Das Restaurant Auerhahn im Hotel Auerhahn in Schluchsee-Aha zählt zu den besten neuen Hotelrestaurants im deutschsprachigen Raum. Das Fachmagazin Tophotel hat das Restaurant mit dem Tophotel Newcomer Award 2026 in der Kategorie „Hotelgastronomie Privat“ ausgezeichnet .

Restaurant Auerhahn als beste private Hotelgastronomie ausgezeichnet

Restaurant Auerhahn: beste private Hotelgastronomie 2026

Der renommierte Branchenpreis würdigt jedes Jahr herausragende Hotel- und Gastronomiekonzepte aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol . Insgesamt waren 59 Bewerbungen eingegangen .

„Schwarzwald Modern“ überzeugte die Jury

Die Jury überzeugte insbesondere das kulinarische Konzept von Küchenchef Yann Bosshammer, der unter dem Leitmotiv „Schwarzwald Modern“ regionale Zutaten, französische Kochkunst und moderne Techniken verbindet . In entspannter Atmosphäre ohne klassische Fine-Dining-Konventionen setzt das Restaurant auf handwerkliche Präzision, hochwertige Produkte aus der Region und eine authentische, zeitgemäße Interpretation der Schwarzwälder Küche . Auf den Teller kommen regionale Produkte wie Wild, Pilze oder Forelle, verfeinert mit französischer Kochkunst und zeitgemäßen Techniken. Serviert wird bewusst ungezwungen – ohne Tischdecken und steife Etikette, dafür mit aufmerksamem Service und einer regional geprägten Weinkarte . Der Michelin Guide beschreibt das Restaurant als Ort, an dem modern inspirierte, saisonal-regionale Gerichte aus hochwertigen Produkten serviert werden – darunter „Gegrillte Schwarzwurzel, Quitte, Schwarzer Knoblauch“ oder „Bachforelle aus Albbruck, Tonkabohne, Birne“ .

Jury-Mitglied Bettina von Massenbach von Oyster Hospitality würdigte gegenüber Gourmet Report den konsequenten Umgang mit regionalen Ressourcen. Der Auerhahn zeige, wie sich die Möglichkeiten des Schwarzwalds auf hohem Niveau nutzen lassen – in der Küche ebenso wie im gesamten Betrieb. Das Haus verzichte auf erhobene Zeigefinger und vermittle Nachhaltigkeit stattdessen mit Leichtigkeit und Freude. „Das ist Schwarzwald 2.0“, so von Massenbach . Unter der Leitung von Marius Tröndle verbindet das Haus seit seiner Neuausrichtung 2025 regionale Authentizität mit zeitgemäßem Lifestyle . Das Hotel, das seit 1774 mit der Familie Tröndle verbunden ist, kehrt damit in familiäre Führung zurück und verbindet Tradition mit einer modernen Vision .

Preisverleihung am 13. Juli 2026 in Friedrichshafen

Verliehen wurde der Award am 13. Juli 2026 im Rahmen des Tophotel Day im Seegut Zeppelin in Friedrichshafen . Hotelier Marius Tröndle nahm die Auszeichnung sichtlich bewegt entgegen: „Es braucht viel Mut und Entschlossenheit, ein solches Hotelprojekt umzusetzen. Natürlich kommen zwischendurch Zweifel auf. Dieser Preis zeigt uns, dass wir vieles richtig gemacht haben“ .

Bereits zweite Auszeichnung innerhalb weniger Wochen

Der Tophotel Newcomer Award ist bereits die zweite bedeutende Auszeichnung innerhalb weniger Wochen für das Restaurant Auerhahn: Erst im Juni wurde die Brasserie Barbara im Hotel Auerhahn vom Guide Michelin mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet . Die beliebte Auszeichnung würdigt Restaurants, die mit einer qualitativ hochwertigen Küche und einem besonders überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis begeistern. Die Brasserie Barbara zählt damit zu den zehn neuen Bib-Gourmand-Restaurants in Deutschland . Unter der kulinarischen Leitung von Yann Bosshammer verbindet die Brasserie eine klare regionale Verwurzelung mit Einflüssen aus dem benachbarten Elsass und interpretiert Klassiker auf zeitgemäße Weise neu. Von Mittwoch bis Sonntag werden zwischen 12 und 20 Uhr Gerichte serviert, die die kulinarische Vielfalt des Schwarzwalds in entspannter Brasserie-Atmosphäre erlebbar machen .

Küchenchef Yann Bosshammer – eine kulinarische Erfolgsgeschichte

Der 31-jährige Yann Bosshammer ist im Elsass geboren und gelernter Koch mit einer fundierten Ausbildung in Frankreich . Seine Leidenschaft für die gehobene Küche führte ihn auch in Deutschland in renommierte Häuser wie die mit drei Sternen ausgezeichnete Schwarzwaldstube in Baiersbronn unter Harald Wohlfahrt und Torsten Michel sowie das OPUS V in Mannheim, wo er als Sous Chef tätig war . Heute bezeichnet Bosshammer diese Zeit als die prägendste seines Lebens. Nun bringt er seine Erfahrung und Kreativität in den Auerhahn am Schluchsee ein. „Ich möchte die Gäste des Auerhahn mit meiner Küche begeistern, Stammgäste gewinnen und mir in Deutschland einen Namen für exzellente Kochkunst machen“, betont der Küchenchef. In seiner Küche stehen Frische, Regionalität und handwerkliches Können im Mittelpunkt . Am Abend erwartet die Gäste ein täglich wechselndes 6-Gang-Menü, das mit kreativen Kombinationen und ausgewählten Zutaten überrascht. Natürlich finden die Gäste auch vegetarische und vegane Gerichte auf der Speisekarte .

Das Hotel Auerhahn: Tradition trifft Moderne

Das Hotel Auerhahn am Schluchsee ist die moderne Interpretation eines geschichtsträchtigen Schwarzwaldhofs . Bei der drei Jahre andauernden Kernsanierung war die Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. Eine hochmoderne Heizzentrale sorgt für die Reduzierung von CO2-Emissionen und der Strom kommt von der PV-Anlage vom Dach. Das komplette Gebäude wurde isoliert, um Energie zu sparen . Das Hotel bietet den Gästen perfekte Unterkünfte: Die insgesamt 58 Zimmer, darunter auch fünf Suiten, wurden modernisiert und mit edlen Möbeln aus Holz ausgestattet, das aus Deutschland stammt . Die modernen Zimmer verfügen über ein Wohlfühl-Bad mit Wanne und begehbarer Dusche, Fernseher, Klimaanlage und WLAN . Das Gourmetrestaurant hat insgesamt 60 Sitzplätze und vereint mit der original Schwarzwälder Holzdecke, dem alten Kachelofen und dem modernen Interieur die Tradition des Schwarzwalds mit der modernen Interpretation der Region . Während das Restaurant tagsüber nur den Hausgästen zur Verfügung steht, sind am Abend auch externe Feinschmecker herzlich willkommen . Die aktuelle Auszeichnung bestätigt einmal mehr den erfolgreichen Weg des Hotel Auerhahn, sich als kulinarische Spitzenadresse im Hochschwarzwald zu etablieren.

Weitere Informationen: www.auerhahn-hotel.com

www.tophotel.de