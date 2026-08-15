Der Burrito stammt aus Chihuahua: Eine kulinarische Entdeckungsreise durch den Norden Mexikos

Chihuahua ist der größte Bundesstaat Mexikos – und vielleicht einer seiner unterschätztesten kulinarischen Schätze. Während viele Mexiko-Kenner sofort an Tacos, Tequila und Guacamole denken, führt die Spur einiger der berühmtesten Gerichte tatsächlich in den Norden des Landes. Der Burrito stammt aus Chihuahua – und das ist längst nicht alles, was diese Region zu bieten hat.

Der Burrito stammt aus Chihuahua

Dieser Bericht nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Gastronomie Chihuahuas, verrät die Geschichte hinter den Gerichten und gibt Tipps, wo Sie die besten Burritos und Spezialitäten vor Ort probieren können.

Der Ursprung des Burritos: Eine mexikanische Legende

Der Burrito stammt aus Chihuahua – diese Aussage wird durch zahlreiche historische Quellen gestützt . Zwei Städte im Norden des Bundesstaates streiten sich sogar um die Ehre, seine Wiege zu sein: Ciudad Juárez und Villa Ahumada .

Die bekannteste Legende führt uns in die Zeit der Mexikanischen Revolution (1910-1921). Damals verkaufte ein Straßenhändler namens Juan Méndez in Ciudad Juárez Essen, das er in große Weizentortillas wickelte, um es warm zu halten. Da er die Tortillas auf seinem Esel (spanisch: „burro“) transportierte, entstand der Name „Burrito“ .

Eine andere Version erzählt, dass die Revolutionstruppen von General Francisco Villa wenig Zeit für ausgedehnte Mahlzeiten hatten. Die „Adelitas“ (Frauen im Gefolge der Revolutionäre) improvisierten Stände und wickelten Eintöpfe in Tortillas. Wegen der Art, wie die Tortillas zusammengerollt wurden, nannte man sie zunächst „Mulas“ oder „Burros“ – woraus sich später „Burrito“ ableitete .

Heute gilt der Burrito als einer der wichtigsten Botschafter der mexikanischen Küche weltweit. In Restaurants, Fast-Food-Ketten und Haushalten in Amerika, Europa und Asien hat er längst Einzug gehalten.

Die Kunst des echten Chihuahua-Burritos

Der traditionelle Burrito unterscheidet sich deutlich von den Varianten, die man außerhalb Mexikos kennt. Ein echter Burrito aus Chihuahua besteht aus:

einer großen, dünnen Weizentortilla

einfachen, aber hochwertigen Füllungen wie gezupftem Rindfleisch, Bohnen und gerösteten Chilischoten

oft verfeinert mit dem berühmten Chihuahua-Käse (auch Mennonitenkäse genannt)

Die Krönung: Der Montado

Eine besondere Spezialität, die in Chihuahua ihren Ursprung hat, ist der „Montado“ . Während „montado“ in anderen Teilen Mexikos ein Gericht mit Spiegelei bezeichnet, hat Chihuahua eine eigene Definition: Der Montado ist ein Burrito, der mit geschmolzenem Asadero-Käse überzogen wird – quasi eine „Käseschicht“ auf dem Burrito.

Entstanden ist der Montado ebenfalls in der Revolutionszeit, als man dem einfachen Burrito eine Extraportion Käse hinzufügte. Das Gericht ist heute fester Bestandteil der chihuahuensischen Identität und ein Muss für jeden Besucher.

Mehr als Burritos: Die kulinarische Vielfalt Chihuahuas

Chihuahuas gastronomisches Erbe geht weit über den Burrito hinaus. Der Bundesstaat ist:

Größter Chili-Produzent Mexikos : Hier wachsen Jalapeño-, Chilaca- und die berühmten Pasado-Chilis .

: Hier wachsen Jalapeño-, Chilaca- und die berühmten Pasado-Chilis . Bedeutender Rindfleisch-Produzent : Die Region ist bekannt für ihre hochwertigen Fleischsorten und die Kunst der Carne Asada .

: Die Region ist bekannt für ihre hochwertigen Fleischsorten und die Kunst der Carne Asada . Wiege des Chihuahua-Käses : Die mennonitischen Gemeinschaften stellen seit über einem Jahrhundert diesen cremigen, milden Käse her .

: Die mennonitischen Gemeinschaften stellen seit über einem Jahrhundert diesen cremigen, milden Käse her . Aufstrebende Wein- und Sotol-Region: Die extremen Wüstenbedingungen werden für hochwertige Weine und den traditionellen Destillat Sotol genutzt.

