Neun neue Sterne im MICHELIN Florida 2024

Neun neue Sterne im MICHELIN-Führer Florida 2024. Insgesamt 26 Restaurants in Miami, Orlando und Tampa erhalten MICHELIN-Sterne. 150 Restaurants und 38 verschiedene Küchen bilden die Auswahl für Florida 2024.

Michael’s Genuine Food & Drink, Miami Design District

MICHELIN Florida 2024

Der Michelin Florida 2024 enthält insgesamt 26 Restaurants, die von den anonymen Inspektoren des MICHELIN-Führers mit einem Stern ausgezeichnet wurden, wobei das L’Atelier de Joël Robuchon Miami mit zwei MICHELIN-Sternen ganz oben auf der Liste steht. Die diesjährige Auswahl umfasst 150 Restaurants und 38 verschiedene Küchen, darunter japanische, peruanische, vietnamesische und skandinavische.

“Seit der Einführung des MICHELIN-Führers in Florida im Jahr 2022 hat sich die lokale kulinarische Szene des Bundesstaates deutlich weiterentwickelt, was beweist, dass Florida ein führendes gastronomisches Ziel für Reisende aus nah und fern ist“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers gegenüber Gourmet Report. “Zusätzlich zu den neun neuen Restaurants, die mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, freuen wir uns, in der Auswahl für 2024 zum ersten Mal auch Restaurants mit einem grünen Stern ankündigen zu können, was das Engagement dieser Restaurants für eine nachhaltigere Gastronomie unterstreicht.”

Hier sind die neuen MICHELIN-Sterne-Restaurants mit den Anmerkungen des jeweiligen Inspektors

EntreNos (Zeitgenössische Küche)

Die Küchenchefs Evan Burgess und Osmel Gonzalez leiten dieses Restaurant, in dem die Jahreszeiten Floridas im Mittelpunkt stehen (und fast alles aus dem Sunshine State stammt). Der elegante Raum wirkt einladend, und von der hohen Bartheke hat man einen guten Blick auf die offene Küche. Hochwertige Zutaten treffen hier auf großes Können. Der geräucherte, trocken gereifte Cobia ist ein perfektes Beispiel dafür, was dieses Restaurant so gut macht. Er wird eine Woche lang im Haus trocken gereift, dann geräuchert und auf dem Grill zubereitet und mit einer Beurre blanc-Sauce aus Moujean-Tee serviert. Kürbiskuchen wird zu Eiscreme verarbeitet und mit Pepita-Granola und Kaffee-Espumita zu einem ebenso unerwarteten wie köstlichen Dessert serviert.

Ogawa (Japanische Küche)

Chefkoch und Miteigentümer Masayuki Komatsu überzeugt mit einem Omakase, das mit einer Reihe verlockender gekochter Gerichte und einer Reihe anspruchsvoller und gekonnter Nigiri verblüfft. Von Baby-Seeaal mit sojagepökeltem Wachtelei und Großflossenkalmar in Shiso-Miso-Sauce bis hin zu Baby-Schneekrabbe und Heringsrogen nach japanischer Art ist diese Vorspeise mit vier Bissen das erste Zeichen dafür, dass es sich hier nicht um eine typische Sushi-Bar handelt. Danach werden Lotuswurzel, wilde Yamswurzel und Langustinen-Tempura mit einer dicken Sauce aus gerösteten Langustenschalen serviert. Nach den gekochten Gerichten folgen Nigiri mit hellem und ausgewogenem Kisu, cremigem Ebodai, Tintenfisch mit Osetra-Kaviar und Anago, der mit Sansho-Pfeffer bestäubt ist und das Können des Küchenchefs unter Beweis stellt.

Shingo (Japanische Küche)

Der Küchenchef Shingo Akikuni, der stets freundlich und zuvorkommend ist, ist zurückgekehrt und steht jetzt wieder hinter einer geräumigen Theke mit 14 Plätzen in Coral Gables. Küchenchef Akikuni und sein Stellvertreter bewältigen die Menge, ohne ins Schwitzen zu kommen, und wechseln sogar während des Essens die Seiten. Sobald sich der Raum mit dem scharfen Geruch von Essig füllt, der in den Sushi-Reis gemischt wird, geht es los mit dem eigentlichen Rennen. Der Fisch wird fast ausschließlich aus Japan bezogen, einheitlich geschnitten und mit wenig mehr als einem Hauch von Nikiri angerichtet.

