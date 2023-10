Guide MICHELIN Schweiz 2023 

Auch in der Schweiz Sterne-Inflation! The Chedi Andermatt ist mehrfach erfolgreich: ein Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen, ein Restaurant mit einem MICHELIN-Stern und der Young Chef Award 2023 für das Küchenchef-Duo des Hauses. Die Schweizer Gastronomie bleibt auf Erfolgskurs: 138 MICHELIN-Sternerestaurants, darunter fünf neue Zwei-Sterne-Restaurants

Sven Wassmer

Michelin hat die diesjährige Restaurant-Auswahl des MICHELIN-Führers Schweiz vorgestellt. Zum zweiten Mal fand die Verleihung des MICHELIN Guide in der renommierten EHL Hospitality Business School in Lausanne statt, die 1893 als „École Hôtelière de Lausanne“ gegründet wurde.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, kommentiert für den Gourmet Report: „Einmal mehr beweist die Schweizer Spitzengastronomie ihre Anpassungsfähigkeit in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Die Zahl der Sternerestaurants im MICHELIN-Führer bleibt auf einem konstant hohen Niveau: Insgesamt 138 Lokale wurden dieses Jahr in der Schweiz mit einem, zwei oder drei Sternen ausgezeichnet, darunter viele interessante Neueröffnungen und beeindruckende neue Zwei-Sterne-Betriebe.

Was unseren Inspektoren auf ihren Reisen besonders auffiel, war das stetig wachsende – und absolut berechtigte – Selbstbewusstsein der Schweizer Köche und Produzenten gegenüber ihren regionalen Produkten. Vom Appenzeller Lamm bis zum Lostallo-Lachs, von unzähligen kleinen, leidenschaftlichen Lieferanten im ganzen Land bis hin zu Produkten, die zunehmend von den Restaurants selbst vor Ort produziert, angepflanzt oder gezüchtet werden – der Trend und der Wille der Schweizer Gastronomie, Nachhaltigkeitsstandards zu setzen und gleichzeitig Genuss auf höchstem Niveau zu gewährleisten, ist ungebrochen. Zu diesem Zweck wurden 33 Betriebe in der Schweiz für ihr nachhaltiges Engagement mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet, neun davon sind neu hinzugekommen.„

Vier Drei-MICHELIN-Sterne-Restaurants bestätigen ihre Auszeichnung

Das Gourmet-Restaurant Memories im Grand Resort Bad Ragaz (SG), das im vergangenen Jahr unter der Küchenleitung von Sven Wassmer in die internationale Top-Liga aufgestiegen ist, bestätigte seine drei MICHELIN-Sterne, ebenso wie die folgenden Restaurants, die bereits seit mehreren Jahren drei MICHELIN-Sterne haben: Cheval Blanc by Peter Knogl in Basel (BS) mit Peter Knogl als Küchenchef, Restaurant de l’Hôtel de Ville in Crissier (VD), wo Franck Giovannini die Küche leitet, und Schloss Schauenstein in Fürstenau (GR) mit Andreas Caminada und Marcel Skibba als Küchenchefs.

Fünf neue Zwei-MICHELIN-Sterne-Restaurants

Unter den 26 Restaurants, die in diesem Jahr mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden, zählt der MICHELIN-Führer fünf neue, von denen drei in der Westschweiz angesiedelt sind.

Besonders erwähnenswert unter den Neuzugängen ist das The Japanese Restaurant in Andermatt, das sich im Tal im The Chedi Hotel befindet. Seit dem Frühjahr stehen die Zwillinge Dominik Sato und Fabio Toffolon als Doppelspitze in der Küche und haben sich mit ihrem Mix aus japanischen und europäischen Einflüssen den zweiten MICHELIN-Stern erkocht. Auch im zweiten Restaurant des Hotels, dem The Japanese by The Chedi at Gütsch, hat das Kochduo das Ruder übernommen und einen MICHELIN-Stern bestätigt. Als weitere Auszeichnung erhielten die beiden Anfang dreissigjährigen Köche den von Blancpain gesponserten Young Chef Award für ihre wunderbare und inspirierende Leistung.

Ebenfalls neu mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden die folgenden Restaurants: Das Mammertsberg in Freidorf (TG), wo Küchenchef Silvio Germann, der bereits das IGNIV by Andreas Caminada in Bad Ragaz mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet hat, sein hervorragendes Niveau nun auch hier hält. Das Ergebnis: Seine von Präzision und eigenen Ideen geprägte Küche wurde sofort mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet.

Im L’Atelier Robuchon in Genf (GE), das sich im Untergeschoss des Luxushotels The Woodward befindet, hat Küchenchef Olivier Jean mit seiner von regionalen und saisonalen Produkten inspirierten Küche den zweiten MICHELIN-Stern für den Genfer Ableger der zehn Atelier-Restaurants von Joël Robuchon errungen.

Das Restaurant La Table du Lausanne Palace in Lausanne (VD) stieg ebenfalls von einem auf zwei Sterne auf. Verantwortlich dafür ist Franck Prelux, der zuvor als Küchenchef das Restaurant Au Crocodile in Strassburg mit einem Stern ausgezeichnet hatte und nun im Restaurant des Grandhotel Lausanne Palace mit seiner sehr produktorientierten, klassisch ausgerichteten Küche sein Können unter Beweis stellt.

Das Restaurant La Table du Valrose in Rougemont (VD) hat einen weiteren grossen Sprung gemacht. Küchenchef Benoît Carcenat hat es geschafft, mit seiner modernen, französisch geprägten Küche in nur einem Jahr aus einem MICHELIN-Stern zwei zu machen.

