MICHELIN Schweiz

Michelin präsentierte die Restaurantauswahl 2024 des MICHELIN-Führers Schweiz im Rahmen einer feierlichen Zeremonie an der renommierten EHL Hospitality Business School in Lausanne, der ehemaligen „Ecole hôtelière de Lausanne“, die auf das Jahr 1893 zurückgeht.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide, lobte gegenüber Gourmet Report das hohe Niveau, das die Schweizer Gastronomie seit einigen Jahren an den Tag legt: „Von den 136 mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants in dieser Auswahl erhielten 107 einen Stern, 25 zwei Sterne und 4 drei Sterne. Die Köche verfügen über ein grosses Talent und eine erstklassige Ausbildung, um fesselnde Konzepte und kulinarische Angebote zu kreieren. Besonders hervorzuheben ist die Ausgewogenheit zwischen Tradition und Modernität. Der Schwerpunkt liegt auf hochwertigen, lokalen und saisonalen Produkten, die dem Gedanken der nachhaltigen Entwicklung Rechnung tragen. Rindfleisch aus dem Muotathal, Forellen aus dem Bleusee und Enten und Perlhühner aus dem Appenzeller Maisland sind ebenso begehrt wie Zutaten von kleinen Bio-Produzenten und Bauernhöfen, die von Gastronomen selbst geführt werden. In einigen Lokalen haben unsere Inspektoren einen wachsenden Trend zum Foodsharing beobachtet, der sich großer Beliebtheit erfreut und ein erfreuliches Gefühl der Zusammengehörigkeit vermittelt.“

Die Drei-Sterne-Betriebe behalten ihre Auszeichnung

Die vier Drei-Sterne-Restaurants aus dem letzten Jahr haben ihre Auszeichnungen beibehalten. Im Gastro-Restaurant Memories im Grand Resort Bad Ragaz (SG) servieren Sven Wassmer und sein Team weiterhin Kreationen auf höchstem Niveau. Dasselbe gilt für das Cheval Blanc by Peter Knogl in Basel (BS) mit Peter Knogl als Küchenchef, das Restaurant de l’Hôtel de Ville in Crissier (VD) mit Franck Giovannini an der Spitze und das Schloss Schauenstein in Fürstenau (GR), geführt vom Kochduo Andreas Caminada und Marcel Skibba.

Zwei neue Zwei-Sterne-Restaurants

Der MICHELIN-Führer Schweiz präsentiert in diesem Jahr zwei neu ausgezeichnete Zwei-Sterne-Restaurants, womit sich die Zahl der Lokale, deren Küche einen Abstecher wert ist, auf 25 erhöht:

Colonnade in Luzern (LU) und The Counter in Zürich (ZH). Letzteres verdient eine besondere Erwähnung, da es kurz nach seiner Eröffnung direkt mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurde. In diesem Lokal im Stadtzentrum von Zürich sitzen die Gäste an der Theke, die dem Restaurant seinen Namen gegeben hat, und geniessen mit Blick auf die offene Küche ein Überraschungsmenü mit raffinierten und anspruchsvollen Kreationen. Dieses unkonventionelle Konzept wurde von Mitja Birlo und seinem erfahrenen Team entwickelt und knüpft an den Erfolg seines vorherigen Lokals, dem 7132 Silver in Vals, an. Die kulinarischen Meisterleistungen in der eleganten Colonnade sind nicht zu übertreffen. Dieses Restaurant ist in einer Institution am Ufer des Vierwaldstättersees untergebracht: dem noblen Hotel Mandarin Oriental. Hier lockt Gilad Peled die Gäste mit seiner modernen französischen Küche, in der er nur die besten Produkte verwendet. In seinen drei-, fünf- oder achtgängigen Menüs zeigt er eine erstaunliche Meisterschaft, indem er extrem spezifisches Fachwissen mit subtilen und wunderbar ausgewogenen Kombinationen verbindet, die die jeweilige Jahreszeit perfekt widerspiegeln. Diese erstaunliche Fähigkeit hat dem Küchenteam einen zusätzlichen Stern eingebracht. In Lausanne gehört das Pic Beau-Rivage Palace zu den beiden Sternerestaurants. Das ehemalige Anne-Sophie Pic musste seinen Namen nach einer langen Schliessung (und einer Namensänderung) verteidigen.