Auch die Jahreszeiten werden genau im Auge behalten, wie ein kürzlich zubereitetes Spezialgericht mit hochwertigem Thunfisch aus der Präfektur Aomori und ein köstliches Chawanmushi mit Matsutake beweisen.

Orlando

Camille (Vietnamesische Küche)

Küchenchef Tung Phan hat das Pop-up in diesem Lokal direkt am Lake Baldwin zu einer festen Einrichtung gemacht. An der Theke wird das zehngängige vietnamesisch-französische Degustationsmenü serviert, während an den Tischen eine verkürzte Version angeboten wird. Die vietnamesischen Aromen, die ihre Wurzeln in der französischen Küche haben, erhalten hier einen raffinierten Twist. Das Dungeness-Krabbencurry wird in einer mit Krabbenfleisch gefüllten und mit Limette vermischten Tartelette-Schale serviert, auf deren Deckel ein köstlich herzhaftes Curry zum Vorschein kommt. Lachs auf Königstrompeten-Nudeln in Tamarinden-Ananas-Sauce ist kreativ, aber das Beste heben wir uns für den Schluss auf. Die Süßkartoffel-Brioche mit “goldenem” Schokoladeneis und vietnamesischer Kaffeesauce ist ein elegantes Finale.

Natsu (Japanische Küche)

Im Natsu gibt es nur zwei Plätze pro Abend in diesem intimen Omakase-Restaurant, dessen spartanisch eingerichteter Raum von einem Tresen mit zehn Sitzplätzen dominiert wird. Die Mahlzeiten beginnen mit vier Gerichten der Küchenchefs Stone und Sky, darunter Chawanmushi und Trüffel-Kampachi, die mit knusprigen Kartoffelstrohhalmen und einer Yuzu-Trüffel-Vinaigrette serviert werden – eine unerwartete Geschmackskombination, die besonders in Erinnerung bleibt. Das Sushi ist beeindruckend und übertreibt nicht, wie z. B. der Barrakuda auf der Haut mit einem dynamischen Saibling oder der in Soja marinierte Lachs, der so süß wie möglich abschließt. Der butterzarte Toro braucht keine Schnörkel und ist zart auf der Zunge. Abgerundet wird das Ganze mit einem Handbrötchen und Eiscreme.

Papa Llama (Peruanische Küche)

Das Ehepaar Kevin und Maria Ruiz bereitet eine moderne peruanische Küche zu, die mit frischen Zutaten und ein wenig Raffinesse aufwartet. Das mehrgängige Degustationsmenü ist eine ansprechende (und erschwingliche) Möglichkeit, ihre aufrichtige Küche kennenzulernen. Das Nigiri eröffnet das Menü mit einer intelligenten Anspielung auf die peruanische Tradition der japanischen Fusion, wobei die Geschmacksrichtungen mit Selbstvertrauen gewählt werden. Der Bok Choy wird durch kühne, kontrastreiche Texturen aufgewertet, während die Hähnchenschenkelroulade mit Aji Amarillo-Aioli einfach spektakulär ist. Zum Dessert gibt es Süßkartoffel-Donuts mit Blaubeerkompott, die das Ganze abrunden.

Victoria & Albert’s (Zeitgenössische Küche)

Dieses Restaurant liegt in Disneys Kronjuwel, dem Grand Floridian Resort, und ist keineswegs einfach zu reservieren. Das Ambiente ist intim, und das Tempo ist das eines gemächlichen, dreistündigen Walzers, der von einer liebenswürdigen Brigade altgedienter Kellner orchestriert wird. Chefkoch Matthew Sowers kocht mit zeitgenössischem Elan und bezieht Einflüsse aus Asien und den nordischen Ländern ein. Man denke nur an zarte Törtchen mit neuseeländischer Languste, auffällige “Sandwiches” mit Hirschcarpaccio und Rotkohl und kühne Saucen wie Kirsch-Cola-Bordelaise. Andere Details wie die Wasserliste, ein kunstvolles Kaffee- und Teeservice und ein seriöses Weinprogramm beeindrucken ebenfalls.

