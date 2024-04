Die Küche der Philippinen ist ein Spiegel der kulturellen Vielfalt des Inselstaates. Einheimische Einflüsse gehen Hand in Hand mit denen aus Lateinamerika, Spanien, Asien und China.

Die Küche der Philippinen

Um die kulinarischen Traditionen zu wahren und die gastronomische Vielfalt aufzuzeigen, wurde erstmalig im April 2024 der Filipino Food Month gefeiert, der jährlich wiederholt werden soll.

Die philippinische Küche spiegelt die Geschichte, die kulturelle Vielfalt und die natürlichen Ressourcen des Landes wider. Bedingt durch die bewegte Geschichte der Philippinen ist auch die Landesküche ein Schmelztiegel von Einflüssen verschiedener Kulturen. Von herzhaften Eintöpfen und Nudelgerichten, die von der chinesischen Küche beeinflusst sind, bis hin zu spanisch inspirierten Gerichten wie Adobo oder Paella ist die philippinische Gastronomie ein Zeugnis der kulturellen Vielfalt des Landes. Darüber hinaus sind die Philippinen dank ihrer fruchtbaren Böden und vielfältigen Ökosysteme mit einer Fülle guter Produkte gesegnet. Von tropischen Früchten wie Mangos, Ananas und Bananen bis hin zu Meeresfrüchten verfügt die philippinische Küche über den Reichtum der Natur. Einheimische Zutaten wie Ube (violette Yamswurzel), Calamansi (philippinische Limette) und Kokosnuss spielen in vielen Gerichten eine wichtige Rolle und verleihen den traditionellen Rezepten einzigartige Aromen und Farben.

Die Essenz des guten Geschmacks

Die Filipinos sind für ihren Einfallsreichtum und ihre Kreativität in der Küche bekannt. Sie haben, so heißt es, ein Händchen dafür, aus den verfügbaren Zutaten ständig neue Rezepte zu erfinden. Starköche und – köchinnen wie Margarita Forés, die 2016 zur besten Köchin Asiens gewählt wurde. Oder J Gamboa, Inhaber der ersten Tapas-Bars in Manila, sorgen für wachsendes Ansehen.

Die ausgeprägte Streetfood-Kultur macht es dabei leicht, die Besonderheiten der philippinischen Küche auch auf Reisen zu entdecken. An jeder Straßenecke werden kleine Snacks und Leckereien dargeboten.

Gemeinsame Mahlzeiten bringen Familien und Gemeinschaften zusammen, an großen Tafeln werden zahllose Schüsseln zum Teilen serviert. Die Küche der Philippinen ist ein Spiegel der Gesellschaft: geprägt von Kreativität, Tradition und Herzlichkeit erzählt sie die Geschichte einer ganzen Nation.

Was auf den Tisch kommt

Reis, Fisch, Meeresfrüchte, Schweinefleisch und frische Früchte bilden die Basis vieler philippinischer Gerichte. Ein Klassiker der Küche der Philippinen ist Adobo, ein herzhafter und würziger Eintopf aus Fleisch, das in Essig, Sojasauce, Knoblauch, Lorbeerblättern und Pfefferkörnern mariniert und dann weichgekocht wird. Adobo gilt als Nationalgericht des Landes. Sinigang, eine saure Suppe, die in der Regel mit Tamarinde, Tomaten und anderen Säuerungsmitteln wie Calamansi oder grüner Mango gewürzt wird, kommt häufig auf den Tisch. Die Suppe wird mit verschiedenen Fleischsorten oder Meeresfrüchten sowie einer Auswahl an Gemüse gekocht. Zu Festtagen gibt es Lechon: ein ganzes Schwein, das über dem offenen Feuer oder am Spieß gebraten wird, wodurch eine knusprige, goldbraune Haut und zartes, schmackhaftes Fleisch entstehen.

Eine der beliebtesten Nachspeisen ist Halo-Halo, zu Deutsch „Misch-Misch“, das für seine farbenfrohen Schichten und seinen erfrischenden Geschmack bekannt ist. Der Name ist Programm. Beim Halo-Halo wird “shaved” Eis mit zahlreichen süßen Zutaten und Früchten vermischt.

Jetzt jährlich: Filipino Food Festival

Seit jeher sind Landesküche und kulinarische Traditionen ein fester Bestandteil des kulturellen Erbes der Philippinen. Traditionelle Zubereitungsmethoden, kulinarische Bräuche und typische Gerichte gilt es zu wahren und von Generation zu Generation weiterzugeben. Vor diesem Hintergrund wurde im April 2024 im ganzen Land das Filipino Food Festival begangen. April 2025 wird es weitergehen.

Im Rahmen einer Vielzahl von Veranstaltungen, Verkostungen und kulinarischen Erlebnissen, die von den Gemeinden ausgetragen werden, wird nicht nur die reiche Vielfalt der philippinischen Küche gefeiert, sondern auch der kulturelle Austausch und die Wertschätzung kulinarischer Traditionen gefördert.

