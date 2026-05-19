Christian Bau: „Paris Tokio“ – Ein Meisterwerk der französisch-japanischen Spitzenküche

Er gilt als einer der prägendsten Köche der internationalen Spitzenküche: Christian Bau. Am 30. April 2026 erschien mit „Paris Tokio“ sein neues Buch, das erstmals die gesamte Bandbreite seiner kulinarischen Handschrift offenbart. Auf über 350 Seiten dokumentiert der Band mehr als 60 Gerichte – von den Signature Dishes bis hin zu Grundrezepten und Techniken.

Christian Bau

Christian Bau: „Paris Tokio“

Die Ankündigung kommt zu einem besonderen Zeitpunkt: 2025 feierte Christian Bau das Jubiläum von 20 Jahren ununterbrochener Drei-Sterne-Auszeichnung für sein Restaurant „Victor’s Fine Dining by Christian Bau“ im Saarland. Kein anderer Koch in Deutschland kann auf eine derart konstante Höchstbewertung verweisen. Mit „Paris Tokio“ legt er nun ein Werk vor, das diese außergewöhnliche kulinarische DNA erstmals umfassend zugänglich macht.

Zwischen Haute Cuisine und japanischer Klarheit

Der Titel „Paris Tokio“ ist Programm. Bau, der im Badischen geboren wurde und seine prägenden Jahre in der legendären Schwarzwaldstube verbrachte, verbindet in seiner Küche die Grundlagen der französischen Haute Cuisine mit der Reduktion und Produktklarheit der japanischen Küche. Diese Symbiose ist seit Jahren sein Markenzeichen und findet sich in jedem der über 60 vorgestellten Gerichte wieder.

Das Buch ist in seiner Struktur mehr als eine reine Rezeptsammlung. Es führt den Leser von Apéro bis Dessert durch die Bau-Küche. Im Zentrum stehen 12 Signature Dishes, die seine kulinarische Entwicklung über Jahre hinweg geprägt haben. Sie zeigen exemplarisch, wie präzise Technik, strenger Produktfokus und ästhetische Klarheit ineinandergreifen.

Zu den ikonischen Gerichten zählen unter anderem:

Croustade vom Rindertatar mit Räucheraalcreme und Kaviar

„Japanisches Meer“

Der „Bau.Stein“

Diese Kompositionen sind nicht nur geschmackliche Meisterleistungen, sondern auch Ausdruck einer kontinuierlichen Arbeit an Perfektion, die Bau selbst mit seinem Leitsatz beschreibt: „Do things with passion or not at all.“

Christian Bau: „Paris Tokio“.

Ein Arbeitsbuch für Profis und ambitionierte Hobbyköche

Mit 352 Seiten, hochwertiger Ausstattung und herausragenden Fotografien richtet sich „Paris Tokio“ sowohl an die Fachwelt als auch an ambitionierte Hobbyköche. Ergänzt werden die Gerichte durch zahlreiche Grundrezepte, Techniken und Einblicke in die Arbeitsweise des Drei-Sterne-Kochs.

Damit wird der Band zu einem umfassenden Kompendium, das die Essenz einer der konsequentesten Küchen Europas verdichtet. Es ist weniger ein klassisches Kochbuch als vielmehr die dokumentierte Arbeitsphilosophie eines Küchenkünstlers, der Tradition und Moderne, Europa und Asien auf einzigartige Weise verschmelzen lässt.

Bibliografische Daten auf einen Blick

Merkmal Angabe Titel Paris Tokio – Weitergabe einer kulinarischen DNA Autor Christian Bau Verlag Matthaes Verlag Erscheinungsdatum 30. April 2026 ISBN 978-3-87515-164-8 – erhältlich in jedem Buchladen! Bitte unterstützen Sie den Buchladen um die Ecke! Umfang 352 Seiten Ausstattung Hochwertige Ausgabe mit zahlreichen Fotografien

Fazit

„Paris Tokio“ ist das Vermächtnis eines Kochs, der wie kein Zweiter für Kontinuität auf höchstem Niveau steht. Das Buch bietet eine seltene Gelegenheit, die kulinarische DNA eines Drei-Sterne-Kochs in ihrer ganzen Tiefe nachzuvollziehen. Für alle, die sich für die Schnittstelle von französischer und japanischer Kochkunst interessieren, ist dieser Band ein unverzichtbares Standardwerk.

Christian Bau im Gourmet Report

Restaurant: https://www.victors-fine-dining.de/restaurant