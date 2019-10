Neu: Atelier de Joël Robuchon in Miami

Küchenchef Joël Robuchon konnte mit Standorten auf der ganzen Welt in Städten wie Paris, Tokio und New York aufwarten. Auch nach seinem Tod geht in den USA die Expansion durch den Franchisenehmer weiter. Jetzt wurde auch in Südflorida ein „Atelier de Joël Robuchon” im Miami Design District eröffnet.

Salon de l’Atelier de Joel Robuchon, Bangkok (mittlerweile geschlossen)

Normalerweise ist die Qualität hoch, wenn auch nicht so hoch wie in Paris. Auf jeden Fall sind die Preise immer sehr hoch! Das mit Spannung erwartete Restaurant in Miami bietet den Gästen moderne französische Küche, die an einer Theke für bis zu 34 Personen serviert wird. Von hier aus haben sie einen freien Blick auf die offene Küche. Damit entsteht ein dynamisches Zusammenspiel zwischen Köchen und Gästen, das zu geselligen kulinarischen Erlebnissen führen kann.

Küchendirektor Christophe Bellanca, ein langjähriger Schützling von Robuchon, betreut das Restaurant in Miami von New York aus. Chef de Cuisine vor Ort in Miami ist Nancy Dominguez, die sechs Jahre lang in den Sterne-Restaurants der Robuchon-Gruppe in Las Vegas gearbeitet hat. Sitz- und Menüformat von L’Atelier verbindet die interaktiven Sushi-Theken Japans und Tapas-Traditionen Spaniens mit der modernen französischen Küche von Robuchon. Auf der Speisekarte von Miami finden sich mehrere der beliebten Spezialitäten von L’Atelier – darunter das berühmte Pommes-Püree – sowie saisonale Kreationen mit Zutaten von lokalen und regionalen Top-Anbietern.

