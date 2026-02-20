Feine Kulinarik im neuen Conrad Hotel Hamburg

Im Zentrum der Hansestadt, direkt an der Mönckebergstraße und verborgen hinter der imposanten Fassade des traditionsreichen Levantehauses, liegt der Ort, der sich wie eine elegante Auszeit anfühlt: Greta Oto, das prägende Restaurant im Conrad Hamburg.

Greta Oto, das Signature-Restaurant des Conrad Hamburg fühlt sich an wie ein Kurzurlaub / © Redaktion FrontRowSociety.net

Conrad Hotel Hamburg

Schon beim Betreten wandelt sich die Atmosphäre. Warme Farbnuancen, sanfte Textilien, goldene Details und fließende Linien greifen den Glanz des Art déco auf, ohne nostalgisch zu wirken. So entsteht ein Ambiente, das zugleich luxuriös und entspannt erscheint. Weltläufig, lebendig und dennoch intim genug für ausgedehnte Abende im Kerzenschein.

Doch Greta Oto ist weit entfernt vom typischen Hotelrestaurant. Zwar Teil des exklusiven Conrad Hamburg, richtet es sich bewusst auch an Hamburger sowie internationale Gäste, die Wert auf gehobene Kulinarik legen. Design, Klang, Beleuchtung und Publikum formen ein Flair, das eher an Metropolen wie London oder Miami erinnert. Schnell wird deutlich: Hier zählt nicht nur die Küche, sondern das Gesamterlebnis.

Die geschwungenen Designelemente erinnern an den Glamour des Art déco / © Redaktion FrontRowSociety.net

Gemeinsam genießen als Konzept

Kulinarisch entführt das Restaurant seine Besucher nach Mittel- und Südamerika – erfreulicherweise frei von folkloristischen Klischees. Das Küchenteam interpretiert traditionelle Geschmacksbilder zeitgemäß, leicht und mit überraschender Finesse. Im Mittelpunkt steht das Sharing-Prinzip: Viele Gerichte sind bewusst so gestaltet, dass sie in der Tischmitte platziert und gemeinsam erlebt werden. So entstehen Gespräche, Begegnungen und Momente, in denen mehr als nur Speisen geteilt werden.

Fast wie zu Hause: Platz nehmen und in einem familiiären Rahmen das Essen teilen / © Redaktion FrontRowSociety.net

Zu den Kreationen zählen etwa eine fein abgestimmte Lachs-Ceviche, bei der Frische und Säure harmonieren, sowie Thunfisch mit Koriandersauce, Tamarinde und aromatischem Pfeffer, der Tiefe und exotische Nuancen bringt. Eine knusprige Hamachi-Tostada mit tropischem Salat sorgt für Leichtigkeit und Struktur, während Beef Tatar mit Senfkörnern, Gurke und Whisky-Sabayon klassische Aromen mit moderner Eleganz vereint. Warme Speisen wie Pulpo mit würziger Pebre-Sauce oder Baby Chicken mit Kokos-Mango-Sauce spiegeln die Vielfalt südamerikanischer Inspiration wider – von rauchig über fruchtig bis cremig. Ergänzt wird das Ganze durch Beilagen sowie einen aromatischen Kürbissalat im Inka-Stil, die das Menü abrunden.

Hamachi Tostada mit exotischem Salat / © Redaktion FrontRowSociety.net

Ceviche mit Lachs / © Redaktion FrontRowSociety.net

Beef Tatar – Senfkörner, Gurke, Whisky Sabayon / © Redaktion FrontRowSociety.net

Thunfisch mit Korinader Sauce, Tamarinde, Kampots / © Redaktion FrontRowSociety.net

Baby Chicken mit Kokos & Mango Sauce / © Redaktion FrontRowSociety.net

Papas arrugadas / © Redaktion FrontRowSociety.net

Pumpkin Salat Inka Style / © Redaktion FrontRowSociety.net

Und dann einfach: Guten Appetit / © Redaktion FrontRowSociety.net

Und während des Abends wandert der Blick immer wieder einmal hinüber zur offenen Küche. Flammen züngeln auf, Teller werden mit Pinzetten vollendet, Saucen ein letztes Mal abgeschmeckt. Diese Transparenz ist kein Zufall, sondern Teil der Philosophie: Genuss darf hier gesehen, geteilt und zelebriert werden.

Die offene Küche sorgt für eine legere Atmosphäre / © Redaktion FrontRowSociety.net

Menschen hinter dem Geschmack

Hinter den Aromen steht ein Team, so international wie die Küche selbst. Geführt wird es von Executive Chef Cameron White, der seine Erfahrung aus führenden Positionen in die kulinarische Gesamtstrategie einbringt. Die operative Handschrift prägt Küchenchef Tilo Sachadä, der in renommierten Häusern Verantwortung trug und klassische Techniken mit kreativer Offenheit verbindet. Unterstützt wird er von Sous Chef Max Barleben, der Präzision und Konstanz gewährleistet.

