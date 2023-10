Thomas Bühner Düsseldorf

Jetzt ist es offiziell: Der langjährige drei-Sterne-Koch Thomas Bühner kommt mit einem neuen Restaurant zurück nach Deutschland. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen, entstehen wird das neue Projekt auf dem METRO Campus in Düsseldorf.

Thomas Bühner, Kerstin Rapp-Schwan (tellerrand consulting), Dr. Stephan Keller (Oberbürgermeister), Martin Behle (Chief HORECA Officer der METRO AG)

Geplant ist ein Gourmet-Restaurant, in dem Klassiker aus dem ehemaligen la vie mit Neuheiten von Bühners Reisen rund um den Globus präsentiert werden. Für das Interieur wird Interior Designer Olaf Kitzig verantwortlich zeichnen.

Bühner selbst fungiert als Betreiber, Konzeptgeber und Patron des Projektes. Erst im April dieses Jahres hat der Spitzenkoch das „la vie by Thomas Bühner“ im taiwanesischen Taipeh eröffnet. Seitdem teilt er seine Zeit zwischen den beiden Kontinenten auf und verbindet die Zeit in Asien mit weltweiten Gastauftritten in Boston, Mumbai, Singapore, Hongkong und vielen anderen Städten.

Düsseldorf hat für den Spitzenkoch jedoch eine ganz besondere Bedeutung: „Ich war schon seit längerem auf der Suche nach einem spannenden Projekt in Deutschland. Der METRO Campus bietet mir nun die ideale Möglichkeit, um meine Ideen und Erfahrungen endlich wieder in der Heimat umzusetzen. Düsseldorf ist für mich dabei deshalb so besonders, weil hier 1983 meine Karriere bei Günther Scherrer begann. Hier habe ich die Grundlagen des Kochens gelernt. Mit meinem neuen Restaurant schließt sich also ein Kreis und ich freue mich sehr darauf, Gäste aus Düsseldorf und aus der ganzen Welt schon bald mit meiner Küche zu begeistern“, so Bühner.

Informationen zu Thomas Bühner sind unter www.thomasbuehner.de zu finden.

ONE METRO CAMPUS

Auf dem heutigen METRO Campus entsteht in den kommenden Jahren ein neues städtisches Quartier für 4.000 neue Bewohner. METRO entwickelt die eigenen, direkt angrenzenden Bestandsgebäude ebenfalls weiter und nutzt die Chance, um neue gastronomische Konzepte anzusiedeln und innovativen Gastronomen eine Plattform zu bieten. In den kommenden Jahren werden insgesamt sieben neue Gastronomien entstehen, die die Vielfalt der Branche abbilden: von der hochkarätigen Sterneküche bis zu innovativen Gastro-Konzepten im Fast Casual-Segment.

Dabei wird METRO jedoch nicht selbst zum Betreiber ñ vielmehr lädt das Unternehmen Gastronomen und Investoren dazu ein, sich an der gastronomischen Plattform mit eigenen Konzepten zu beteiligen. Bei der Planung und Umsetzung unterstützt METRO unter anderem mit Konzeptberatung sowie professioneller Kücheneinrichtung. Weitere Informationen sind unter www.metro-campus.de zu finden.