Tampa

Ebbe (Zeitgenössische Küche)

Das gleichnamige Restaurant von Chefkoch Ebbe Vollmer in der Innenstadt ist kein typisches Tampa-Restaurant. Hier finden sich skandinavische Elemente in den Gerichten, die auf die schwedische Herkunft des Chefkochs hinweisen, und die Küche ist sowohl clever als auch selbstbewusst, ohne überflüssiges Getue. Bei Gerichten wie der Rübenroulade mit einer Sauce aus brauner Butter und schwarzen Kirschen steht die kunstvolle Anrichtung im Vordergrund. Fermentierter weißer Spargel beurre monté und sautierter Spinat bilden eine wunderbare Grundlage für zarten Steinbutt, der durch eine Quenelle mit Störkaviar zum Leben erweckt wird. Geschmorter Ochsenschwanz mit gebratener Gänsestopfleber und einer Brunoise aus Stangensellerie ist ebenso reichhaltig und zart.

Kōsen (Japanische Küche)

Obwohl es sich um ein Lokal mit zwei Konzepten handelt (Kō ist ein separater Raum für Kaiseki), sollten alle Augen auf das Omakase gerichtet sein, das Chefkoch Wei Chen mit Geschick und Präzision zubereitet. Zarte Seebrasse, umhüllt von Sprossen mit gehobeltem schwarzem Trüffel, liefert genau die richtigen Aromen, während tempura-gebratenes Kamasu, serviert mit Myoga und gekühlter, gebratener süßer Aubergine, clever und genau richtig ist. Nach einer Handvoll Gerichte aus der Küche geht es weiter mit den Nigiri. Das Sushi ist sehr elegant und stilvoll, aber auch traditionell, ohne viel Aufhebens, wie das Kinmedai, das gebraten und dann mit einem Spritzer Limette serviert wird.

Bib Gourmand

Das ist für Touristen eine besonders interessante Auswahl, da es sehr schwer ist in den USA gut & günstig zu essen! Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben 33 Restaurants gefunden, die die Auszeichnung “Bib Gourmand” verdient haben, die für gutes Essen zu einem guten Preis vergeben wird. Dies sind Restaurants, in denen man zwei Gänge und ein Glas Wein oder ein Dessert für etwa 50 Dollar bekommt. In der Region Miami waren es 18, in der Region Orlando 11 und in der Region Tampa vier.

Der Guide MICHELIN Miami, Orlando et Tampa 2024

Die Sterne Restaurants des Michelin Florida 2024

Restaurant Distinction Adresse L’Atelier de Joël Robuchon Miami 151 NE 41st St., Miami, 33137 Ariete 3540 Main Hwy., Miami, 33133 Boia De 5205 NE 2nd Ave., Miami, 33137 Camille (nouveauté) 4962 New Broad St., Orlando, 32814 Capa 10100 Dream Tree Blvd., Orlando, 32836 Cote Miami 3900 NE 2nd Ave., Miami, 33137 Ebbe (nouveauté) 1202 N. Franklin St., Tampa, 33602 Elcielo Miami 31 SE 5th St., Miami, 33131 EntreNos (nouveauté) 9840 NE. 2nd Ave., Miami, 33138 Hiden 313 NW. 25th St., Miami, 33127 Kadence 1809 Winter Park Rd., Orlando, 32803 Kōsen (nouveauté) 307 W. Palm Ave., Tampa, 33602 Koya 807 W. Platt St., Tampa, 33606 Le Jardinier Miami 151 NE 41st St., Miami, 33137 Lilac 500 Channelside Dr., Tampa, 33602 Los Félix 3413 Main Hwy., Miami, 33133 Natsu (nouveauté) 777 N. Orange Ave., Orlando, 32801 Ogawa (nouveauté) 7223 NW. 2nd Ave., Miami, 33150 Papa Llama (nouveauté) 2840 Curry Ford Rd., Orlando, 32806 Rocca 323 W. Palm Ave., Tampa, 33602 Shingo (nouveauté) 116 Alhambra Cir., Miami, 33134 Soseki 955 W. Fairbanks Ave., Orlando, 32789 Stubborn Seed 101 Washington Ave., Miami Beach, 33139 The Surf Club Restaurant 9011 Collins Ave., Surfside, 33154 Tambourine Room

by Tristan Brandt 6801 Collins Ave., Miami Beach, 33141 Victoria & Albert’s (nouveauté) 4401 Floridian Way, Orlando, 32830

Alle Bib Gourmands

