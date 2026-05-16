Duftstoffe aus Orangensaft und Reis können menschliche Pheromonrezeptoren aktivieren

Orangensaft – einige Direktsäfte schmecken wie frisch gepresst

Macht der Duft von Orangensaft geil?

16.1.2008. Aromastoffe aus Orangensaft und Reis, die auch im menschlichen Schweiß zu finden sind, können Pheromonrezeptoren des Typ-1 (VN1-Rezeptoren) aktivieren. Zu diesem Ergebnis kam ein Forscherteam um Dietmar Krautwurst vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE). Die Wissenschaftler entwickelten ein

spezielles Zellkultursystem, mit dem sie die fünf menschlichen VN1-Rezeptoren erstmalig funktionell charakterisierten. Dabei gelang es ihnen, 19 Duftstoffe zu identifizieren, die an die Rezeptoren binden und sie so aktivieren. Krautwurst und seine Kollegen veröffentlichten ihre Ergebnisse jetzt online in der angesehenen Fachzeitschrift The FASEB

Journal (Shirokova, E. et al., 2008). Die gedruckte Version erschien in der Mai-Ausgabe 2008.

Pheromone sind Substanzen, die von Individuen einer Spezies abgegeben

werden und für die biochemische Kommunikation innerhalb dieser Spezies

wichtig sind. Zu ihnen zählen beispielsweise Sexuallockstoffe oder auch

Alarmbotenstoffe, die oft schon im pikomolaren* Bereich wirksam sein

können. Das heißt, bereits wenige Moleküle dieser Substanzen können

eine psychologische oder physiologische Reaktion wie eine veränderte

Stimmungslage oder einen beschleunigten Herzschlag auslösen. Auch beim

Menschen lassen sich Effekte beobachten, die auf Pheromone zurückgeführt

werden könnten. Bei Frauen, die in engen Wohngemeinschaften leben,

synchronisiert sich beispielsweise der weibliche Zyklus.

Wissenschaftler vermuten, dass hierfür eine bislang unbekannte Pheromon-Komponente im Achselschweiß verantwortlich ist.

Während Mäuse mehr als 180 verschiedene Gene für Pheromonrezeptoren des

Typ-1 besitzen, verfügt der Mensch nur noch über fünf solcher Gene. Ob

diese Gene die Baupläne für funktionstüchtige Rezeptorproteine enthalten

und wenn ja, welche Duftstoffe diese Rezeptoren aktivieren, war bislang

unbekannt und Gegenstand vieler Diskussionen. Um zur Klärung beider

Fragen beizutragen, entwickelten die DIfE-Wissenschaftler ein zelluläres

Testsystem. Mit diesem untersuchten und verglichen sie die

Duftstofferkennung und Signalweiterleitung aller fünf menschlichen

Rezeptoren.

Die Forscher testeten 140 verschiedene Duftstoffe, von denen 19

Substanzen rezeptorvermittelte Signale in den Zellen des Testsystems

auslösten. Bei den identifizierten Duftstoffen handelt es sich zumeist

um kurzkettige aliphatische** Alkohole und Aldehyde. Einige dieser

Substanzen kommen im Achselschweiß vor und könnten somit eine Rolle für

die zwischenmenschliche Kommunikation spielen. Da diese Substanzen aber

auch maßgeblich das Aroma von Orangensaft oder gekochtem Reis bestimmen,

sind sie gleichzeitig als Schlüsselaromastoffe von Lebensmitteln zu

betrachten.

„Nach unseren Ergebnissen sind alle fünf menschlichen

Typ-1-Pheromonrezeptoren prinzipiell funktionsfähig. Zudem lassen unsere

Daten, und auch Befunde anderer Arbeitsgruppen vermuten, dass einige der

von uns identifizierten Duftstoffe sowohl als Aromastoff als auch als

Pheromon wirken könnten“, erklärt Krautwurst. Ob die untersuchten fünf

Rezeptoren beim Menschen in der Tat eine Rolle für die biochemische,

zwischenmenschliche Kommunikation spielen, könne nach Aussage der

Wissenschaftler nur ein Blick auf das Gehirn klären. Denn das Gehirn

entscheidet letztendlich darüber, wie ein Geruch auf uns wirkt – ob wir

ihn beispielsweise attraktiv oder abstoßend finden.

*pikomolar = 10 hoch -12 Mol pro Liter/ Ein Mol eines Stoffes

entspricht 6 X 10 hoch 23 Teilchen

**aliphatisch = im Molekül sind nur offene Atomketten vorhanden

Hintergrundinformation:

Vorsilben der Maßeinheiten:

Piko (p) 10 hoch −12, Nano (n) 10 hoch −9, Mikro (µ) 10 hoch −6, Milli

(m) 10 hoch −3

Geruchssinn:

Der Geruchssinn ermöglicht uns, tausende Geruchsstoffe zu erkennen, zu

unterscheiden und zu beurteilen. Allein aus Lebensmitteln sind 8.000

solcher Stoffe bekannt. Daher beeinflusst unser Geruchssinn die

Entstehung von Nahrungspräferenzen und Ernährungsgewohnheiten. Ebenso

spielt er auch eine wesentliche Rolle für die Kommunikation innerhalb

einer Spezies, zumindest im Tierreich.

Geruchsstoffe werden orthonasal durch die Nase, oder retronasal durch

den Rachenraum wahrgenommen, indem sie mit spezifischen Eiweißmolekülen,

den Geruchsrezeptoren der sensorischen Nervenzellen in der

Geruchsschleimhaut, in Wechselwirkung treten. Von hier aus wird die

Geruchsinformation direkt ins Gehirn vermittelt. Es gibt ca. 390 Gene

für menschliche Geruchsrezeptoren, jedoch wurden erst für 8 dieser

Rezeptoren Geruchsstoffliganden beschrieben.

Pheromone (altgriechisch: pherein „überbringen, übermitteln, erregen“

und hormon „bewegen“) sind Naturstoffe, die der biochemischen

Kommunikation zwischen Lebewesen einer Spezies dienen.

Die chemische Kommunikation zwischen Organismen mittels Pheromonen

erfolgt nach den gleichen Prinzipien wie die technische

Signalübermittlung. Ein Sender, z.B. die Drüse eines weiblichen

Insekts, gibt das Signal in Form einer chemischen Substanz ab. Diese

wird über ein Medium wie Wasser oder Luft übertragen. Vom Empfänger,

z.B. den Pheromonrezeptoren in der Antenne eines Insektenmännchens, wird

der Stoff empfangen und löst dann eine Verhaltensreaktion aus. Quelle:

Wikipedia

Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE)

ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Zur Leibniz-Gemeinschaft gehören

83 außeruniversitäre Forschungsinstitute und forschungsnahe

Serviceeinrichtungen. Diese beschäftigen etwa 13.700 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter (Stand 12/2006). Davon sind ca. 5.400 Wissenschaftler

(inkl. 2.000 Nachwuchswissenschaftler). Leibniz-Institute arbeiten

interdisziplinär und verbinden Grundlagenforschung mit Anwendungsnähe.

Sie sind von überregionaler Bedeutung und werden von Bund und Ländern

gemeinsam gefördert. Der Gesamtetat der Institute liegt bei mehr als 1,1

Mrd. Euro pro Jahr. Die Drittmittel betragen etwa 225 Mio. Euro pro

Jahr. Näheres unter www.leibniz-gemeinschaft.de

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