Das überraschende Paradoxon der Ernährungsforschung. Eiscreme – voller Zucker und Fett, ein typischer Vertreter der sogenannten „Ultra-Processed Foods“. Laut Ernährungspyramide sollten wir nur wenig davon genießen. Doch die Wissenschaft liefert seit Jahrzehnten ein verblüffendes Ergebnis: Menschen, die regelmäßig Eiscreme essen, scheinen ein geringeres Risiko für Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu haben.

Auch er lebt gesund und geht aktiv gegen Diabetes vor 😉

Studien beweisen: Eiscreme ist gesund!

Was steckt hinter diesem „Eiscreme-Paradoxon“? Eine Reise durch die Studienlandschaft fördert Erstaunliches zutage.

Die Studienlage: Ein konsistentes Signal

Bereits 2005 zeigte eine Analyse der Health Professionals Follow-up Study mit über 41.000 Männern: Wer täglich eine Portion Milchprodukte zu sich nahm, hatte ein um 9 Prozent geringeres Diabetes-Risiko. Besonders bemerkenswert: Dieser Effekt zeigte sich auch bei Eiscreme, wenn auch nicht statistisch signifikant.

Doch der Durchbruch kam 2014. Eine große Meta-Analyse der Harvard University wertete Daten von drei großen Kohortenstudien mit knapp 190.000 Teilnehmern aus. Das Ergebnis: Der Konsum von Joghurt war erwartungsgemäß mit einem reduzierten Diabetes-Risiko verbunden – aber auch Eiscreme zeigte einen signifikanten, inversen Zusammenhang. Menschen, die häufiger Eiscreme aßen, hatten ein niedrigeres Erkrankungsrisiko.

Der Höhepunkt kam 2018. Andres Ardisson Korat präsentierte seine Doktorarbeit an der Harvard School of Public Health. Seine Untersuchung von etwa 16.000 Diabetikern aus den Nurses‘ Health Studies und der Health Professionals Follow-up Study führte zu einer „unerwarteten“ Schlussfolgerung: Diabetiker, die täglich eine halbe Tasse Eiscreme (ca. 64 Gramm) aßen, hatten ein signifikant niedrigeres Risiko für Herzprobleme.

Das Paradoxon: Warum die Wissenschaft rätselt

Das Problem: Dieses „Signal“ ist extrem robust, aber biologisch schwer erklärbar. Frank Hu, Vorsitzender der Harvard-Ernährungsabteilung, beauftragte Ardisson Korat, den Fehler zu finden. Er und sein Komitee warfen „jede mögliche Testmethode auf diesen Befund, um ihn verschwinden zu lassen. Und es gab nichts, was sie tun konnten, um ihn verschwinden zu lassen“. Der Befund blieb bestehen.

Erklärungsansätze: Reverse Causation als Hauptverdacht

Die plausibelste Erklärung ist die umgekehrte Kausalität (Reverse Causation). Die Theorie: Menschen mit Vorerkrankungen oder erhöhtem Risiko für Diabetes und Herzleiden meiden Eiscreme oft bewusst. Gesündere Menschen hingegen gönnen sich eher ein Eis. Im statistischen Bild entsteht so der Eindruck, dass Eiscreme vor Krankheiten schützt, obwohl in Wirklichkeit die Krankheit dazu führt, dass man kein Eis isst.

Dariush Mozaffarian von der Tufts University, Mitautor der 2014er-Studie, räumt ein: „Ich denke, wahrscheinlich ist es Reverse Causation. Aber ich bin mir nicht sicher, und das ärgert mich ein bisschen“. Er stellt jedoch auch eine provokante These auf: „Angesichts der Tatsache, wie schrecklich die amerikanische Ernährung ist, ist es sehr gut möglich, dass jemand, der Eiscreme isst und weniger Stärke isst, dadurch tatsächlich vor Diabetes geschützt sein könnte“.

Die unangenehme Wahrheit

Trotz der verblüffenden Daten: Eiscreme ist kein Gesundheitswunder. Die Studien sind Beobachtungsstudien, sie beweisen keine Ursache-Wirkung. Eiscreme bleibt ein ultra-verarbeitetes Lebensmittel mit hohem Zucker- und Fettgehalt. Die American Diabetes Association empfiehlt, moderate Mengen Zucker im Rahmen einer gesunden Ernährung zu konsumieren. Eine kleine Portion Eiscreme, eingebettet in einen insgesamt gesunden Lebensstil, ist unbedenklich – aber als „Superfood“ sollte man sie nicht betrachten.

Fazit

Das Eiscreme-Paradoxon ist ein Lehrstück für die Tücken der Ernährungsforschung. Es zeigt, wie komplex die Interpretation von Studiendaten ist und wie schwer es sein kann, Korrelation von Kausalität zu trennen. Die Ernähnrungs-Wissenschaft hat hier ein Rätsel geschaffen.