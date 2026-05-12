Langsam genießen: Deutschlands schönste Orte für die perfekte Zigarre

Eine gute Zigarre verträgt keine Eile. Sie braucht Zeit, Stille und das richtige Umfeld – Dinge, die im Alltag selten zusammenkommen. Genau deshalb erleben gepflegte Zigarren-Lounges und stilvolle Orte für Genießer in Deutschland gerade eine Renaissance: als Rückzugsorte für Menschen, die bewusst pausieren wollen. Dieser Guide zeigt, wo das gelingt – und was man dabei wissen sollte.

Eine gute Zigarre

Deutschlands schönste Orte für die perfekte Zigarre

Rechtlicher Rahmen: Wo darf man in Deutschland noch rauchen?

Das Rauchverbot in der Gastronomie ist in Deutschland Ländersache – und die Regelungen unterscheiden sich teils erheblich. Grundsätzlich gilt seit den Nichtraucherschutzgesetzen der Bundesländer (eingeführt zwischen 2007 und 2010) ein weitgehendes Rauchverbot in Gaststätten. Doch es gibt Ausnahmen, die für Zigarren-Liebhaber relevant sind.

Bayern gilt als eines der strengsten Bundesländer: Seit dem Volksentscheid vom 4. Juli 2010 gilt in Bayern ein vollständiges Rauchverbot in der Gastronomie – ohne jede Ausnahme, auch nicht in abgetrennten Nebenräumen. Hamburg hingegen hat seinen Nichtraucherschutz mehrfach angepasst. Dort sind eigens ausgewiesene Raucherräume in Gastronomiebetrieben unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, was der Stadt eine vergleichsweise lebendige Lounge-Szene beschert hat. Berlin wiederum erlaubt das Rauchen in sogenannten „Raucherclubs“ – Betriebe, die sich als geschlossene Gesellschaft organisieren und damit aus dem Geltungsbereich des Berliner Nichtraucherschutzgesetzes entziehen.

Für Zigarren-Lounges bedeutet das: Wer gezielt sucht, findet auch heute noch Orte, an denen das Rauchen legal und in gepflegtem Rahmen möglich ist. Entscheidend ist, sich vorab über die lokalen Regelungen zu informieren.

Städte-Highlights: Hamburg, München, Berlin

Hamburg gilt unter Kennern als die Zigarren-Hauptstadt Deutschlands. Die Hansestadt hat eine lange Tradition im Tabakhandel, und das spiegelt sich in der Lounge-Szene wider. Das Hotel TORTUE in der Innenstadt betreibt eine der stilvollsten Raucherbars der Stadt – mit dunklem Holz, Ledersesseln und einer sorgfältig kuratierten Spirituosenauswahl. Falstaff listet mehrere Hamburger Adressen, die für ihre Atmosphäre und Zigarrenauswahl bekannt sind.

München überrascht trotz strengem Rauchrecht mit einer feinen Adresse: Die Cigar Lounge by Zechbauer im Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München gehört zu den renommiertesten Zigarren-Lounges Deutschlands. Sie verfügt über einen begehbaren Humidor, eine umfangreiche Auswahl an Havanna-, New-World- und Eigenmarken-Zigarren – darunter die exklusiven Zechbauer Royales aus Costa Rica – sowie das typische Club-Ambiente, das man von einer solchen Einrichtung erwartet. Der Betrieb ist als exklusive Lounge konzipiert – und damit rechtlich möglich.

Berlin bietet eine andere Art von Charme. Abseits der großen Hotels finden sich in Stadtteilen wie Schöneberg und Prenzlauer Berg kleinere Tabak-Cafés und Raucherclubs, die eine entspanntere, weniger formelle Atmosphäre haben. Das Zigarrenreich in Berlin versteht sich als private Zigarren-Lounge und hat sich eine treue Stammkundschaft aufgebaut.

