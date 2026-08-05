Die Nominierten für den ersten rein weiblichen Spitzengastronomie-Award stehen fest. Ein Novum für die deutsche Spitzengastronomie: Mit den CHEF:IN Awards werden erstmals ausschließlich weibliche Exzellenzen in der Gastronomie ausgezeichnet. Die Plattform CHEF:IN hat die Nominierten in sieben Kategorien bekanntgegeben. Die feierliche Verleihung findet am Montag, 14. September 2026, im Foodlab Hamburg statt.

Köchin des Jahres – Rosina Ostler. Bildrechte: Restaurant Alois

CHEF:IN Awards 2026

Die Zahlen sind eindeutig: Nur rund vier Prozent der ausgezeichneten Spitzenköch:innen in Deutschland sind Frauen. Mit dem Award setzt CHEF:IN ein sichtbares Zeichen für mehr Diversität und Sichtbarkeit – und das in allen Bereichen der Branche, von der Küche über die Patisserie und den Service bis hin zur Bar und Unternehmensführung.

Die Jury und die Mission

Die Nominierungen wurden von einer unabhängigen Fachjury unter dem Vorsitz von Anja Wasserbäch ausgewählt. Ihr gehören an: Lorraine Haist, Annette Sandner, Gabriele Heins, Maria-Silva Villbrandt, Jessica Jungbauer, Stefanie Hiekmann, Alexandra Laubrinus, Xenia Glassen, Eva-Maria Hilker, Tina Hüttl, Antonia Wien, Susanne Drexler, Chris Lippert, David Seitz, Julius Schneider, Benjamin Cordes, Marten Rolff, Christoph Fröhlich, Bruni Thiermeyer, Christin Siegmund, Aida Baghernejad und Vivi D’Angelo.

„Diese Frauen sind längst Spitze – sie standen nur zu selten im Rampenlicht. Mit den CHEF:IN Awards geben wir weiblicher Exzellenz in der Spitzengastronomie zum ersten Mal eine eigene Bühne“, sagt Denise Snieguolė Wachter, Gründerin der Plattform CHEF:IN. Die Initiative startete 2025 mit 18 Frauen und hat sich inzwischen zu einer der wichtigsten Stimmen für weibliche Expertise in der Branche entwickelt.

Die Nominierten 2026

Die folgenden sieben Kategorien mit den Nominierten stehen zur Wahl:

Köchin des Jahres presented by Transgourmet Cook: Alina Meissner-Bebrout · Julia A. Leitner · Nathalie Leblond · Rosina Ostler · Sarah Hallmann · Viktoria Fuchs

Patissière des Jahres presented by Rosenthal: Elena Bockshecker · Emilia Montz · Emma Betti · Larissa Metz

Gastgeberin des Jahres: Ilona Scholl · Kristiane Kegelmann · Marie-Anne Wild · Mical Rosenblat

Sommelière des Jahres presented by Zwiesel Fortessa: Bärbel Ring · Mona Schrader · Nancy Grossmann

Barkeeperin des Jahres: Aurora Almenar · Maria Gorbatschova · Nathalie Tran · Susan Choi

Unternehmerin des Jahres: Jeannine Frank · Kristin Fuchs · Marie-Anne Wild · Tanja Goldstein

Internationale Köchin des Jahres: Ana Roš · Elif Oskan · Stefanie Herkner · Zineb Hattab

Die Gewinnerinnen werden ausschließlich am Abend der Verleihung bekannt gegeben.

Die CHEF:IN Watch Lists 2026 im Überblick

Die CHEF:IN-Plattform dokumentiert aktuell 72 Frauen aus fünf Gewerken, die die deutsche Spitzengastronomie prägen. Die Watch List „Köchinnen“ listet 27 Namen, darunter Sterneköchinnen wie Rosina Ostler (Alois, München) und Julia Anna Leitner (Coda, Berlin), aber auch Talente wie Marita Rempel (Restaurant GUI, Bielefeld).

In der Kategorie Gastgeberinnen sind 12 Frauen vertreten, darunter Ilona Scholl und Marie-Anne Wild. Die Sommelières umfassen 10 Expertinnen wie Bärbel Ring und Mona Schrader. Bei den Barkeeperinnen sind 10 Frauen gelistet, darunter Aurora Almenar und Maria Gorbatschova. Die internationale Liste führt 13 Köchinnen, darunter Ana Roš (Hisa Franko, Slowenien).

Programm und Veranstalter

Den Auftakt bildet ab 13:30 Uhr ein Panel zum Thema „Sichtbarkeit von Frauen in der Spitzengastronomie“, begleitet von einem Champagner-Tasting (für akkreditierte Presse). Die Award-Show beginnt um 18:00 Uhr, moderiert von Muschda Sherzada.

Unterstützt wird die Veranstaltung unter anderem von Transgourmet Cook, Pommery Champagner, AKI Kaviar, Rosenthal, Zwiesel Fortessa und dem HarperCollins Verlag. Die CHEF:IN Awards werden von der Foodjournalistin Denise Snieguolė Wachter ins Leben gerufen und von Botschafterin Cornelia Poletto begleitet.