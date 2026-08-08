Am 6. September 2026 findet die dritte Ausgabe des kulinarischen Events „Hamburgs Sterne“ by OPEN MOUTH statt. Das Format, das als gemeinsame Initiative engagierter Spitzenköch:innen begann, bringt erneut acht der renommiertesten Restaurants der Hansestadt zusammen . Gastgeber ist in diesem Jahr das TABLE DOT in der Hamburger Neustadt, das erstmals als Location für das Fine-Dining-Event dient.

Julian Stowasser, Paul Decker, Marcel Görke, Thomas Imbusch, Simon Sauter + Malte Heinrich, Maurizio Oster, nicht auf dem Bild aber dabei: Eike Iken

„Hamburgs Sterne“ by OPEN MOUTH

Offene Küchenparty mit neun Gängen

Von 14.00 bis 18.30 Uhr erwartet die Gäste keine klassische Menüabfolge, sondern eine offene Küchenparty. Die teilnehmenden Köche servieren ihre Kreationen persönlich, kommen mit den Gästen ins Gespräch und gewähren Einblicke in ihre Philosophie und ihr Handwerk . Das kulinarische Angebot umfasst neun Kreationen, ergänzt durch ein Amuse-Bouche, Champagner zur Begrüßung sowie ausgewählte Weinbegleitungen und weitere Getränke während der gesamten Veranstaltung.

Teilnehmende Spitzenrestaurants im Überblick

Im dritten Jahr der Veranstaltung sind folgende acht ausgezeichnete Restaurants mit ihren Küchenchefs vertreten :

100/200 Kitchen und GLORIE (Thomas Imbusch & Sophie Lehmann): Radikale Regionalität, kompromisslose Handwerkskunst und ein konsequenter Fokus auf Nachhaltigkeit .

(Thomas Imbusch & Sophie Lehmann): Radikale Regionalität, kompromisslose Handwerkskunst und ein konsequenter Fokus auf Nachhaltigkeit . Hæbel (Malte Heinrich & Simon Sauter): Kreative Küche mit französischer Handschrift und norddeutschem Charakter.

(Malte Heinrich & Simon Sauter): Kreative Küche mit französischer Handschrift und norddeutschem Charakter. Heimatjuwel (Marcel Görke): Regional, saisonal und nachhaltig interpretiert.

(Marcel Görke): Regional, saisonal und nachhaltig interpretiert. Koer (Paul Decker): Casual Fine Dining mit modernen Aromen und kreativen Kompositionen; das Restaurant versteht sich als Ort zum Wohlfühlen, der Kulinarik mit einer starken Bar-Kultur verbindet .

(Paul Decker): Casual Fine Dining mit modernen Aromen und kreativen Kompositionen; das Restaurant versteht sich als Ort zum Wohlfühlen, der Kulinarik mit einer starken Bar-Kultur verbindet . Lakeside im The Fontenay (Julian Stowasser): Mutige Kombinationen, feine Leichtigkeit und große geschmackliche Tiefe; das Restaurant ist mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet .

(Julian Stowasser): Mutige Kombinationen, feine Leichtigkeit und große geschmackliche Tiefe; das Restaurant ist mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet . Petit Amour (Eike Iken): Französische Kochkunst mit eleganten Aromen und klarer Handschrift; Iken verbindet moderne französische Küche mit nordischen Einflüssen .

(Eike Iken): Französische Kochkunst mit eleganten Aromen und klarer Handschrift; Iken verbindet moderne französische Küche mit nordischen Einflüssen . ZEIK (Maurizio Oster): Reduzierte, regionale Küche mit viel Präzision und Charakter. Oster ist zugleich Initiator der Veranstaltungsreihe .

Neue Location unterstreicht offenen Charakter

Mit dem Umzug ins TABLE DOT in der Willy-Brandt-Straße erhält „Hamburgs Sterne“ einen neuen Rahmen. Die moderne Location schafft Raum für Begegnungen zwischen Gästen und Spitzenköch:innen und unterstreicht damit den offenen Charakter der Veranstaltung.

Hamburgs Spitzenposition in der deutschen Gastronomie bestätigt

Die dritte Ausgabe von „Hamburgs Sterne“ findet in einem Jahr statt, das Hamburgs kulinarische Spitzenstellung erneut untermauert. Bei der Michelin-Sterne-Verleihung 2026 verteidigte die Hansestadt mit insgesamt 16 Sternerestaurants ihre Position als einer der führenden Fine-Dining-Standorte Deutschlands . Die Drei-Sterne-Restaurants Haerlin und The Table by Kevin Fehling behaupteten ihre Spitzenposition ebenso wie die Zwei-Sterne-Häuser 100/200 Kitchen und Lakeside im Hotel Fontenay . Mit dem ARC erhielt die Stadt zudem ein neues Ein-Stern-Restaurant . Acht Michelin-ausgezeichnete Restaurants gestalten das kulinarische Programm von „Hamburgs Sterne“ und spiegeln damit die außergewöhnliche Qualität der Hamburger Gastronomieszene wider .

OPEN MOUTH als Bühne für Hamburgs Foodkultur

„Hamburgs Sterne“ ist Teil von OPEN MOUTH, der kulinarischen Initiative von Hamburg Tourismus. Das ganzjährige Programm macht Hamburgs Foodkultur erlebbar und bringt Menschen über gutes Essen, regionale Produkte und internationale Küchen zusammen . Mit Veranstaltungen wie „Hamburgs Sterne“ zeigt OPEN MOUTH die Vielfalt einer Stadt, die sich als eine der spannendsten Genussdestinationen Europas etabliert hat.

Tickets für 299 Euro sowie weitere Informationen sind unter https://openmouth.hamburg/hamburgs-sterne-by-open-mouth-2026/ verfügbar.