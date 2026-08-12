Alleinreisende Frauen sind längst kein Randphänomen mehr. Doch wie sicher fühlen sie sich tatsächlich, wenn sie ohne Begleitung unterwegs sind? Eine aktuelle repräsentative Umfrage der MEININGER Hotels hat das Sicherheitsempfinden von Frauen in Deutschland, Frankreich und Italien untersucht – drei Kernmärkten der Hotelkette und zugleich den meistbereisten Destinationen innerhalb Europas.

Studie untersucht Solo-Reisen von Frauen in Europa

Studie untersucht Solo-Reisen von Frauen in Europa

Die Ergebnisse zeigen: Jede zweite Frau in Deutschland ist bereits alleine verreist, doch Sicherheitsbedenken bleiben die größte Hürde für Solo-Trips .

Jede zweite Frau reist solo – doch Ängste bleiben

Die Studie unter 3.000 Befragten (je 1.000 in Deutschland, Frankreich und Italien) belegt: Solo-Trips stehen für viele Frauen für Freiheit und Unabhängigkeit (48 %), Entspannung (44 %) und neue Erlebnisse (34 %). Zugleich verbinden 21 % der Befragten das Alleinreisen mit Angstgefühlen.

Die größte Barriere beim Solo-Reisen sind Sicherheitsbedenken (46 %), gefolgt vom Wunsch nach Begleitung (32 %) und der Sorge, im Notfall auf sich allein gestellt zu sein (30 %). Besonders das nächtliche Unterwegssein bereitet Frauen in allen drei Ländern Unbehagen – in Deutschland 63 %, in Frankreich und Italien jeweils 62 %. Auch Aufenthalte allein in Bars oder Clubs (Deutschland 45 %, Frankreich 46 %) sowie das Erkunden unbekannter Gegenden (Deutschland 37 %) werden als herausfordernd empfunden.

Ländervergleich: Deutsche fühlen sich am sichersten

Im Ländervergleich zeigt sich Deutschland am offensten gegenüber Solo-Reisen: 33 % der Frauen sind bereits mehrfach alleine verreist (Italien und Frankreich: je 28 %). 63 % der deutschen Frauen fühlen sich bei einem Solo-Trip eher sicher, sicher oder sehr sicher – in Italien sind es 59 %, in Frankreich nur 50 %. Dort geben 15 % an, sich beim Alleinreisen überhaupt nicht sicher zu fühlen; 30 % würden definitiv nicht alleine verreisen.

Die größten Sorgen auf Reisen

Überfall oder Diebstahl stehen in allen drei Ländern an erster Stelle der konkreten Sorgen (Deutschland 22 %, Italien 23 %, Frankreich 31 %). Belästigung oder Bedrängung nennen 19 % der deutschen, 22 % der italienischen und 15 % der französischen Befragten.

Was Frauen Sicherheit gibt

Wenn Frauen gefragt werden, was ihnen unterwegs ein Gefühl von Sicherheit gibt, nennen in Deutschland und Italien je 43 % das Smartphone – genutzt für Navigation, Notfallkontakte und schnelle Hilfe. Französinnen setzen dagegen stärker auf menschliche Präsenz: rund um die Uhr anwesendes Personal in der Unterkunft steht für sie an erster Stelle (35 %) .

Bei der Hotelwahl priorisieren deutsche Frauen eine zentrale, sichere Lage sowie transparente Informationen zur Umgebung (44 %). Französinnen legen Wert auf eine Kontaktperson vor Ort (45 %). Italienerinnen bewerten beide Aspekte als gleich wichtig (je 37 %).

MEININGER Hotels reagieren mit gezielten Angeboten

Malin Widmarc-Nilsson, Vice President Commerce bei MEININGER Hotels, erklärt Gourmet Report: „Solo-Reisen stehen für Unabhängigkeit, aber ein gutes Gefühl entsteht erst mit den richtigen Rahmenbedingungen. Deshalb schaffen wir gezielt Angebote, die Sicherheit, Komfort und Orientierung geben, etwa durch Female Dorms, Keycard-Zugang, sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten und eine 24/7-Rezeption als verlässliche Anlaufstelle“ .

Wohin Frauen alleine reisen möchten

Städtetrips stehen bei Frauen in Deutschland mit 36 % an erster Stelle, gefolgt von Strand- und Erholungsreisen (31 %). 73 % bevorzugen Kurztrips von bis zu vier Nächten, am liebsten innerhalb Europas. Gut jede zweite Frau reist sogar bevorzugt innerhalb Deutschlands. Untergebracht sein möchten die meisten in einem eigenen Zimmer (69 %). Was den letzten Anstoß für einen Solo-Trip in den nächsten zwölf Monaten geben würde, ist ein überzeugendes Preisangebot (34 %) sowie Angebote, die Ruhe und Privatsphäre gezielt unterstützen (17 %).

Über die Untersuchung:

Im Auftrag von MEININGER Hotels wurde am 16. und 17. April 2026 eine repräsentative Umfrage unter insgesamt 3.000 Frauen in Deutschland, Frankreich und Italien durchgeführt (je 1.000 Befragte pro Land). Die Online-Befragung erfolgte über das Appinio-Panel und ist repräsentativ für die weibliche Bevölkerung in den jeweiligen Ländern. Im Fokus standen Einstellungen, Bedürfnisse und Barrieren rund um Solo-Trips sowie konkrete Faktoren und Services, die Frauen dabei helfen, sich auf Reisen sicher und wohlzufühlen .

https://www.nbcnews.com/business/travel/women-are-planning-vacation-alone-2025-rcna185543