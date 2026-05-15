Die besten Restaurants in Münster 2026: In Münster fand „Der Feinschmecker“ drei erwähnenswerte Restaurants. Die Bandbreite reicht von moderner Fine‑Dining‑Küche mit klarer französischer Prägung über ein kreatives, saisonales Menükonzept bis zu einer klassisch-französisch orientierten Küche mit starkem Produktfokus.

Frédéric Morel

Die besten Restaurants in Münster 2026

Cœur D’Artichaut, Münster-Innenstadt

Küchenchef: Frédéric Morel

Website Restaurant: https://www.coeur-dartichaut.de

Bewertung: 3,5/5

Öffnungszeiten: Di–Sa abends, So–Mo geschlossen

Im Cœur D’Artichaut wird eine moderne, produktfokussierte Küche mit Anleihen an die französische Klassik gekocht; das Menü folgt der Saison und setzt auf wenige, sehr präzise eingesetzte Komponenten, ergänzt um eine anspruchsvolle Weinbegleitung.

BOK – Brust oder Keule, Münster

Küchenchef: Laurin Kux

Website Restaurant: https://www.brustoderkeule.de/de/

Bewertung: 3/5

Öffnungszeiten: Mi–Sa abends, So–Di geschlossen

Im BOK setzt Laurin Kux auf eine moderne, saisonale Linie mit zwei Menüschienen („Fauna“ und „Flora“), bei der präzise gegarte Produkte und eine eigenständige Aromensprache im Mittelpunkt stehen; die Desserts verantwortet Dana Kux mit klarer, nicht zu süßer Handschrift.

Spitzner, Münster-Innenstadt

Küchenchef: Karl Nikolas Spitzner

Website Restaurant: https://www.spitzner-restaurant.de/

Bewertung: 3/5

Öffnungszeiten: Di–Sa abends, So–Mo geschlossen

Im Spitzner im Oerschen Hof kocht Karl Nikolas Spitzner eine klar strukturierte, französisch inspirierte Küche mit starkem Produktbezug; Gäste wählen zwischen Menüs und À‑la‑carte‑Gerichten, die auf präzisem Handwerk, kräftigen Saucen und regional verankerten Zutaten beruhen.

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „Die 500 besten Restaurants in Deutschland 2026“ erstellt. Weitere Informationen: https://www.feinschmecker.de

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