Signature Dish im PURS: Kalix Löjrom

Peter Fridén bringt nordischen Kalix Löjrom auf den Teller

Eine seltene Delikatesse aus dem hohen Norden wird im PURS New Nordic Japanese Cuisine erstmals eindrucksvoll inszeniert: Küchenchef Peter Fridén setzt auf Kalix Löjrom, einen exklusiven Kaviar aus Schweden, der bislang kaum in der deutschen Spitzengastronomie vertreten ist – und macht ihn zum Mittelpunkt eines kulinarischen Erlebnisses.

Der orange leuchtende Rogen der kleinen Maräne, gefangen in den eiskalten Gewässern des Bottnischen Meerbusens, ist in Schweden längst Kult. Als erster Kaviar mit geschützter Ursprungsbezeichnung des Landes steht der Kalix Löjrom für handwerkliche Exzellenz und naturbelassene Reinheit – Eigenschaften, die auch Fridéns Küche prägen. „Kalix Löjrom ist für mich mehr als nur eine Zutat – er ist ein Ausdruck von Identität und Achtsamkeit“, erklärt Fridén gegenüber Gourmet Report. Der mehrfach ausgezeichnete Küchenchef, bekannt für seine raffinierte Verbindung nordischer Klarheit mit französischer Finesse und japanischer Präzision, lässt den Rogen in einem neuen Kontext aufleben.

Nordische Authentizität neu interpretiert

Im PURS wird der Kaviar nicht bloß elegant angerichtet – er wird zelebriert. Fridén kombiniert ihn mit fermentierten Komponenten, texturaler Tiefe und Elementen, die japanisch inspirierte Umami-Noten mit französischer Präzision verbinden. Das Ergebnis: ein Signature-Element, das nicht nur überrascht, sondern eine Geschichte erzählt – von rauem Meer, karger Schönheit und kompromisslosem Handwerk.

„Ich habe Kalix Löjrom in meiner Zeit in Schweden schätzen gelernt – sein feines, zurückhaltendes Aroma ist einzigartig“, sagt Peter Fridén im Gourmet Report Gespräch. „In meinem Küchenstil, der die skandinavische mit der japanischen und französischen Geschmackswelt verbindet, ist er wie geschaffen für den subtilen Moment am Gaumen.“

Mit der Integration von Kalix Löjrom bringt Fridén nicht nur einen exklusiven Geschmack nach Deutschland, sondern auch ein Stück kulinarische Kultur, die Nachhaltigkeit, Regionalität und Qualität in den Vordergrund stellt. Für das PURS ein konsequenter Schritt – und für Gäste eine Entdeckung, die man so schnell nicht vergisst.

Zur Dachmarke PURS Fine Hotels & Restaurants in Andernach am Rhein gehören das PURS Luxury Boutique Hotel & Restaurant – das Hotel ist Mitglied der renommierten Hotelkooperation Relais & Châteaux und das Restaurant PURS New Nordic Japanese Cuisine unter der Leitung von Peter Fridén ist mit einem Michelin Stern ausgezeichnet –, Am Ochsentor PURS Classic Boutique Hotel mit der authentisch italienischen Trattoria Ai Pero und dem Convent PURS Luxury Living & Events sowie das Restaurant YOSO – Asian Comfort Food. Die Hotels und Restaurants bringen leisen Luxus und ein außergewöhnliches Ambiente nach Andernach. Die Stadt am Rhein gilt als eine der ältesten Städte Deutschlands – hier treffen Geschichte und die Moderne der PURS Fine Hotels & Restaurants aufeinander und schaffen besondere Orte für Besucher aus aller Welt.