Sechs neue Restaurants mit einem Stern

Der MICHELIN Guide Schweiz 2024 empfiehlt sechs neue Restaurants, die mit einem Stern ausgezeichnet wurden. Mit insgesamt 107 Ein-Stern-Restaurants bietet die Auswahl 2024 einen neuen Blick auf die vielfältige Gastronomieszene der Eidgenossenschaft. Für die MICHELIN Guide Inspektoren ist ein Besuch im eleganten ORSINI im Mandarin Oriental Savoy in Zürich ein unvergessliches Erlebnis. Für die kreative, moderne und zeitgemässe italienische Küche von Dario Moresco wurde das Lokal direkt mit einem Stern ausgezeichnet. In der Villa Sommerlust in Schaffhausen vereinen die spanischen Köche Dan Rodriguez-Zaugg und Alejandro Perez Polo mit ihrem Innovationsgeist die Einflüsse ihrer Heimat mit südafrikanischen und asiatischen Aromen. In Genf ist das Arakel mit dem Überraschungsmenü von Küchenchef Quentin Philippe , das Tradition und Moderne kontrastiert, ebenfalls einen Stopp wert. Neben diesen drei Beispielen haben sich drei weitere neue Adressen in die Riege der Ein-Stern-Restaurants eingereiht: The Dining Room in Cham (ZG), F.P. Journe – Le Restaurant in Genf (GE) und Maihöfli by UniQuisine, in Luzern (LU).

Verleihung der MICHELIN Special Awards an drei talentierte Fachleute.

Dieses Jahr hat der MICHELIN-Führer drei Auszeichnungen für besondere Leistungen verliehen: Service, Junger Koch und Sommelier.

Der von Pernod Ricard gesponserte MICHELIN Service Award ging an Sarah Benahmed vom Zwei-Sterne-Restaurant La Table du Lausanne Palace in der gleichnamigen Stadt. Mit dieser Auszeichnung wird ihr professioneller, angenehmer und erfrischender persönlicher Service gewürdigt.

Der von Blancpain gesponserte MICHELIN Young Chef Award wurde an Gilles Varone verliehen, der trotz seines jungen Alters in seinem gleichnamigen Restaurant in Savièse moderne und saisonale Sterneküche bietet. Als weitere Auszeichnung erhielt er den Green Star für seine umweltbewusste Küche.

Loris Lenzo vom Einstein Gourmet in St. Gallen wurde mit dem MICHELIN Sommelier Award ausgezeichnet. In einem freundlichen und entspannten Stil, der keine Kompromisse bei der Eleganz eingeht, geht er auf die Gäste ein und empfiehlt mit vorbildlichem Fachwissen den richtigen Wein aus einer Liste von mehr als 3.000 Referenzen. Auf diese Weise sorgt er für die perfekte Kombination mit der mit zwei Sternen ausgezeichneten internationalen Küche der Küchenchefs Sebastian Zier und Richard Schmidtkonz. Diese Auszeichnung wurde von Swiss Wine gesponsert.

Der Bib Gourmand wird an zehn weitere Restaurants verliehen

In seiner Auswahl 2024 zeichnete der MICHELIN Guide Schweiz zehn neue Restaurants mit einem Bib Gourmand aus. Mit dieser Auszeichnung werden Lokale gewürdigt, die sich durch ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. Unter den neu ausgezeichneten Lokalen finden Feinschmecker das Birdy’s by Achtien, wo Küchenchef Christian Vogel ein köstliches Food-Sharing-Erlebnis mit vorwiegend vegetarischen Gerichten anbietet, als Alternative zu seinem direkt mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant Birdy’s by Achtien – The Nest, oder das Là-Haut von Julien Ostertag, das mit seiner einfachen und farbenfrohen Küche Bistronomie auf hohem Niveau bietet. Beide sind gute Beispiele für eine schmackhafte und erschwingliche Küche, die mit erstklassigen Produkten zubereitet wird. Ebenso verlockend ist die köstliche mediterrane Küchevon Paolo Casavona, die im einladenden Colani Bistrot serviert wird, das sich zusammen mit dem Ein-Sterne-Restaurant Chesa Stüva Colani im Hotel Colani befindet. Insgesamt weist der MICHELIN Guide Schweiz 2024 114 Bib Gourmand-Restaurants aus.

Die folgenden Restaurants wurden neu mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet:

– Birdy’s by Achtien, Brunnen (SZ)

– Là-Haut, Chardonne (VD)

– Gasthof zum goldenen Kreuz, Frauenfeld (TG)

– MIRADI, Gstaad (BE)

– Colani Bistrot, Madulain (GR)

– Balm Bistro, Meggen (LU)

– Zer Schlucht, Saas-Fee (SZ)

– Multertor, St. Gallen (SG)MICHELIN GUIDE

– Le Restaurant, Solothurn (SO)

– Didi’s Frieden, Zürich (ZH)

Der MICHELIN Guide Schweiz 2024 auf einen Blick

(540 von den MICHELIN-Inspektoren empfohlene Restaurants)

– 4 Restaurants mit drei Michelin-Sternen

– 25 Restaurants mit zwei Michelin-Sternen (2 neu vergeben)

– 107 Restaurants mit einem Michelin-Stern (6 neu ausgezeichnet)

– 34 Restaurants mit einem Grünen Stern (3 neu ausgezeichnet)

– 114 Restaurants mit einem Bib Gourmand (10 neu ausgezeichnet)

Die vollständige Restaurantübersicht für die Schweiz finden Sie auf der Website des MICHELIN-Führers: https://guide.michelin.com/ch/de/selection/switzerland/restaurants