Das richtige Ambiente: Was eine gute Zigarren-Lounge ausmacht

Nicht jeder Ort, an dem Rauchen erlaubt ist, verdient das Prädikat Zigarren-Lounge. Diese vier Merkmale machen den Unterschied:

Humidor: Das Herzstück jeder seriösen Lounge. Ein gut gepflegter Humidor hält die Luftfeuchtigkeit konstant zwischen 68 und 74 Prozent – die Voraussetzung dafür, dass Zigarren ihr volles Aroma entfalten können. Lounges ohne eigenen Humidor oder mit offener Lagerung sollte man mit Skepsis betrachten.

Das Herzstück jeder seriösen Lounge. Ein gut gepflegter Humidor hält die Luftfeuchtigkeit konstant zwischen 68 und 74 Prozent – die Voraussetzung dafür, dass Zigarren ihr volles Aroma entfalten können. Lounges ohne eigenen Humidor oder mit offener Lagerung sollte man mit Skepsis betrachten. Sitzkomfort: Eine Zigarre mittlerer Länge brennt 45 bis 90 Minuten – wer dabei auf einem unbequemen Stuhl sitzt, genießt nur halb. Hochwertige Lounges investieren in Ledersessel, ausreichend Abstand zwischen den Plätzen und eine ruhige Raumakustik.

Eine Zigarre mittlerer Länge brennt 45 bis 90 Minuten – wer dabei auf einem unbequemen Stuhl sitzt, genießt nur halb. Hochwertige Lounges investieren in Ledersessel, ausreichend Abstand zwischen den Plätzen und eine ruhige Raumakustik. Getränkeauswahl: Klassische Begleiter zur Zigarre sind Whisky, Rum, Cognac oder ein guter Espresso. Die besten Adressen haben Barkeeper, die Pairings aktiv empfehlen können.

Klassische Begleiter zur Zigarre sind Whisky, Rum, Cognac oder ein guter Espresso. Die besten Adressen haben Barkeeper, die Pairings aktiv empfehlen können. Atmosphäre: Gedämpftes Licht, keine aufdringliche Hintergrundmusik, diskrete Bedienung. Eine Zigarren-Lounge sollte sich wie ein Ort anfühlen, an dem die Zeit langsamer läuft – ein Ergebnis bewusster Gestaltung.

Tipps für Einsteiger: So fühlt man sich beim ersten Lounge-Besuch sicher

Wer eine Zigarren-Lounge zum ersten Mal betritt, kann sich schnell fehl am Platz fühlen – obwohl die meisten dieser Orte weit weniger einschüchternd sind, als sie von außen wirken. Ein paar Grundlagen helfen, entspannt anzukommen.

Zunächst zur Auswahl: Wer eine Zigarren-Lounge zum ersten Mal besucht, sollte sich vorab damit vertraut machen, woran man eine gute Zigarre erkennt – das macht die Wahl vor Ort deutlich entspannter. Für den Einstieg empfehlen sich leichtere Formate mit mildem Tabak, etwa ein schlankes Corona-Format mit mildem Tabak, beispielsweise aus der Dominikanischen Republik oder Honduras. Starke kubanische Zigarren sind für Ungeübte selten ein guter Ersteinstieg.

Beim Verhalten gilt: Zigarren werden nicht wie Zigaretten gezogen. Langsames, gleichmäßiges Rauchen mit kurzen Zügen alle 30 bis 60 Sekunden ist die Regel – wer zu schnell raucht, überhitzt die Zigarre und verändert das Aroma. Das Abklopfen der Asche ist unnötig und gilt unter Kennern als Fauxpas; ein gutes Deckblatt hält die Asche lange.

Die meisten Lounges haben Personal, das gerne berät – diese Ressource sollte man nutzen. Eine kurze Beschreibung der eigenen Vorlieben (mild oder kräftig, fruchtig oder erdig) reicht aus, um eine passende Empfehlung zu bekommen. Wer unsicher ist, fragt einfach.

Und schließlich: Zeit mitbringen. Eine Zigarren-Lounge ist kein Ort für 20 Minuten zwischen zwei Terminen. Wer sich darauf einlässt, findet dort eine Form der Entschleunigung, die sich kaum anderswo so konzentriert erleben lässt.