Wo man die besten Burritos in Chihuahua essen sollte

Für Reisende, die das authentische Burrito-Erlebnis suchen, haben wir einige Top-Adressen zusammengestellt:

In der Hauptstadt Chihuahua-Stadt:

1. Burritos y Montados América

Ein Traditionslokal, das seit über 34 Jahren besteht und von Arturo Moreno geführt wird. Das Restaurant liegt in einer strategischen Lage nahe dem Industriekomplex und gilt als eine der Adressen, wenn es um authentische Montados geht .

2. Escuadrón Montados y Burritos

Mit über 7.000 Bewertungen und einer herausragenden Note von 4,8 Sternen ist dies wohl der bekannteste Ort für Burritos und Montados in Chihuahua. Das Restaurant hat mehrere Filialen, die zentrale befindet sich im Barrio de Santa Rosa. Besonders empfohlen werden die Costilla Roja (Rinderrippe in roter Soße) und die Deshebrada Roja (gezupftes Rindfleisch). Die Portionen sind großzügig, die hausgemachten Salsas sind ein echtes Highlight .

Tipp: Das Escuadrón ist besonders zum Frühstück und Mittagessen beliebt. Kommen Sie früh oder seien Sie auf Wartezeiten gefasst – es lohnt sich!

3. Burritos La Suegra

Dieses Lokal wird in Bewertungen als „einer der besten Burritos überhaupt“ beschrieben. Die Spezialität sind Burritos mit Deshebrada (gezupftem Fleisch) in roter und grüner Soße, die auf einer extra großen Tortilla serviert und auf dem Grill goldbraun gebacken werden. Die Besitzerinnen führen das Restaurant selbst – ein stolz von Frauen geführtes Unternehmen .

4. Millenium Montados Burritos Tortas

Ein weiterer Geheimtipp mit ausgezeichneten Bewertungen für Montados, besonders der gemischte Montado mit Bistec und Tripitas wird gelobt .

In Villa Ahumada – der „Hauptstadt des Burritos“

Wenn Sie die legendären Asadero-Burritos probieren möchten, sollten Sie einen Abstecher nach Villa Ahumada machen. Die kleine Stadt etwa 120 Kilometer südlich von Ciudad Juárez wird von vielen als die wahre Heimat des Burritos betrachtet – und ist berühmt für ihre Burritos mit geschmolzenem Käse . Hier wurden sogar die Gouverneurin von Chihuahua und Präsident Andrés Manuel López Obrador beim Burrito-Essen gesehen.

Weitere empfehlenswerte Lokale für die chihuahuensische Küche:

La Casona : Das beste Restaurant für gehobene Küche in Chihuahua. Hier gibt es moderne Interpretationen traditioneller Gerichte wie Caldillo Chihuahuense und hervorragende Fleischgerichte .

: Das beste Restaurant für gehobene Küche in Chihuahua. Hier gibt es moderne Interpretationen traditioneller Gerichte wie Caldillo Chihuahuense und hervorragende Fleischgerichte . El Gallito Mañanero: Perfekt für ein traditionelles Frühstück mit Machaca con Huevo oder Carne Asada .

Die ganze Region entdecken

Ein Besuch in Chihuahua lohnt sich nicht nur wegen der Küche. Der Bundesstaat beherbergt den beeindruckenden Kupfercanyon (Barrancas del Cobre) – ein Canyonsystem, das viermal so groß ist wie der Grand Canyon. Die legendäre Fahrt mit dem Chepe Express durch die Schluchten ist eines der bekanntesten Reiseerlebnisse Mexikos .

Die einzigartige Kultur des Rarámuri-Volkes, historische Dörfer und eine atemberaubende Wüstenlandschaft machen Chihuahua zu einem faszinierenden Reiseziel für alle, die authentisches Mexiko erleben möchten.

Fazit

Der Burrito stammt aus Chihuahua – und er ist nur der Anfang einer reichen kulinarischen Entdeckungsreise. Von den einfachen, aber perfekten Burritos und Montados über hochwertiges Rindfleisch und handgemachten Käse bis hin zu Chilis, Wein und Sotol: Chihuahua bietet eine faszinierende Mischung aus Tradition, regionalen Produkten und innovativer Gastronomie. Wer Mexiko wirklich verstehen will, kommt an diesem nördlichen Bundesstaat nicht vorbei.