Die kulinarische Führungsriege (v.l.n.r.): Küchenchef Tilo Sachadä, Executive Chef Cameron White, Restaurantleiter Anibal Valencia, Chef Pâtissier Roshlee Cardoso / © Redaktion FrontRowSociety.net

Für die süßen Akzente sorgt Chef Pâtissier Roshlee Cardoso, dessen Laufbahn ihn durch internationale Spitzenhäuser führte, darunter das Vier Jahreszeiten in Hamburg. Seine Desserts verbinden Texturen und Aromen zu filigranen Kompositionen. Dass er 2023 als Pâtissier des Jahres geehrt wurde, überrascht hier nicht – spätestens beim ersten Löffel erschließt sich der Grund. Abgerundet wird das Erlebnis durch Restaurantleiter Anibal Valencia und sein Team: stilistisch unkonventionell, herzlich im Umgang und aufmerksam bis ins Detail. Die Betreuung wirkt nie steif, vielmehr wie ein Besuch bei geschmackssicheren Freunden.

Süße kleine Kunstwerke entstehen unter der Regie von Chef Pâtissier Roshlee Cardoso wie diese Himbeer-Pistazien-Charlotte / © Redaktion FrontRowSociety.net

Bar und Patisserie und genussvolle Tageszeiten

Vor dem Dinner – oder als stilvoller Abschluss – zieht es viele Gäste in die elegante Greta Oto Bar. Gedimmtes Licht, hochwertige Materialien und eine ruhige Atmosphäre machen sie zum idealen Ort für intensive Gespräche oder kurze Fluchten aus dem Alltag. Die Signature Cocktails greifen die kulinarische Linie auf: Der Greta Oto Pisco Sour verbindet südamerikanische Frische mit aromatischer Tiefe, während der Hibiki Whisky Velvet Blossom mit seidiger Struktur und floralen Nuancen überzeugt.

Die Greta Oto Bar – einladend, gemütlich und großzügig / © Redaktion FrontRowSociety.net

Hier werden handgemachte Cocktails serviert, die den Abend abrunden / © Redaktion FrontRowSociety.net

Auch tagsüber präsentiert sich das Haus vielseitig. Am Wochenende wird das Restaurant zur Bühne eines eleganten Afternoon Coffee. Auf Etageren und Platten arrangieren sich saisonale Küchlein, feine Törtchen, Scones und herzhafte Sandwiches. Kaffee wird sorgfältig am Tisch zubereitet, begleitet von ausgewählten Tees oder optional einem Glas Champagner. Als charmante Geste erhalten Gäste ein Stück Marmorkuchen – eine Kindheitserinnerung in luxuriöser Interpretation. Perspektivisch soll das Konzept auf weitere Tage ausgeweitet werden.

Es muss ja nicht immer direkt der Afternoon Coffee sein, auch ein kleines Exotic Tartelett verzaubert bereits den Nachmittag / © Redaktion FrontRowSociety.net

Allerdings empfiehlt sich auch auf der süßen Seite das Sharing-Konzept, denn wie soll man Nein sagen zu: Himbeer-Pistazien-Charlotte, Heidelbeer Tea Cake, Exotic Tartelette und Sobacha Karamell? / © Redaktion FrontRowSociety.net

Am Morgen wiederum genießen Hotelgäste – und auch externe Besucher – hier das Frühstück des Conrad Hamburg. Frische Früchte, Eierspezialitäten, ofenwarmes Gebäck und hochwertige Produkte machen klar: Der Anspruch endet nicht beim Dinner, sondern beginnt direkt beim Start in den Tag.

Schon das Frühstück lässt keine Wünsche offen, … / © Redaktion FrontRowSociety.net

… erst recht wenn man in der heimligen Atmosphäre des Greta Oto den Tag beginnt / © Redaktion FrontRowSociety.net

Der Name Greta Oto ist mehr als nur klangvoll. Er verweist auf den Glasflügelfalter, einen Schmetterling aus Mittelamerika mit nahezu transparenten Flügeln. Seine Leichtigkeit und außergewöhnliche Erscheinung spiegeln genau das wider, wofür dieses Restaurant steht: Transparenz, Eleganz und die Fähigkeit, scheinbar mühelos Besonderes zu schaffen.

Last but not least: In der Cigar Lounge erwartet die Gäste etwas Dschungel Feeling / © Redaktion FrontRowSociety.net

Das Greta Oto ist eine Bühne für Begegnungen, für intensive Aromen, für Abende, die länger dauern als geplant. Wer Hamburg von seiner sinnlichsten Seite erleben möchte, sollte hier reservieren – oder idealerweise eine Suite buchen und den Komfort des Fünf-Sterne-Hauses voll auskosten.

Text / Bilder: FrontRowSociety.net

https://www.hilton.com/en/hotels/hamshci-conrad-hamburg



Das Conrad Hamburg, vormals Park Hyatt, eröffnete im September 2025 im historischen Levantehaus an der Mönckebergstraße. Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel verfügt über 283 Zimmer und Suiten, darunter 28 Studios mit Küchenzeile und 29 Suiten. Kulinarischer Mittelpunkt ist das Restaurant GRETA OTO mit lateinamerikanisch inspirierter Küche. Darüber hinaus bietet das Haus neun kombinierbare Veranstaltungsräume für bis zu 220 Personen, eine Bar sowie eine Rum- und Zigarrenlounge. Der 1.000 Quadratmeter große Spa- und Fitnessbereich mit 20-Meter-Innenpool ergänzt das Angebot. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe zur Binnenalster, zur Hamburger Kunstmeile sowie zum UNESCO-Weltkulturerbe Speicherstadt und Kontorhausviertel.