19 neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete

19 Restaurants, die neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, werden in der Ausgabe des Guide Michelin 2023 Schweiz vorgestellt, womit sich die Gesamtzahl der Restaurants mit einem Stern auf 108 erhöht. Diese über das ganze Land verteilten Lokale spiegeln die Vielfalt der Schweizer Gastronomie wider. Erwähnenswert ist beispielsweise das Gasthaus zum Kreuz in Dallenwil (NW), das zwei Restaurants beherbergt, die für die Küche von Dietmar Sawyere neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden: Im Stübli überzeugt der Küchenchef mit einer Küche, die sich auf alpine Produkte konzentriert, und im Abendrestaurant Bijou mit einem Überraschungsmenü, das Schweizer und asiatische Einflüsse vereint. Interessant ist auch das neue Restaurant von Stefan Wiesner, der sich zuvor im Rössli in Escholzmatt einen Namen gemacht hat, wo er den Spitznamen „Hexer“ trug. Jetzt begeistert er die MICHELIN-Inspektoren im Wiesner Mysterion – Zauber in Romoos (LU) mit seiner einzigartigen alchemistischen Naturküche, für die das Restaurant auf Anhieb mit einem Stern ausgezeichnet wurde. Im gleichen Gebäude bietet er in seinem zweiten Restaurant, dem Wiesner Mysterion – Werkstatt-Kost, eine regional-saisonale Speisekarte an, wofür dieses Restaurant direkt mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet wurde. Beide Restaurants wurden zudem mit dem MICHELIN Green Star für ihre absolut konsequente nachhaltige Philosophie und Initiativen ausgezeichnet. Eine besondere Erwähnung verdient auch das Restaurant ZOE in Bern (BE), das vom Betriebsduo Fabian Raffeiner (Küche) und Mark Hayoz (Service) geführt wird. Die moderne und kreative vegetarische Küche des Restaurants wurde bei der Aufnahme in die Schweizer Auswahl mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet und erhielt zudem den Green Star für sein nachhaltiges Konzept.

Die folgenden Restaurants wurden ebenfalls neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet:

– Birdy’s by Achtien – Das Nest, Brunnen (SZ)

– Osteria Enoteca Cuntitt, Castel San Pietro (TI)

– La Pinte des Mossette, Cerniat (FR)

– Au 1465, Champex-Lac (VS)

– Gilles Varone, Chandolin-près-Savièse (VS)

– 1910 Gourmet by Hausers, Grindelwald (BE)

– Radius von Stefan Beer, Interlaken (BE)

– Osteria dell’Enoteca, Losone (TI)

– Colonnade, Luzern (LU)

– La Dispensa, Neuchâtel (NE)

– Cà d’Oro, Sankt Moritz (GR)

– Restaurant GERBER WYSS, Yverdon-les-Bains (VD)

– Elmira, Zürich (ZH)

– Wöschi, Zürich (ZH)

– Restaurant de L’Hôtel de Ville, Ollon (VD)

Guide Michelin Schweiz

Vier Talente werden mit den MICHELIN Special Awards ausgezeichnet

In diesem Jahr hat der MICHELIN-Führer drei Auszeichnungen für besondere Leistungen verliehen: Service, Junger Koch und Sommelier.

Der MICHELIN Service Award, verliehen von Pernod Ricard, ging an Sandra Marugg Suter vom MICHELIN-Sternerestaurant Schlüssel in Oberwil für ihre aussergewöhnlich herzliche und angenehm persönliche Gästebetreuung.

Der von Blancpain verliehene MICHELIN Young Chef Award ging an die Zwillinge Dominik Sato und Fabio Toffolon, die als Kochduo zwei Restaurants im Andermatter Hotel The Chedi mit MICHELIN-Sternen auszeichneten: The Japanese Restaurant erhielt zwei Sterne, während The Japanese by The Chedi in Gütsch mit einem Stern ausgezeichnet wurde.

Antoine Sicard vom Maison Wenger in Le Noirmont, das erneut mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurde, erhielt für seine Weinkompetenz den MICHELIN Sommelier Award, verliehen von Swiss Wine.

15 Restaurants neu mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet

In der vergangenen Woche wurden 15 Restaurants neu mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet, der Auszeichnung des MICHELIN-Führers für Restaurants, die sich durch ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. Neben den Restaurants, die ihre Auszeichnung beibehalten haben, werden nun 125 Restaurants mit dieser von den Benutzern sehr geschätzten Auszeichnung geehrt.

Der MICHELIN-Führer Schweiz 2023 auf einen Blick

(insgesamt 558 von den MICHELIN-Inspektoren empfohlene Restaurants)

– 4 Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen

– 26 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (davon 5 neu)

– 108 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (davon 19 neu)

– 33 MICHELIN-Restaurants mit einem grünen Stern (davon 9 neu)

– 125 Restaurants mit dem Bib Gourmand (davon 15 neu)

Die vollständige Restaurantübersicht Guide Michelin 2023 Schweiz; https://guide.michelin.com/ch/de/article/michelin-guide-ceremony/alle-sternerestaurants—guide-michelin-schweiz-2023

Stets aktuell mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter

Guide MICHELIN Schweiz 2023 Zusammenfassung Guide MICHELIN Schweiz 2023: Auch in der Schweiz Sterne-Inflation! The Chedi Andermatt ist mehrfach erfolgreich: ein Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen, ein Restaurant mit einem MICHELIN-Stern und der Young Chef Award 2023 für das Küchenchef-Duo des Hauses Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)