt es unter www.broadwaycollection.com.

